BlaBlaCar získal 115 milionů dolarů, vyvine novou aplikaci | E15.cz

Mimo švédské VNV Global, která do BlaBlaCar investovala už v minulosti, se k financování přidala i investiční společnost Otiva J/F AB a fond FMZ Ventures, za nímž stojí americký investor Michael Zeisser.

„BlaBlaCar znamená pro cestování to stejné, co Airbnb pro ubytování,“ uvedl při oznámení novinek jeden z investorů Per Brilioth z VNV Global. Francouzský startup patří mezi zástupce segmentu sdílené ekonomiky. Princip služby spočívá ve zprostředkování spolujízd autem, což řidiči ušetří peníze a spolujezdci se nemusí spoléhat na hromadnou dopravu.

Zároveň společnost oznámila i koupi ukrajinského Octobusu. BlaBlaCar se v posledních letech soustředí i na autobusovou dopravu a přesně tímto směrem akvizice Octobusu směřuje. Ukrajinský startup totiž nabízí službu pro lepší správu prodeje jízdenek. Francouzi tak navazují na předešlé koupě – prodejce jízdenek Busfor a dopravce Ouibus.

V autobusové dopravě vedení společnosti vidí příležitost kvůli převládajícímu offline způsobu prodeje jízdenek. BlaBlaCar proto chce autobusovým dopravcům pomoci s přechodem do internetového prostředí. Na přelomu let 2021 a 2022 společnost přidá do vyhledávání i železniční dopravu. Časem má aplikace BlaBlaCar obsahovat veškeré dostupné způsoby dopravy po zemi – spolujízdu, autobus i vlaky. Na trhu vyhledávačů dopravních spojů bude konkurovat brněnskému Kiwi.com a platformě Omio, dříve známé jako GoEuro. Omio narozdíl od BlaBlaCar nabízí také letecké spojení, Kiwi přidává i možnost pronájmu auta a nabídky ubytování.

„Naše síť pro spolujízdy neobnáší žádné fixní náklady,“ vypíchnul největší přednost šéf společnosti Nicolas Brusson pro web TechCrunch. Z částky, kterou spolujezdec zaplatí za cestu, si BlaBlaCar, který transakci zprostředkovává, strhne svůj podíl pohybující se v různých úrovních v závislosti na ceně. Na rozdíl od služeb typu Uber se BlaBlaCar zaměřuje na dálkové spoje mezi městy.

Mimo spolujízdy a autobusové dopravy společnost provozuje ve Francii také sdílené elektrické koloběžky. V loňském roce společnost zaznamenala pokles z 70 milionů na 50 milionů pasažérů. Aktuálně BlaBlaCar působí ve 22 zemích včetně České republiky.