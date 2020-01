Za víkend stvořený e-shop na dálniční známky měl zásadní chyby | E15.cz

Na problém upozornil organizátory hackathonu například odborník na IT Ondřej Bárta. Špatně zabezpečené byly údaje o SPZ jednotlivých vozů, e-maily zákazníků či udaná telefonní čísla. „Chápu že na to byl jen víkend, ale tohle jsou naprosté základy,“ glosoval technické provedení projektu Bárta. Správcem osobních údajů je společnost Actum, která hackathon pořádala, připomíná server Lupa.cz.

„V noci jsme to už fixnuli a teď postupně dáváme do pořádku. (…) Je mi to líto, ale zároveň se na nikoho kromě sebe nemůžu zlobit. Já jsem všechny dobrovolníky vystavil nesmyslnému termínu a tím, že to byl hackathon a ne standardní vývoj, se nedodržovaly běžné komunikační postupy,“ reagoval organizátor akce Tomáš Vondráček, majitel společnosti Actum.

O předání systému do rukou státu se bude teprve jednat. Podle Vondráčka je kvůli tomu nutné vyřídit několik legislativních a technických podmínek. Potrvá to několik týdnů.

Vůči hackathonu se ovšem objevily i další kritické hlasy, připomíná Česká tisková kancelář. Ty akci označovaly za reklamní kampaň, jež má propagovat Vondráčka a jeho firmy. Stát podle nich bude moci systém využít jen stěží.

E-shop je volně přístupný veřejnosti na internetových stránkách ferznamka.cz. Programátoři vytvořili všechny veřejné části, které měl stát v zadání. Část, která v původní zakázce podléhala utajení, si podle Vondráčka musí stát zařídit přes firmy s bezpečnostní prověrkou.

Uživatelé mohou v e-shopu koupit testovací známky v hodnotě jedné až tří korun, výtěžek z nich bude podle Vondráčka určen na charitativní účely. Systém obsahuje také interaktivní podporu a je vytvořen v několika jazykových mutacích. Otestována byla i kontrola platby u projíždějících vozidel.

