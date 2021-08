Vesmírná továrna. Startup chce v kosmu vyrábět umělé orgány | E15.cz

Vesmírný průmysl zažívá boom. V dalších letech do něho může promluvit i společnost Varda Space Industries, která nyní vybrala 50 milionů dolarů (jedna miliarda korun) na další vývoj vesmírné továrny. Zakladatelé vesmírného startupu předpokládají, že do roku 2023 by mohly být první model připraven k provozu.

Hlavní přidanou hodnoty případné kosmické továrny je využití mikrogravitace. Jak potvrzují výzkumu prováděné na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), některé nové materiály mohou být vyrobeny pouze v kosmu. Nicméně sériová výroba na půdě ISS by byla příliš nákladná. A právě v tom vidí zakladatelé startupu Varda příležitost pro jejich technologie. Jako příklady startup uvádí výrobu umělých orgánů, optických vláken nebo některých léčiv.

Vesmírná společnost proto vyvíjí třímodulovou kosmickou loď. Ta se skládá ze satelitní části, centrální platformy, ve které by probíhala výroba za pomoci mikrogravitace a z modulů pro dopravení vyrobených produktů na Zemi. Prvních deset vesmírných fabrik by startup vyrobil pro účely vlastní produkce, už teď ale počítá s tím, že další kapacity by pronajímal případným zájemcům.

“Velká část výzkumu a vývoje byla provedena veřejným sektorem, my to v podstatě jen posuneme směrem ke komercializaci v oblastech, které byly vědecky prokázané,” řekl jeden ze zakladatelů Will Bruey serveru TechCrunch.

Druhý ze zakladatelů Delian Asparouhov byznys model Varda Space Industries vysvětluje na příkladu App Storu. “Iphone nepřišel s myšlenkou App Storu. Apple vymyslel prvních deset aplikací, aby ukázal jejich hodnotu. My tedy vyvíjíme těchto pár prvních aplikací, abychom ukázali hodnotu a byli schopni to přinést na trh. Ale časem vyvineme i App Store,” říká Asparouhov.

Výrobní proces by měl být plně automatizovaný, tedy bez lidských operátorů. To by mělo snížit riziko komplikací a zároveň i zjednodušit vývoj, protože lidská posádka by vyžadovala odlišné podmínky pro konstrukci vesmírné rakety. Cílem obou zakladatelů je, aby po zavedení provozu pendlovalo mezi kosmickou továrnou a Zemí několik přepravních raket současně.

Startup Varda existuje teprve osm měsíců, ale stojí za ním zkušení byznysmeni Will Bruey a Delian Asparouhov. První z jmenovaných čtyři roky pracoval ve SpaceX, kde nabral zkušenosti s vesmírnými technolgiemi, Asparouhov je zase ředitelem Founders Fund, mezi jehož zakladatele patří například Peter Thiel nebo zakladatel Napsteru a první předseda Facebooku Sean Parker. Prvních devět milionů Varda Space Industries nabral už loni v prosinci, dalších 42 milionů dolarů do něj investoři vložili nyní. Founders Fund je jedním z investorů.

Vesmírný průmysl zažívá v posledních měsících rozkvět zejména v souvislosti s vesmírnou turistikou pod taktovkou Jeffa Bezose nebo Richarda Bransona. Nicméně vesmírné ambice mají i další společnosti. Mezi nimi je například i brněnská společnost SAB Aerospace, která v minulých dnech zvítězila v tendru Evropské kosmické agentury na průzkum možností těžby nerostných surovin mimo Zemi.