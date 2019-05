Český projekt luxusní elektrické lodě získal nového investora | E15.cz

Po projektech v oblasti trojrozměrného tisku nebo výroby vlastního leteckého simulátoru se český podnikatel David Miklas pouští do dalšího nového oboru. Jeho společnost KeelCraft, která chce vyrábět a prodávat luxusní elektrické čluny, získala strategického investora.

Do projektu se finančně zapojil český námořní důstojník Jaroslav Hornof, který zastane pozici obchodního partnera. Zároveň do vývoje české luxusní lodě vložil částku několika nižších jednotek milionů korun. Motivací investice je pro Hornofa skutečnost, že loď se díky své velikosti i typu pohonu dostane i do míst, kam konvenční plavidla nemohou.

Hornof v minulosti pracoval na nákladních lodích, v průběhu svého působení přitom upozornil na znečišťování oceánu posádkou plavidla, případ nakonec skončil u amerického soudu, kde společnost dostala pokutu v přepočtu 70 milionů korun.

Hlavní část investice podle Miklase poputuje především na dokončení prvního kusu plavidla, přičemž největší náklady v současnosti představují baterie. Předváděcí loď chce KeelCraft představit už letos. “Nejedná se o žádnou masovou výrobu, cílíme na klientelu, která si potrpí na luxus, a i z toho důvodu budeme vyrábět velmi malé limitované série,” dodává Miklas.

David Miklas stojí za start-upem be3D, který vyvíjel a vyráběl trojrozměrné tiskárny především pro výukové účely. V roce 2016 firmu prodal společnosti Y Soft.