: Projekt sportpásky Rezztek, ve kterém má peníze i hokejista Chára, se rozšiřuje v NHL | E15.cz

Amatérští hokejisté a dnes strůjci úspěchu značky Rezztek Ondrej Chovanec a Andrej Dula udělali v průběhu vývoje jejich speciální hokejové sportpásky několik prozíravých kroků.

Zaujali už hrající slovenskou hokejovou legendu Zdena Cháru nebo spolumajitele výrobce antivirových programů Eset Antona Zajace. A jejich společné řešení se nyní těší stále větší pozornosti.

O uplynulém víkendu se v zámořské NHL konalo velmi sledované utkání hvězd. Každoroční exhibice nejlepší hokejové ligy světa ukázala fanouškům mnoho kvalitních sportovních momentů. U některých z nich byli také Tyler Bertuzzi z Detroitu Red Wings nebo Roman Josi z Nashvillu Predators.

Čepele jejich hokejek byly kvůli lepší kontrole puku omotány speciální páskou Rezztek. O její šíření v prestižní zámořské lize se už delší dobu stará Zdeno Chára a hokejistů, kteří pásku používajá, přibývá. Momentálně už je ambasadorů Rezzteku víc než deset, informuje portál Trend.sk.

"Tradiční hokejová páska existuje sto let bez jakékoliv zásadní inovace," upozorňuje Dula. Snažili se proto s Chovancem vytvořit produkt, který bude v mnoha parametrech kvalitnější. Tedy tenčí, lehčí a s delší životností. Důležitá je také voděodolnost, která způsobí to, že páska v zápase nenasákne vlhkost a neztěžkne. S takovým zadáním obcházeli různé výrobny po světě a hledali nejlepší možné zpracování.

Známý slovenský hokejista Zdeno Chára jim v počátcích pomáhal s testováním. „Pro nás amatérské hokejisty byl výsledek dobrý, ale Chárovi vydržel tak půl hodiny," poznamenává Chovanec.

Až byla páska podle představ začínajících podnikatelů, pracovali na její patentové ochraně. Dula tvrdí, že jejich páska je například specificky zdrsněná tak, že při střele dokáže dát puku větší rotaci. Na testování dále pomáhala Slovenská akademie věd.

A záhy se potvrdily odhady, že použití Rezztek má skutečně na kontrolu puku a přihrávky a střely - jejich rychlosti, rotace a další detaily - vliv. Chára se následně do projektu zapojil i finančně.

V roli takzvaného andělského investora Cháru doplnil ještě třeba spolumajitel Esetu Anton Zajac. A nebo dalších několik investorů přes platformu Crowdberry. Dohromady šlo o stovky tisíc eur.

S novými penězi by chtěli současní partneři firmy silněji vstoupit na hokejový trh v USA a Kanadě ale i jinde. „Ukazuje se, že páska na hokejce je velmi důležitá. Hokejista má na sobě výbavu za tisícovky eur, páska přitom stojí zlomek. Je ale velmi důležitá, jako jediná se dotýká puku. Když to podceníte, je to jako mít drahé Porsche a na něm levné pneu," líčí Chovanec.

Dalším krokem pro začínající ambiciózní firmu by měla být ideálně spolupráce s některým výrobcem hokejek. Ta by Rezztek posunula zase dál.