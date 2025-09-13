Z tenisových kurtů do světa startupů. Serena Williamsová podpořila šestnáct jednorožců a chystá další fond
Bývalá americká tenistka Serena Williamsová, svého času nejlepší hráčka na světě, se po definitivním konci profesionální sportovní kariéry v roce 2022 stala podnikatelkou a investorkou na plný úvazek. Ještě během působení na tenisových kurtech založila společnost Serena Ventures, která investuje do startupů a rizikového kapitálu. Ta nedávno podpořila miliardový sportovní projekt, a Williamsová zároveň naznačila otevření druhého fondu, píše Business Insider.
Williamsová se v roli venture kapitálové investorky zaměřuje zejména na podporu mladých firem, které založily ženy. Patří mezi ně například startup Teal Health vyvíjející zdravotnické technologie, konkrétně určené na screening rakoviny děložního čípku nebo firma Rebel, marketplace na prodej hraček a vybavení pro děti z druhé ruky.
V rámci prvního fondu se Williamsové a jejímu týmu podařilo vybrat od investorů 111 milionů dolarů, tedy asi 2,3 miliardy korun. Ty společnost poslala do desítek začínajících firem, z nichž je nyní 16 mezi takzvanými jednorožci, tedy startupy, jejichž hodnota přesáhla jednu miliardu dolarů.
Williamsová zároveň ukazuje, že na sport nezapomněla ani po konci své kariéry. Nejčerstvějším projektem, do kterého fond Serena Ventures investoval, je americká ženská basketbalová liga Unrivaled, která se hraje ve formátu tři proti třem místo standardního 5 versus 5, napsala CNBC. Díky investičnímu kolu, jehož byla Williamsové společnost součástí, se celková valuace podpořeného projektu vyhoupla na 340 milionů dolarů, což v přepočtu činí přes 7 miliard korun. Unrivaled navíc tvrdí, že poskytuje hráčkám nejvyšší průměrné platy v historii profesionálního ženského sportu a navíc jim nabízí i podíly na vlastnictví.
Zhodnocování majetku a nový fond
Nejbohatší tenistka světa, i když nyní již bývalá, s odhadovaným majetkem kolem 350 milionů dolarů si navíc i po konci kariéry vede ve zhodnocování majetku velmi dobře. V roce 2022, kdy končila s tenisem, mělo její jmění podle magazínu Forbes hodnotu 260 milionů dolarů. Za poslední tři roky ho zvládla navýšit o téměř dalších sto milionů.
Williamsová tak nedávno naznačila, že by v budoucnu mohla spustit další fond určený na investice do rizikového kapitálu. „Nejsme tu od toho, abychom udělali jeden fond,“ řekla s tím, že než prozradí více, musí se poradit se svými právníky.
Celebrity a startupy
Bývalá tenistka přitom není jedinou známou osobností, která investuje do začínajících firem. Peníze do startupů posílá například i Will Smith, který je spoluzakladatelem společnosti Dreamers VC. Ta v minulosti podpořila mimo jiné finskou zdravotně-technologickou společnost Oura Health, známou zejména pro svůj chytrý prsten, který umí monitorovat spánek, měřit saturaci kyslíku v krvi nebo sledovat menstruační cyklus. Firma má v současné době hodnotu přes 100 miliard korun.
Startupy podporuje prostřednictvím svého venture kapitálového fondu i americký basketbalista Kevin Durant. Jeho firma 35V investovala do více než stovky začínajících firem z oblastí fintechu, umělé inteligence či péče o zdraví. Fond zároveň investuje i do sportovních lig a týmů s velkým růstovým potenciálem.