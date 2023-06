Evropský ChatGPT. Pařížský startup získal miliardy na rozvoj | e15.cz

Mánie kolem umělé inteligence dosáhla vrcholu. I tak lze číst úspěch startupu Mistral AI, jemuž se navzdory krátké existenci bez funkčního produktu podařilo získat od známých investorů 105 milionů eur, zhruba 2,5 miliardy korun. To společnost podle listu The Financial Times ohodnotilo na 5,7 miliardy korun. Zároveň je to rekordní seedová investice (vklad v rané fázi, kdy startup teprve pracuje na vývoji produktu – pozn. red.) v historii Evropy. Investoři získali 40procentní podíl ve společnosti.

Produkt se zatím rýsuje jen v obrysech, ví se jen to, že základem budou veřejně dostupná data, aby se společnost vyhnula právním potížím. Cílem je vytvořit systém, který „učiní AI užitečnou“. Ve výsledku by tak mělo být možné produkt od Mistral AI přizpůsobit potřebám uživatele. První verzi jazykového modelu chtějí zakladatelé startupu uvést v příštím roce, zatím firma ani nedokončila webové stránky.

Navíc není jasné, čím se chce podnik vyrovnat zavedeným firmám, které na problematice pracují roky a mají za sebou výsledky i úvodní zpětnou vazbu od uživatelů. Uvádí, že se soustředí na využití u firem, cílovou skupinou tedy nejsou koncoví uživatelé.

„Prokázalo se, že umělá inteligence je v některých případech užitečná,“ řekl Artur Mensch, jeden ze spoluzakladatelů pro web TechCrunch. „Po lidech v různých oborech se chce, aby využívali AI, a řešení je na nás. Chceme jim dát snadno použitelné nástroje pro tvorbu vlastních produktů,“ prohlásil.

„Začíná být očividné, že tato technologie je převratná a Evropa s tím musí něco udělat z titulu investora i regulátora,“ prohlásil Mensch, šéf společnosti a jeden z jejích spoluzakladatelů. Mensch předtím působil v AI divizi Googlu Deep Mind, další dva spoluzakladatelé Timothée Lacroix a Guillaume Lample nabírali zkušenosti v mateřské společnosti Facebooku Meta.

„Výsledný model má být open source, nicméně velkých jazykových modelů již existuje mnoho desítek a řada z nich je pod některou z otevřených licencí,“ komentuje transakci Martin Dostál z investičního fondu Look AI, který se zaměřuje výhradně na investice do firem využívající umělou inteligenci. Podle něj kombinaci faktorů jako nadšení kolem AI, zkušenosti zakladatelů a možná unikátnost vyvíjeného řešení vedla k brzkému získání kapitálu a pohádkové valuaci po pouhých čtyřech týdnech existence.

Společnost podpořil fond Lightspeed Ventures Partners, který investoval například do Snapchatu nebo Epic Games, k investici se přidali také bývalý šéf Googlu Eric Schmidt, francouzský telekomunikační miliardář Xaviel Niel a Bpifrance, francouzskou vládou podporovaná investiční banka.

„Na celém světě existuje skupina osmdesáti až sta lidí, kteří mají takovou úroveň zkušeností jako oni,“ řekl Antoine Moyroud, partner fondu Lightspeed Ventures Partners. „Právě teď, ať už v dobrém, nebo ve zlém, jsou kapitálové požadavky na výpočetní techniku a špičkové talenty důvodem, proč je spuštění startupu s umělou inteligencí poměrně kapitálově náročné,“ doplnil pro Financial Times.

