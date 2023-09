Zakladatel ReKrabice: Lidé jsou ochotni platit za šetrnější obal | e15.cz

K čemu by měly vaše rekrabice sloužit?

Řešíme zbytečnou produkci a používání jednorázových obalů v e-commerce. Když Marek jednou vybaloval zásilku, přemýšlel, proč neexistují krabice na principu vratných lahví, aby tu krabici nemusel zbytečně vyhazovat. Začali jsme to zkoumat a zjistili jsme, že odpadu v logistice vzniká opravdu hodně a že to ničí naše prostředí. To se nám nelíbilo. Inspirovali jsme se v USA a v Británii, kde podobná řešení už fungují. Chceme zkusit, jestli je to možné i v Česku.

Kolik odpadu nakupováním v e-shopech vzniká?

Neexistuje jedno konkrétní číslo. Když ale budeme vycházet z toho, že jen v Česku se pošle ročně kolem dvou set milionů zásilek a drtivá většina z nich je v něčem zabalená, vyjde z toho velké množství odpadu, který skončí zbytečně v koši.

Jaký materiál jste u vratných krabic využili?

Polypropylen. Je lehčí než karton a vydrží více. Je to paradoxně plast, nicméně srovnáváme jednu plně recyklovatelnou plastovou krabici s několika desítkami kartonových.

Navázali jste spolupráci s T-Mobile, který by měl vaše rekrabice používat na všechny typy zboží. Jak si to můžeme představit? Bude v nich zákazníkům posílat routery, mobily a zkrátka menší zboží?

Ano, jde o menší věci, mobily, simkarty nebo třeba tablety. Jedná se o menší krabici, zhruba 31 centimetrů na délku a na výšku 15 centimetrů. Na začátku září jsme spustili testovací projekt, který potrvá do konce října. Momentálně od nás mají plnou paletu krabic, u níž testují spokojenost s rekrabicemi a také jejich celkovou výdrž.

Takže jde o takový zátěžový test pro vás?

Přesně tak. Problém je, že různé projekty a výrobci ze zahraničí uvádějí velmi rozmanitá čísla o celkové výdrži polypropylenových krabic. Někdo uvádí jen jednotky cest, druzí zase optimisticky stovky. Proto zkrátka chceme zjistit, kde je pravda.

Jak to vychází z byznysové stránky, vyplatí se to obchodníkům?

Je to dost individuální, náklady na krabice se liší e-shop od e-shopu. Jeden e-shop může platit dvacet korun za krabici, zatímco druhý platí pět korun. V rekrabicích je mnohem větší přidaná hodnota, než u klasických krabic, a sice ve formě budování lepšího zákaznického zážitku, marketingu a ekologie.

Jaká je odezva od e-shopů?

Když jsme začali rekrabicemi zabývat, oslovili jsme asi dvacet e-shopů, abychom si tu myšlenku validovali. Byli jsme překvapení tím, že se na to nikdo z oslovených nedíval negativně a od většiny jsme dostali pozitivní odpověď. Teď hodně z nich čeká na regionálnější spuštění, aby mohli rekrabice používat. Bylo pro nás povzbuzující slyšet, že o naše řešení má trh zájem.

A co spotřebitelé? Tedy lidé, kterým by případně chodily zásilky v rekrabicích.

Z více různých průzkumů nám vyplynulo, že o to lidé mají zájem. Otázkou je jak velký, protože průzkumy se opět velmi liší. Naším cílem je co nejjednodušší a nejméně náročný proces, aby nákup zboží v rekrabici pro lidi neznamenal jen další obtíž.

Byli by lidé ochotní si za to připlatit?

Jedna věc je, co lidé říkají, druhá, co pak udělají. Třeba dle průzkumu od Ipsos je 80 procent lidí ochotných si připlatit za ekologicky šetrnější produkt. Navíc už nyní existují různé příplatkové služby u českých e-shopů, které nabízejí zabalení do ekologičtějších variant obalových materiálů. Tuto možnost ale volí mnohem méně lidí, než deklarovaných 80 procent. Samozřejmě tento příplatek nefunguje jako záloha a zákazníkovi se nevrátí. Z tohoto důvodu si myslíme, že jsme schopni oslovit více lidí, protože se jim daná částka bude vracet. Dále do budoucna budeme i za využívání rekrabic zákazníky odměňovat ve formě věrnostních programů a dalších bonusů.