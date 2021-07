Prosadila se v ryze mužském oboru. Ann Holderová je královnou amerických startupů | E15.cz

Američanka Ann Holderová je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou americké společnosti Marani Health, která se specializuje na inovace v oblasti péče o matku a její doposud nenarozené dítě. Ale především je nově oceněna jako Disruptor of the Year. Takový titul přísluší ženě, která svůj podnik zvládla úspěšně vybudovat v ryze mužském oboru. Zpochybňuje tak zažité stereotypy, podporuje genderovou rovnost a rozšiřuje možnosti ve společnosti pro všechny ženy. Úspěch ženy v oblasti začínajících firem je úctyhodný hlavně z toho důvodu, že na startupy vedené ženami putují necelá dvě procenta z celkových investic do rozvíjejících se podniků.