General Atlantic pomůže z Kiwi udělat světovou firmu, říká investor Jiří Hlavenka | E15.cz

Do vyhledávače letenek Kiwi vstupoval Jiří Hlavenka jako první investor a u projektu byl od úplného začátku. Teď se svůj podíl ve firmě rozhodl prodat. „V současné době jsme se dostali do fáze, kdy jsme ve firmě byli dost dlouho, výsledky byly dlouhodobě dobré, takže přišla vhodná doba,“ říká v rozhovoru pro deník E15.

Proč jste se rozhodl svůj podíl v Kiwi prodat?

Do firmy jsem vstupoval jako spoluzakladatel. Byl jsem úplně prvním investorem a součástí projektu jsem byl od úplného začátku. Investice mají nějaký cyklus. Člověk do ní přijde, firma pak roste a pak je čas se s ní rozloučit. Myslím si, že nabídka na prodej a finanční zhodnocení byly dobré, takže jsem v tomhle příliš neváhal.

O záměru prodat Kiwi se poprvé mluvilo už před rokem a půl. Proč prodej trval tak dlouho?

Příliš jsme na něj netlačili. Jako spoluvlastníci jsme se snažili bavit hlavně o tom, aby se nám povedlo sehnat toho pravého investora. Firma rostla a s tím rostla i hodnota. V té situaci jsme si říkali, že můžeme počkat na nejvhodnější chvíli. V současné době jsme se dostali do fáze, kdy jsme ve firmě byli dost dlouho, výsledky byly dlouhodobě dobré, takže ta vhodná doba pro její prodej už asi přišla.

Co bude s vaší rolí jednatele?

Ta samozřejmě skončí. Pokud ve firmě nebudu mít podíl, tak to pro mě ani pro ni nemá skoro žádný smysl. Jakmile dojde k dokončení prodeje, tak se toho vzdám.

Spoluzakladatel Kiwi Oliver Dlouhý v minulosti řekl, že jste pro něj byl ze začátku něco jako mentor. Hodláte zůstat v Kiwi v nějaké neformální roli?

Když bude zájem, tak určitě ano, i když si myslím, že v současné době je Kiwi naprosto profesionální společnost. Mé pomoci už asi nebude potřeba. S Oliverem jsem ale domluvený, že budu v případě potřeby fungovat jako takový přítel na telefonu.

Co pro Kiwi vstup nového investora znamená do budoucna? Jaká je společná vize?

Firma bude mít hlavně pevný finanční základ. Silný finanční hráč tam bude hlavně od toho, aby mělo Kiwi kapitál v případě, že bude chtít například akvírovat nějakou jinou společnost. Přinese to i síť, kterou velké společnosti jako General Atlantic mají po celém světě. Může to být i profesionalita při vstupu na zahraniční kapitálový trh, pokud by k němu došlo.

Dlouhý mluvil také o zapojení více druhů dopravy do vyhledávače. To je cesta, na kterou se bude Kiwi v budoucnu soustředit?

Integrace dalších druhů doprav je velice důležitá. Nosná pro nás stále bude hlavně ta letecká doprava, ale integrace těch dalších pro nás bude také důležitá. Nemůžu úplně hovořit o tom, co je v nějakých strategických plánech firmy, protože i když z ní vystoupím, tak bych měl nějakou mlčenlivost zachovat.

Jakou roli bude General Atlantic hrát? Jak se bude ve firmě angažovat?

Myslím si, že na nějaké denní bázi se do firmy nebude vměšovat. Nehrozí asi, že by si do ní chtěl dosadit nějaké vlastní manažery, řízení zřejmě nechá na současné exekutivě. Hlavní rolí bude podle mě to, že tento investor může z toho Kiwi skutečně udělat světovou firmu. Takovou zkušenost za sebou žádní čeští privátní investoři nemají.

Kiwi je v současné době světová firma a General Atlantic pro něj může být rovnocenným partnerem v tomto duchu. Nejde ani tak o peníze, kterými investor disponuje, ale o jeho globálnost, protože všichni ostatní spoluvlastníci jsou české privátní osoby a nikdo z nich nedělá globální investice. Firma nesmí být nastavena jen do střední nebo východní Evropy, ale do celého světa.

Plánujete i v budoucnu investovat do podobných projektů?

Neřekl bych úplně do podobných projektů. Nerad bych investoval do nějaké firmy, která by Kiwi dělala konkurenci, takže do firmy zabývající se leteckou dopravou asi investovat nebudu.

Myslel jsem spíš nějaké IT start-upy.

Na stole mám aktuálně asi čtyři nabídky, jimiž se reálně zabývám. Nechci říct, že se jedná o IT firmy, ale mám rád technologie, které mají nějaký reálný dopad v reálném světě. Podobně to bylo s Kiwi, což je vlastně spíš cestovní kancelář než IT firma.

Takže do nějaké z těch čtyř nabídek investujete?

Já jich mám samozřejmě víc, ale ty čtyři mě opravdu zajímají. Není vyloučené, že do nějaké z nich investuji.