Začala přestavba zlíchovského lihovaru. Fasády vyjedou z 3D tiskáren | E15.cz

Rekonstrukcí původní varny odstartovala developerská firma Trigema realizaci léta chystaného projektu Lihovar na pražském Zlíchově za čtyři miliardy korun. Výstavba první etapy o 250 bytech začne v lednu příštího roku. Fasádu dominantní rohové budovy nechá developer vytisknout na 3D tiskárnách. „Úspora v tom určitě nebude. Ale všechno, co se dělá poprvé, tak bývá dražší. Věříme, že nám to pomůže do budoucna stavět jinak a lépe,“ říká majitel Trigemy Marcel Soural.