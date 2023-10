Výrobci stavebnin musejí propouštět. Wienerberger odstavuje závod | e15.cz

Jeden ze svých závodů musel například zcela odstavit výrobce cihel a střešních krytin Wienerberger. „Výrobní závod Týn nad Vltavou přechází do režimu dlouhodobé odstávky. Zásadním důvodem pro tato rozhodnutí byl nepříliš pozitivní vývoj na trhu stavebních materiálů v České republice a snížení poptávky po výrobcích uvedeného závodu,“ potvrdil generální ředitel společnosti Kamil Jeřábek. Z továrny dostalo výpověď 35 zaměstnanců z 54, část na místě zůstává kvůli údržbě a expedici zboží. Firma kromě toho omezuje také výrobu střešní krytiny ve výrobním závodě v Hranicích na Moravě.

K redukci výroby byl donucen také jihlavský Kronospan, který se specializuje na stavební materiály ze dřeva. Firma zaměstnávající 700 lidí produkci zatím nezastavila, má však plné sklady a citelně jí klesl odbyt. Musela tudíž omezit některé směny. Už koncem loňského roku přistoupil k propouštění výrobce koupelnové a sanitární keramiky Laufen, který kvůli poklesu prodejů propustil sedm procent ze zhruba tisícovky pracovníků. Odbyt nemají také výrobci cementu, betonu, keramických obkladů nebo těženého kameniva.

„Důvodem je, že se téměř zastavila výstavba nových rodinných domů a obecně se staví velmi málo. Problém s propadem poptávky není ale jenom u nás,“ upozornil provozní ředitel společnosti CEEC Research Petr Ondrášek. „V Polsku, na Slovensku nebo v Německu se trh také zastavil. Řada výrobců stavebních materiálů přitom působí i přes hranice,“ řekl. Například výrobce střešních krytin a fasádních cihel Röben, který zásobuje český trh z továren u polské Wroclawi, odstavil výrobu už zkraje roku.

Prodejci stavebních materiálů potvrzují, že právě cihel a střešních krytin mají plné sklady. Naskladňovat je přestal řetězec Dek. Prodejce Pro-Doma pak kvůli nízkému odbytu cihly nebo betonové výrobky zlevnil. „Odkládají se projekty, které zatěžují vysoké úrokové sazby hypoték i korporátních úvěrů,“ upozorňuje generální ředitel společnosti Pro-Doma Petr Vaněrka. Podle prodejců meziročně značně zlevnily také produkty ze železa a oceli nebo tepelné izolace. Například polystyren stojí o polovinu méně než v minulém roce.

Předseda odborového svazu Stavba Pavel Zítko potvrzuje, že ochlazení trhu nejvíce dopadá na výrobce stavebních materiálů. „V první fázi se to snažili řešit snížením výroby, omezováním přesčasů a také neprodlužováním smluv na dobu určitou a různých jednorázových dohod,“ popsal Zítko. „Máme však již signály, že ani tato opatření nebudou stačit, a objevují se informace o zahájení jednání s odbory o hromadných propouštěních. Zatím jde o nižší desítky lidí,“ uvedl Zítko, který však nechtěl upřesnit, kterých firem se hromadné propouštění má týkat. „U společností, kde jsou aktuálně odbytové problémy, očekávám snahu o udržení kmenových zaměstnanců, neboť jejich ztráta může být pro budoucnost firmy klíčovou bariérou jejího úspěšného rozvoje,“ dodal.

Na snížení cen stavebního materiálu tlačí developeři. Aby se nová výstavba ve větším opět rozběhla, je podle šéfa společnosti Central Group Dušana Kunovského nutné, aby ceny stavebních dodavatelů klesly minimálně o 15 procent oproti loňsku. „Jinak investoři budou dále odkládat většinu připravovaných projektů na neurčito, protože se jim v této komplikované době zkrátka nevyplácí stavět,“ sdělil Kunovský.

Vysoké ceny stavebních materiálů, které začaly prudce růst během minulého roku, způsobila zejména energetická krize. Vysoké ceny energií dosud výrobcům dotoval stát, příspěvek nicméně přestane brzy vyplácet. „Konec příspěvků je primárně zásadní pro výrobce stavebních hmot a materiálů, jichž se týká v první řadě,“ upozornil prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, který považuje současnou situaci za alarmující, neboť dopadne se zpožděním na celý stavební trh. „V konečném důsledku zůstanou ceny stavebních zakázek na aktuální úrovni nebo se budou zvyšovat,“ dodal.

Vláda doufá, že trh rozpumpuje nový dotační program Oprav dům po babičce, který by mohl díky zakázkám na rekonstrukce přinést do sektoru miliardy korun. Podle Ondráška se dá ale spíše čekat významnější oživení v Polsku. „Tamní vláda vytvořila program Bezpečná hypotéka pro mladé do 45 let. Jde o hypotéku s dvouprocentním úrokem s fixací na deset let. Rozdíl mezi bankovní sazbou a dvěma procenty bude doplácet stát,“ přiblížil Ondrášek.