Za vydělané miliardy chce utnout plýtvání jídlem. Startupová královna Lykkeová radí, jak uspět | E15.cz

Trpělivost, energie, dobrý tým nebo nadšení. To všechno by podle úspěšné dánské podnikatelky Mette Lykkeové mělo stát na počátku prosperující firmy. Osmatřicetiletá startupová královna, jak se jí v ekonomických kruzích přezdívá, vydělala 85 milionů dolarů (přes 2 miliardy korun) na prodeji běžecké aplikace Endomondo americké sportovní značce Under Armour. V současnosti vede společnost, která prodává zbylé jídlo z restaurací a bister.

„Mnoho příběhů o začínajících firmách připomíná doslova pohádku o tom, jak si dva kluci v suterénu založí firmu, s níž za dva roky udělají díru do světa. Z mých vlastních zkušeností ale vím, že to ve skutečnosti tak není. Cesta k úspěchu je plná tvrdé práce a každý krok na ní je zásadní," radí v rozhovoru pro server televizní stanice CNBC Lykkeová.

V roce 2007 spoluzkládala fitness aplikaci Endomondo. Tu o osm let později prodala za 85 miliónů dolarů a ještě do předloňska v ní působila jako generální ředitelka.

Poslední dva roky Lykkeová zastává post ředitelky britské společnosti Too Good To Go. Ta ve spolupráci s restauracemi a dalšími podniky (bistra, pekárny, kavárny) za poloviční cenu prodává jídlo, které by se jinak vyhodilo. Aplikaci používá 11 miliónů uživatelů a spolupracuje s 22 tisící obchody v 11 zemích.

„Byla jsem přesvědčená, že jde o skvělý koncept. Zakladatelé Chris Wilson a Jamie Crummi mi nejprve nabídli, abych do společnosti investovala a posléze i to, abych jim ji pomohla rozjet,“ přibližuje svoje začátky v perspektivním start-upu Lykkeová.

„Hodně pracuji a nebojím se do toho vložit všechno. Moji první společnost jsem vytvářela s tím, že chci propagovat fitness, a boj proti plýtvání potravinami je pro mě ještě silnější motivací. Ne že bych kdy ráda vyhazovala jídlo, ale nikdy jsem si tolik neuvědomovala míry dopadů, které s tím souvisí, “ dodala Lykeová.

K úspěšnému podnikání proto primárně radí stanovit si jasný a smyslplný cíl, kvůli němuž nebude obtížné obětovat práci celé dny a noci. Začínající podnikatelé by podle ní rovněž měli vytvořit kolem sebe tým stejně motivovaných lidí.

Silný etický rozměr společnosti, jejíž agendu nyní tvoří, je podle ní velkou konkurenční výhodou, která pomáhá přilákat talentované zaměstnance i potenciální investory.

A chybět by neměla ani inspirace přicházející z okolí. „Neuzavírejte se před svým okolím. Naopak se neustále ujišťujte o tom, že jste v kontaktu se svým okolím. Neváhejte si říct o zpětnou vazbu svoji rodinu, přátele i další podnikatele,“ říká Lykkeová. Proto si vytvořila kolem skupinu inspirativních lidí, s nimiž se pravidelně setkává u kávy.