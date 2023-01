RyanAir musí vyplatit náhradu škody, i když mu Kiwi.com dá falešný kontakt cestujícího | E15.cz

Princip sporu je poměrně složitý. Když si zákazník koupí letenku prostřednictvím Kiwi.com, tak český agregátor pošle letecké společnosti fiktivní e-mailovou adresu zákazníka. Aerolinka tak nemůže na přímo s cestujícím jakkoli komunikovat, nelze se s ním spojit. A to ani v případě, že dojde například ke změně času odletu, či dokonce k jeho zrušení.

A tady nastává problém, jelikož podle evropského práva je letecká společnost povinna cestujícího informovat alespoň 14 dní předem o změnách ohledně detailů odletu. Nicméně když letecká společnost nemá reálný kontakt na cestujícího, nemůže ho ani informovat o případném zrušení letu.

I přesto ovšem má letecká společnost povinnost vyplatit cestujícími kompenzaci. Rozhodl o tom nyní Evropský soudní dvůr. K němu se případ dostal z toho důvodu, že se na tuto otázku dotazoval německý soud první instance, který řeší právě spor o 400 eur mezi cestujícím a leteckou společností.

„Provozující letecký dopravce je povinen zaplatit náhradu škody podle těchto ustanovení v případě zrušení letu, o němž cestující nebyl informován alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu, pokud tento dopravce zaslal informaci včas na jedinou e-mailovou adresu, která mu byla sdělena při rezervaci, avšak nevěděl, že tato adresa umožňuje kontaktovat pouze zprostředkovatele služeb cestovního ruchu, jehož prostřednictvím byla rezervace provedena, a nikoli přímo cestujícího, a pokud tento zprostředkovatel nepředal informaci včas cestujícímu,“ stojí v rozhodnutí soudu.

Vyjádření Kiwi.com „Detaily tohoto konkrétního případu nám nejsou známy. Můžeme však potvrdit, že aerolinky jsou povinny informovat zákazníka o zrušení letu nebo jiných změnách způsobem, který si zákazník vybral, ať už přímo (v případě zakoupení letu u letecké společnosti), nebo přes zprostředkovatele, kterého si zákazník zvolil. I tento způsob je soudy uznáván jako platný komunikační kanál. Společnost Kiwi.com je oprávněná přijímat informace jménem zákazníků a tyto informace jim řádně a včas předává. Chyby se samozřejmě mohou stát. Pokud k nějaké dojde, měl by být prvním kontaktním bodem pro zákazníky požadující kompenzace zprostředkovatel. I v případě, že se zákazník obrátí se žádostí o odškodnění přímo na dopravce, vztahuje se na něj ochrana a je odškodněn dopravcem, který je podle Nařízení č. 261/2004 jediným odpovědným subjektem. Případné pozdější vypořádání pak mohou řešit dopravce a zprostředkovatel bez nutnosti zapojení zákazníka, a dopravce tak vždy může se zprostředkovatelem zahájit diskuzi, jak tomu bylo i dříve v případě aerolinek a cestovních kanceláří anebo nyní online prodejců,“ uvedla společnost Kiwi.com."

Nicméně soudci ve verdiktu doplňují, že nic nebrání tomu, aby Ryanair vymáhal případnou škodu po zprostředkovateli, který mu dodá nepravé kontakty a tím mu zamezí vykonat informační povinnost. Deník E15 kontaktoval obě společnosti, ani jedna se ovšem do uzávěrky článku nevyjádřila.

Irský dopravce má dlouhodobě s fungováním Kiwi.com problém. V minulých letech dokonce hrozil, že lidi, kteří si zakoupí letenky přes český agregátor, nepustí na svou palubu. Ryanair nemá s Kiwi.com navázanou žádnou formu spolupráce a v minulosti i českou společnost vyzval, aby ze své nabídky stáhla jeho lety. Ryanair ovšem nebyl jediným leteckým dopravcem, který měl s praktikami Kiwi.com problém. Proti české společnosti v minulosti vystoupily například aerolinky KLM nebo Aeroflot.

„S růstem našeho tržního podílu eskalují také hněv a protiakce ze strany aerolinek, kterým vadí, že nabízíme výhodnější podmínky než ony samy,“ vysvětloval zakladatel Kiwi.com Oliver Dlouhý důvody, proč se český startup dostává do sporu s leteckými dopravci. „Všechny požadavky aerolinek vycházejí ze zastaralého pohledu: Když člověk zavolal do cestovní kanceláře, agenti se podívali do globálních distribučních systémů a za hodinu zavolali zpět s nabídkou čtyř letenek. Jenže tohle bylo před třiceti lety. Dnes je doba úplně jiná,“ doplnil Dlouhý.

Kiwi.com založili Oliver Dlouhý, Jiří Hlavenka a Jozef Képesi pod názvem SkyPicker v roce 2012 v Brně, v současné době v něm drží většinový podíl americký fond General Atlantic. V loňském roce česká firma získala investici 100 milionů eur, dosud ovšem není známo, kdo je investorem. V roce 2021 společnosti vykázala tržby 16,9 miliardy korun se ztrátou 304 milionů, rok předtím bylo Kiwi.com ve ztrátě přes miliardu.