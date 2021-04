Fond Nation 1 má na investice připraveno přes půl miliardy korun | E15.cz

„Loni zhruba do podzimu pro nás byla prioritou pomoc stávajícím zainvestovaným firmám, teď je to spíše fokus na nové investice,“ vysvětluje investor změnu během pandemie. Finanční síla fondu mírně přesahuje 35 milionů eur, tedy více než 900 milionů korun, z čehož zhruba třetina je už zainvestovaná v šestnácti projektech.

Fond tak má dnes k dispozici pro investice zhruba 600 milionů korun. Peníze mu přede dvěma lety poskytl Evropský investiční fond a 26 privátních investorů. Většina z nich jsou podnikatelé, kteří vybudovali firmy v oblasti e-commerce, technologií a komunikací.

Cesta k získání evropských investičních peněz nebyla podle Moravce snadná. „Bylo tam několikakolové výběrové řízení a prověřování jak týmu, tak byznys modelu,“ vzpomíná. Spolu s partnery vložil do fondu 1,1 milionu eur, zbytek získali od dalších subjektů. Při rozhodování, kam investovat, se soustředí zejména na nadějné české start-upy v rané fázi existence.

Virtuální realita pro armádu

K zainvestovaný projektům patří brýle na virtuální realitu VRGineers, které používá i americká armáda, menstruační kalhotky Snuggs či služba Disivo, která vyvíjí nástroje pro optimalizaci cenotvorby e-shopů. Ze zdravotnictví je zajímavou aplikací Vitadio, které pomáhá v boji proti cukrovce. S financemi pomáhá služba Advanto, ve stavebnictví pak Stavario a Buildiro.

Moravec výhledově věří také cestovatelskému start-upu Daytrip, na který tvrdě udeřila pandemie a s ní spojená stopka pro cestování. Ta ovšem jednou zmizí a lidé se k cestování postupně vrátí.

„Hodně investorů se vyhýbá investicím do jiných sektorů, než je SaaS model (software jako služba – pozn. red.). Tam je tak daleko jednodušší nasbírat peníze, než třeba když budete budovat fyzický produkt,“ naráží Moravec na výše uvedené VR brýle, ve kterých viděl příležitost. K projektu se přidal také angel investor Martin Rozhoň.

Chybí úspěchy typu Skypu

„V Česku, na rozdíl od Švédska nebo Izraele, zatím chybí dostatečná ochota úspěšných firem podporovat tuzemské startupové prostředí. Stejné je to i s právním prostředím, kde bychom si mohli brát příklad z Estonska,“ vysvětluje Moravec, proč v Česku podle něho nevzniká více globálně úspěšných společností, jakými jsou třeba estonský Skype či švédské Spotify.

„V případě Skype došlo k obrovskému návratu do komunity, je tam propojenost. Kdežto tady se to v dostatečné míře ještě neděje,“ pokračuje a uvádí, že mnohé úspěšné české firmy by dokázaly tuzemské startupové prostředí více povznést.

„Chybí mi, že tady úspěšné firmy startupovému ekosystému nechtějí nic vracet,“ míní. Jako opačný zahraniční příklad uvádí skupinu Rocket Internet, která v Berlíně založila startupový hub na podporu začínajících podnikatelů. V Česku mu kromě toho schází legislativní zakotvení programu zaměstnaneckých akcií či daňové zvýhodnění andělských investorů. Jako vzorovou zemi uvádí Velkou Británii.

To, že v Česku nerostou miliardové start-upy, podle něj souvisí také s vnímáním rizika, které je například ve Spojených státech zcela jiné. „Tam je normální neuspět, poučit se a zkusit to znovu, kdežto u nás je neúspěch něco negativního,“ vysvětluje Moravec. Může za to jak společenský, tak mediální tlak. „Píše se spíše o příbězích úspěchu, a už ne moc o těch, kteří neuspěli. A to je podle mě škoda,“ zmiňuje.

Je tu také prý stále dost lidí, kteří mají raději svou jistotu – vystudují, najdou si zaměstnání a založí rodinu. Na rizika spojená s podnikáním pak nemají chuť. Finanční a byznysové vzdělání by podle Moravce mělo být součástí osnov už na středních a vysokých školách.

„Je to dost role státního sektoru, aby tam investoval, což se neděje,“ říká. Za ukázkový příklad, kde to funguje, dává Izrael a Silicon Valley.

Budoucnost podle něho spočívá v trzích jihovýchodní Asie, Afriky či Jižní Ameriky. „Ty trhy se stále rozvíjejí, konkurence je tam slabší a naopak počty internetových uživatelů stále rostou. Konkrétně v jihovýchodní Asii jsem pomáhal budovat e-commerce službu Lazada, kterou pak úspěšně akvírovala Alibaba,“ uvádí.

I lokální podniky mohou růst a expandovat, klíčový je v tom tým, míní Moravec. Jeho fond nejnověji investoval do chytrých zámků na kola Pealock, do nichž spolu s firmou Prusa Research investoval jedenáct milionů korun.

Příležitosti do budoucna spatřuje investor v řešeních spojených s klimatickou změnou a ochranou lokálního i globálního prostředí. Jako perspektivní chápe také kyberbezpečnost, boj s dezinformacemi a prevenci civilizačních nemocí.

Marek Moravec (32)

Podnikatel a investor, který založil venture kapitálový fond Nation 1, v němž teď působí jako řídící partner. Zaměřuje se na investice do start-upů v počátečních fázích, takzvaná pre-seedová a seedová kola. Vystudoval VŠE v Praze a britskou University of Oxford. V minulosti pracoval pro investiční skupinu Rocket Internet, které v jihovýchodní Asii pomáhal rozjíždět e-commerce společnost Lazada. V roce 2015 založil společnost Carismo zabývající se on-line prodejem aut. Žije v Praze.