Výstavba nové centrály NKÚ finišuje. Stovky kontrolorů se nastěhují v příštím roce | E15.cz

Ploty začaly mizet, na fasádě už stojí nápis Nejvyšší kontrolní úřad. Práce na novém sídle nezávislého kontrolního orgánu České republiky za necelou miliardu korun spějí ke konci a v příštím roce začne stěhování. Do budovy na rohu ulic Komunardů a U Uranie v pražských Holešovicích přesídlí přes tři stovky pracovníků Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

„Výstavba nového sídla NKÚ se skutečně blíží do finále. Před námi je nicméně ještě celá řada prací na dokončení interiérů a okolí budovy,“ uvedla k průběhu výstavby mluvčí NKÚ Hana Kadečková a dodala, že kolaudace a předání budovy jsou naplánovány na listopad. Budovu o 25 tisících metrech čtverečních obsadí kromě pracovníků kontrolního úřadu také Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny České republiky. Své prostory zde získá i policie.

V prvním kvartálu příštího roku získá budova veškeré vnitřní vybavení a na střechu budou neinstalovány fotovoltaické panely. Pak začne stěhování ze stávajících pronajatých prostor v kancelářské budově Tokovo, která stojí rovněž v Holešovicích. „Většina pracovníků NKÚ se do nového sídla přestěhuje v průběhu druhého čtvrtletí příštího roku. Nejpozději do září by pak mělo být stěhování úplně završeno,“ popsala ve zkratce harmonogram Kadečková.

NKÚ se tak konečně dočká vlastního sídla. Jak uvádí na svých stránkách, z dlouhodobého hlediska je pro něj pronájem nevhodný, jelikož může potenciálně ohrozit i jeho nezávislost. Od roku 2014 proto úřad řeší přestěhování do vlastní budovy.

Z různých variant, mezi které patřila i koupě stávající budovy nebo přesun do některé z nevyužívaných budov ve vlastnictví státu, nakonec na základě expertního posudku Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČVUT vyšla jako nejefektivnější varianta výstavby nového sídla. NKÚ pro ni zakoupilo pozemek bývalého holešovického pivovaru.

V roce 2015 schválil rozpočtový výbor poslanecké sněmovny financování projektu. Výdaje na výstavbu by neměly přesáhnout 940 milionů korun, z toho 710 milionů (minus 21 procent DPH – pozn. red.) bude zaplaceno ze státního rozpočtu, zbývajících 230 milionů NKÚ pokryje z prostředků ušetřených v minulých letech.

Návrh budovy pochází z pera architektonické kanceláře Masák & Partner. Sídlo tvoří dvě moderní kancelářské budovy, které splňují požadavek na co nejnižší náklady životního cyklu celé budovy. Nové sídla NKÚ se stalo také pilotním projektem pro zavádění metodiky BIM (Building Information Modelling – pozn. red.) do stavebnictví. Ta umožňuje zvýšit efektivitu projektování i výstavby díky souběžnému trojrozměrnému navrhování všech parametrů budovy.

