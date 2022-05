Křetínský, Tkáč a Havrlant posílají do Dodo 1,5 miliardy korun | E15.cz

Logistika poslední míle táhne. Podnikatelé Daniel Křetínský, Patrik Tkáč a Jakub Havrlant investují do startupu DoDo 1,5 miliardy korun. Navazují tak na svou předešlou investici a navyšují minoritní podíl. Majorita i po aktuálním investičním kole zůstane šéfovi společnosti Michalu Menšíkovi. DoDo chce použít finance na podporu expanze do německy mluvících zemí a na jih Evropy. Česká společnost za minulý rok vygenerovala tržby v hodnotě téměř jedné miliardy korun, tento rok míří na dvojnásobek.

Křetínský, Tkáč a Havrlant spolu investovali do startupu DoDo už před lety, nicméně tehdy ani nyní nebyly konkrétní podíly specifikovány. Zástupci obou společností pouze uvedli, že „výrazný“ většinový podíl zůstává v rukou šéfa společnosti Michala Menšíka. „Investice do DoDo je pro nás atraktivní ve více ohledech, přičemž tím hlavním je fakt, že firma zajímavým a inovativním způsobem propojuje logistiku poslední míle s maloobchodem, což jsou oblasti, do kterých v rámci širší skupiny EP Corporate Group významně investujeme,“ uvedl za investory Branislav Miškovič z EC Investments.

„DoDo ze startupu vyrostlo v šampiona svého oboru a netajíme se ambicí dále pokračovat do evropské první byznysové ligy,“ uvedl k nové investici Menšík, který v roce 2015 startup koupil od miliardáře Karla Komárka. DoDo funguje jako kurýr pro ostatní společnosti, tímto způsobem dováží produkty pro zákazníky Košíku, Penny nebo Tesca. „DoDo je specialistou dodávek takzvané poslední míle, spojuje firmy s jejich zákazníky. Jedněm šetří náklady, protože nemusejí sami provozovat logistiku, druhým díky své efektivitě šetří čas,“ vysvětluje partner poradenské společnosti Deloitte Jiří Sauer.

V minulých letech DoDo expandovalo do Bulharska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska a na Slovensko. „Ve srovnání s loňským rokem výrazně vzrostl podíl tržeb DoDo připadajících na zahraniční trhy, a to již zhruba na 50 procent,“ popisuje Menšík.

DoDo chce díky 1,5 miliardy korun vybrané od těžkých vah českého byznysu podpořit svou přítomnost v německy mluvících zemích a nově expandovat na jih Evropy. „Česká e-commerce je díky svému zaměření na zákazníka v porovnání s evropskou konkurencí velmi konkurenceschopná. České firmy přinášejí na zahraniční trhy řešení a služby, které nejsou v daných zemích standardem,“ říká Jiří Sauer z Deloitte. „Nejen že věřím, že DoDo svou zahraniční expanzi zvládne, ale jsem přesvědčený, že v ní bude ještě úspěšnější, než čekáme,“ dodává.

V posledních letech DoDo udržuje meziroční růst tržeb na dvojnásobné úrovni, v roce 2020 společnost utržila 433 milionů korun, v minulém roce tržby dosáhly téměř miliardy korun. Pro příští rok Menšík plánuje, že DoDo utrží dvě miliardy korun.

V současné době je zatím DoDo ve ztrátě. „Jelikož jsme již v tuto chvíli ziskoví na každé odvezené objednávce, jsme ochotni za účelem expanze dočasně nést celkovou ztrátu. Očekáváme, že pokud se nerozhodneme v následujících letech realizovat další investiční kolo, do zisku bychom se měli přehoupnout v roce 2025,“ říká Menšík.

DoDo podniká v segmentu, který byl výrazně povzbuzen pandemií. Služby jako Rohlík nebo Košík donutily ostatní maloobchodní hráče, aby se také soustředily na dovoz zboží přímo k zákazníkům domů. Nicméně kvůli zhoršující se ekonomické situaci byly v posledních týdnech tyto specializované firmy donuceny k přehodnocení svých plánů. Například společnost Instacart snížila svou valuaci o 38 procent z 39 miliard dolarů na 24 miliard dolarů.

„Logistika zůstává populárním sektorem, nicméně vidíme, že e-commerce začíná procházet určitým zpomalováním,“ potvrzuje ekonom společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. Proti společnostem podnikajícím v e-commerce jsou také náklady na přepravu. „S tím logicky budou zápasit i ostatní firmy, které se zaměřují na sektor logistiky. K tomu nesmíme opomenout tlaky na růst mezd,“ doplňuje Pfeiler.

Michal Menšík ovšem zůstává optimistický. „Určité ochlazení e-commerce pozorujeme už nyní, ale předpokládáme, že bude pouze dočasné,“ doufá šéf DoDo. „V dlouhodobém horizontu má ale před sebou e-commerce ještě hodně růstu a v souvislosti s digitalizací retailu je zajištění kvalitní logistiky naprosto klíčové, což je pro DoDo velká příležitost,“ říká Menšík.

Částka 1,5 miliardy korun je tento rok druhá největší investice pro český startup. Nejvíce letos získala společnost Productboard, která od investorů vybrala 2,7 miliardy.

Obecně v posledních letech český startupový svět zažívá značný rozkvět, to se ovšem může kvůli zhoršující se ekonomické situaci změnit. „V prostředí vyšších úroků se investice do startupů jeví jako méně atraktivní, logicky tak dochází k poklesu valuačních násobků, které jsou investoři ochotni za danou společnost zaplatit,“ myslí si ekonom Pfeiler. „Přestože aktivita v sektoru venture kapitálu zůstává robustní, i zde začínají vycházet najevo prvotní znaky zpomalování,“ doplňuje.

Poznámka redakce: Daniel Křetínský a Patrik Tkáč jsou spolumajiteli společnosti Czech News Center, která vydává deník E15.