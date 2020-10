Virtuální realita a české firmy. Dělají pro armády i automobilky | E15.cz

V průběhu roku vyrostl Yord ze dvou zakladatelů na firmu o 15 lidech. Spolupráci navázali i s globálními organizacemi Human Rights Watch, ONE či Equality Now. „Jako studio se snažíme o co největší různorodost projektů. Rádi se pouštíme do inovativních a technicky náročnějších výzev,“ říká Rajnoha.

Pro Škodu Auto zpracovali využití virtuální reality při prezentaci vozů, pro ČSOB pak dělali projekt, který vyhrál první místo v marketingové soutěží Fénix za kategorii Best in Banking. Pracovali také pro Adidas v Paříži.

Budoucnost nakupování i vojenství

„Věřím, že i současná situace ve světě výrazně zrychlí adaptaci AR a VR technologií. Už teď se virtuální a rozšířená realita stává pevnou součástí našich životů. Nejsilněji je ale zatím AR a VR přítomno ve výrobním a vojenském sektoru,“ komentuje Rajnoha.

„V horizontu pěti až sedmi let vnímám výrazné využití těchto technologií v retailu, vzdělávání, ale taky v běžném životě společností a lidí. Jsem přesvědčen, že v budoucnosti možnosti takzvané imerzní technologie změní svět do míry, kterou si momentálně ani nedokážeme představit a přinesou větší revoluci než internet,“ předpovídá Rajnoha.

Dodávají i pro US Air Force

Další českou firmou v oboru je startup VRGineers. Ta se zabývá vývojem a výrobou profesionálních brýlí pro virtuální realitu XTAL. Ty se řadí mezi jedny z nejlepších na trhu i celosvětově. Za tři roky fungování se rozrostli z pár jedinců na desítky lidí, kteří pracují na tom, aby headset s českými kořeny prorazil globálně.

A daří se jim to, mezi klienty mají například americkou armádu či automobilky jako Audi, Škoda, Porsche a Lamborghini. Díky kombinaci horizontálního rozlišení 8K a širokému úhlu zorného pole se stal XTAL oblíbeným například mezi útvary US Air Force v rámci školení pilotů stíhaček.

„Naším cílem je dosáhnout toho, aby si člověk nasadil naše brýle a bylo pro něj těžké rozlišit, co je skutečné a co je virtuální realita,“ poznamenává šéf VRGineers Marek Polčák. „Je to o umělé inteligenci, rozpoznávání zraku a warpingu, tedy matematických algoritmech, které vypočítávají výsledný obraz,“ vysvětluje.

Koupeni Facebookem

Před pár i způsobila poprask akvizice studia Beat Games, které vytvořilo populární hru pro virtuání realitu Beat Saber. Ta patří mezi nejprodávanější hry pro VR. Koupil je Facebook. Zajímavý je i start-up DIVR Labs stojící za hrami Golem VR z období Rudolfa II. či střílečkou Blue Effect.

Další českou společností z oboru je Mainware, jejíž řešení kombinuje rozšířenou realitu a umělou inteligenci s cílem přenést údržbu strojů a produktů do digitální podoby. Jedná se o spojení sil české výrobní firmy JHV, vývojářského studia Yord a GoodAI Solutions. Jejich záměrem bylo vytvořit jedno komplexní řešení, které přenese údržbu do digitálního věku.

Umí za pomoci rozšířené reality přenést postupy a znalosti do skutečného světa. Servisní technik tak s pomocí vizualizace dovede provést údržbu či opravu stroje. Mezi klienty firmy jsou Siemens či Continental.

Blockchain a virtuální světy

Artur Sychov je zakladatel a šéf desetičlenného projektu Somnium Space, což je virtuální svět postavený na blockchainové technologii (druh decentralizované databáze). Kdokoliv si tam může koupit pozemky, stavět nebo importovat objekty a také zpeněžit své nápady. Nesmí ale porušovat zákony.

Dlouhodobou vizí Somnia je vytvoření virtuálního prostředí, které doplní skutečný svět, je plné nových zážitků a možností seberealizace. Jejich svět je dostupný napříč různými platformami a umožňuje uživatelům zažít neustále se rozšiřující a uživateli tvořené prostředí.

Somnium Space je projekt s rodištěm v Praze, vývojáře však zaměstnává v Kanadě, USA nebo v Austrálii. Byznys model tvoří poplatky z každé transakce. „Denně se připojí kolem 20 až 40 lidí, aktivně pak dělá transakce 700 lidí z celého světa. Z toho asi třetinu tvoří klienti z USA,“ uvádí Sychov.

I toto je jedna z podob rozvoje VR a AR. A jsou i další. V oblasti gamingu například v kombinované realitě funguje projekt Pavla Kacerleho Penalty. Ten byl nedávno mim jiné hostem našeho videopořadu 15 otázek. Daný díl si můžete spustit ZDE.