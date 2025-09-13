S digitalizací uspěli u arabských šejků. V Česku by to tak rychle nešlo, říkají šéfové Circulara
Jen co opustíte letiště v Dubaji, potkáte minimálně deset jejich zákazníků. Například vládní investiční skupinu ICD, která je mateřskou firmou letecké společnosti Emirates, nebo čerpací stanice Emarat, na dohled je Burdž Chalífa, nejvyšší budova světa, již postavil developer Emaar Properties PJSC, minete i Dubai Islamic Bank, to vše po silnici a pod mýtnými branami dubajské Roads & Transport Authority. Všechny tyto firmy využívají služeb společnosti Circularo, kterou v roce 2013 založili Pavel Černoch a Josef Neumann.
Díky jejich řešení mohou ministři i šéfové největších firem v regionu digitální cestou bezpečně vydávat a podepisovat například právní dokumenty. Circularo toho ale umí mnohem víc, je to ucelený, zabezpečený a snadno ovladatelný systém, který ve svém oboru solidně nabourává pozici globálních platforem, jako je DocuSign, Google nebo Adobe Sign. Cesta zakladatelů Circulara přitom začala téměř od nuly. Ve správný čas však přišli se správnou technologickou vizí a šířící se dobrá pověst jejich produktu jim pomohla získávat další klienty.
Znali se ještě z Česka, Pavel Černoch už ale měl svůj byznys v Dubaji. Před dvanácti lety přišel za Josefem Neumannem, který měl zkušenosti z působení v tuzemských pobočkách mezinárodních IT společností, s nápadem na další firmu z tohoto oboru, jež by mohla mít v regionu úspěch. Neumann v té době nebyl bez práce, měl své zázemí a rodinu v Praze.
Nápad se mu zdál lákavý, přece jen se však nemohl zbavit pocitu, jestli to není jen další příběh z Pohádek tisíce a jedné noci. „Stál jsem před rozhodnutím, jestli opustit práci, všeho se vzdát a s rodinou se dvěma dětmi odjet do Dubaje. Byl to obrovský risk, ale řekl jsem si, že buď změníme život teď, nebo nikdy,“ popisuje své rozhodnutí. První rok působení v Dubaji ovšem spíš než byznys řešil hlavně přizpůsobování nové realitě. „Kulturní změna byla obrovská. Lidé tam fungují úplně jinak,“ vzpomíná.
A stejně tak své místo hledalo i Circularo. Černoch s Neumannem si původně mysleli na byznys s daty, analýzami a odbornými konzultacemi v IT. A měli štěstí, první zakázku získali od snad nejprestižnějšího zákazníka vůbec, ministerstva pro prezidentské záležitosti v Abú Dhabí. Pak přišel další úspěch: zakázka pro ministerstvo školství. A při ní se naplno ukázalo, že extrémně zajímavý byznys pro jejich IT firmu by mohl být zcela nový, jejich vlastní produkt.
V té době také arabský svět začal řešit digitalizaci a to, jak bezpečně zapojit informační technologie do byznysu i správy věcí veřejných. Každý to chtěl mít, bylo zřejmé, kam se budoucnost ubírá, ale ne každý tomu rozuměl. Globální firmy prodávaly bohatým zákazníkům dílčí produkty tak trochu jako drahou luxusní ozdobu pro jejich bohaté firmy, aniž se dále staraly o to, jak je budou používat.
A to byla příležitost pro Circularo. „Do té doby jsme implementovali globální řešení a stavěli na nich svůj systém, ale ukázalo se, že to má své limity a některé věci dokážeme od nuly udělat lépe,“ říká Pavel Černoch. Jejich řešení nazvané eCorrespondence Management přineslo systém, který umožňuje velkým korporacím i úřadům digitálně, strukturovaně, zabezpečeně, a přitom jednoduše řídit oběh smluv, faktur a dalších dokumentů, jejich jednoduché vytváření, sdílení s partnery, podepisování i automatizaci procesů s nimi spojených.
A v tu chvíli odstartovalo to, co vyneslo Circularo do výšek. Měli výhodu: dobré reference, takže se na ně nikdo nedíval s podezřením, a volné pole pro své nápady, protože digitalizace byla stále v počátcích. Svou roli sehrála rovněž okolnost, že rozhodování v arabských zemích na Blízkém východě probíhá kvůli systému vlády rychleji a méně komplikovaně než v Evropě s jejími tradičními demokratickými institucemi.
Co se evoluce Circulara týká, jeho druhá fáze by nejspíš nevznikla bez té první. „Oni měli systémy, ale neuměli s nimi pracovat, a byli ochotni zaplatit za naše kompetence a přidanou hodnotu. Tím jsme si udělali skvělé jméno a otevřelo nám to dveře dál,“ vzpomíná Josef Neumann. Z prvních dílčích úspěchů to byla třeba mobilní aplikace. Šéfové firem či vysocí úředníci jsou často na cestách a i odtud díky ní mohli pohodlně odbavovat svoji agendu. Úřadu, který aplikaci od Circulara zahrnul do svého systému, to vyneslo během IFA v Berlíně cenu za nejlepší řešení v blízkovýchodním regionu.
