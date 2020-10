Vídeň je atraktivní pro startupy i investory | E15.cz

Podle rakouského Startup Monitoru založili podnikatelé v Rakousku od roku 2008 přes 2 200 startupů. Zhruba polovina startupů s domicilem u našich jižních sousedů sídlí ve Vídni.

Důvody jsou zřejmé. Metropole nabízí dostatek rizikového kapitálu. Mezi přední fondy v zemi orientované na podporu začínajících projektů patří 3TS Capital Partners, AC & Friends, Cudos Capital či Speedinvest. Další atraktivitou je pak pověstná dostupnost bydlení, která patří mezi evropskými hlavními městy mezi nejlepší.

Na pomoc začínajícím podnikatelům existují iniciativy jako Social Impact Awards, Vienna Startup Awards či Design Week. Vláda také roku 2016 vytvořila program na podporu startupů. Ten spočívá například v úlevách na odvodech zaměstnanců a v jednodušším režimu založení firmy.

To je oblast, v níž Česká republika dlouhodobě zaostává, upozorňuje na to pravidelně i report Světové banky, Doing Business. Mezi země, kde je založení společnosti naopak nejjednodušší, patří Nový Zéland, Singapur, Dánsko či Estonsko.

Síla a kvalita prostředí pro startupisty se měří mimo jiné exity, které se daří po rozjezdu a stabilizaci podnikatelského plánu realizovat. Mezi zajímavé prodeje startupů z poslední doby patří například tvůrci sportovní aplikace Runtastic, kterou koupil roku 2015 Adidas za 240 milionů dolarů.

Letos pak zaujala kryptoměnová burzovní platforma Bitpanda, která získala investici ve výši 52 milionů dolarů od fondu Valar Ventures známého amerického investora Petera Thiela. Thiel v minulosti investoval do celé řady úspěšných startupů, například LinkedIn, Facebook (byl dokonce jedním z prvních investorů) či Palantir.

Vídeň přitom mezi odborníky na startupový trh v minulosti tolik pozornosti nepřitahovala. Mnohem víc se mluvilo třeba o Berlínu.

Rakouské startupy, které se vyplatí sledovat