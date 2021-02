Jak založit, vést a rozvíjet start-up: Lidé | E15.cz

Existují podnikatelé, kteří zakládají podnik sami, aby měli volnost v rozhodování o projektu. Druhá skupina byznysmenů raději založí firmu s partnerem. Tato varianta je sice náročnější na domluvu, skýtá však dvěma různě založeným a nadaným jedincům výhodu vzájemně se doplňovat a podporovat. Společně mohou dokázat víc než každý sám. Společníka je ale třeba vybírat obezřetně, nestačí, že se spolu dobře bavíte u piva. Dříve či později se objeví situace, která prověří vaši soudržnost a schopnost domluvit se.

„Staré pravidlo říká, že zakladatelů má být lichý počet a tři jsou moc. U startupů to ale většinou neplatí. Tam investoři očekávají, že zakladatelé jsou alespoň dva. Jeden odpovídá za technologii – ať už je to programování v případě digitálního produktu, nebo jiná technická věc, třeba nanotechnologie – a druhý za byznys, tedy prodej, marketing, finance, další rozvoj firmy. Mít totiž jedno nebo druhé outsourcované představuje jisté riziko,“ konstatuje Pavel Bartoš z platformy StartupBox.

Dobře si společníka vybrat je však podle něho podobně těžké, jako si vybrat partnera pro manželství. Někdy i složitější, protože v byznysu rozchod bývá náročnější. „Sjednoťte si se společníky vizi, proč to celé děláte a co od toho očekáváte,“ radí Petr Mandík z téže platformy a dodává, že je dobré se shodnout také na exitové strategii firmy. „U startupů se stává, že uhnou od původního plánu, a takový ‚obrat‘ je potřeba zvládnout.“

LEPŠÍ NEŽ VY

Ať už začnete sami, nebo ve dvou, časem budete řešit nutnost přibrat do firmy zaměstnance. „Hodně bych doporučil vytvářet kolem sebe už ze startu tým, klidně minitým nebo i ‚network‘, síť dalších lidí, spolupracovníků, konzultantů. Podnikání je vždycky týmová práce, tým vás jako zakladatele hrozně moc obohatí. A pustit se do toho opravdu velkého podnikání s lidmi, které znáte, máte je prověřené a oni vás, s již sehraným týmem, to je skoro záruka úspěchu,“ radí investor Jiří Hlavenka.

Zpočátku bude výběr zaměstnanců vycházet především z osobností zakladatelů. Jste jako majitel firmy punkový a neformální? Pak si asi budete více rozumět s podobně smýšlejícími lidmi, kteří na pohovor přijdou v kraťasech a budou rádi, když jim nabídnete tykání. V každém případě nepochybíte, vezmete-li si k srdci radu bývalého viceprezidenta Googlu Laszla Bocka. Ten ve své knize Nová pravidla říká, že byste do firmy měli přijímat lidi lepší, než jste vy sami. Chce to jen potlačit své ego a připustit si, že nejste ve všem nejlepší na světě.