Potřeba lepší škálovatelnosti a zapojení cloudu však stále výrazněji ukazovaly nutnost vybudování vlastního řešení. „Někdy kolem roku 2018 padlo strategické rozhodnutí. Už žádné implementace a prodej produktů třetích stran. Vsadili jsme vše na vlastní platformu Circularo. To bylo hodně osvobozující,“ říká o zlomovém okamžiku Pavel Černoch. Zanedlouho přišla doba covidových zákazů, kdy řešení, jaké nabízelo Circularo, najednou potřeboval každý úřad i velká firma. „Jako kriticky nejdůležitější instrument každé firmy se najednou ukázal být e-mail. Fungoval spolehlivě mezi organizacemi jako komunikační kanál, všichni si ale uvědomili, že oficiální schvalování či podepisování dokumentů je logicky něco, co musejí mít,“ doplňuje Josef Neumann.
Circularo nabídlo celý systém kompletně v arabštině, s cloudem umístěným na tamní infrastruktuře, připravený v korporátním designu pro každou organizaci. Úspěchu napomohla také propojenost tamní vládní a úřednické vrstvy. „Musíme si uvědomit, že tamější úředník je úplně jiný pojem než u nás. Obvykle je to byznysmen, který má svoje podnikání a službu vládě bere jako misi. Všichni mají společný cíl digitalizace, sdílejí ho. Nemají problém komunikovat o víkendech, scházet se mimo evropskou pracovní dobu. Je to úplně jiný přístup,“ popisuje Pavel Černoch.
Šéfům Circulara tak lidé na úřadech rovnou říkali, že jejich produkty znají z byznysu, že jsou spokojeni a rádi je doporučí. Zakázka tak střídala zakázku.
Kde je Circularo dnes? Jeho produkt nabízí komplexní služby, jaké nikdo další nemá. Je schopné software nahrát na soukromý cloud firmy či úřadu a nabízí i taková řešení, že mateřské firmy v holdingu nebo jednotlivá ministerstva mohou v rámci systému operovat podle potřeby pod vlastní identitou. „Máme díky tomu spolupráci s Emiráty na federální úrovni, jsme technologickým partnerem vládních institucí,“ pochvaluje si Josef Neumann.
A připomíná interní vtip, že kvůli možnostem nastavení systému vlastně ani nevědí, kolik mají klientů. Tak úplně pravda to není, ale vypovídá to něco o velikosti džina, kterého vypustili – o vládní spolupráci firma usiluje v Saúdské Arábii a pokukuje i po dalších zemích v regionu. Ráda by však zacílila třeba i na Japonsko.
S expanzí Circulara je to podobné jako s prvním byznysem firmy v Dubaji. Pokud by nenastal první krok, nepřišel by další. Díky způsobu, jakým firma systém škáluje pro nadnárodní holdingy, se její software postupně dostává i mimo Arabský poloostrov. Tu na něj narazí v Německu, tu u firem v přístavech v Černé Hoře. Spolu s tím přicházejí reference a první krok k tomu uchytit se v nových regionech a státech.
Chtějí to zkusit v Česku? V zemi, jejíž vlády spíš neochotně klopýtají v digitalizačním pralese? Ptát se na to byznysmenů, s nimiž arabští úředníci komunikují ochotně i o víkendu a rozhodnutí o jejich zakázce padne za pár hodin, znamená vyslechnout si velké povzdechnutí. Mimochodem o té rychlosti vypovídá, že na řešení pro poskytovatele energie v Abú Dhabí, který by se dal přirovnat k jakési tamí obdobě českého ČEZ, stačily dva týdny.
„Vždyť se podívejte jen na to, kolik má Česko digitálních identit. Bankovní, vládní… je jich tu pět nebo šest. Do toho přichází Evropa se svým vlastním projektem. To svědčí o tlacích a lobby a nejednotnosti rozhodování. Už to je nějaký varovný signál,“ říká Josef Neumann.
Přesto je podle ně Evropa lákavou destinací. A stejně tak i Česko. Jejich řešení ostatně nyní využívá kancelář české účasti na Expu 2025 v Ósace, jejímž je Circularo partnerem. popiska Pavel Černoch (vlevo) a Josef Neumann založili společnost Circularo v roce 2013. box digitální úřad Systém eCorrespondence Management od Circulara umožňuje korporacím i úřadům digitálně, strukturovaně a zabezpečeně řídit oběh smluv, faktur a dalších dokumentů, jejich vytváření a sdílení, podepisování i automatizaci procesů s nimi spojených.