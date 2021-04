Ženy ve startupech: Biano, CleverFarm, Roletik | E15.cz

Kateřina Václavková, Biano

Biano začalo jako tržiště sdružující e-shopy s nábytkem a dekoracemi do domácnosti. Záhy se firma začala formovat do výrazně technologicky zaměřeného start-upu, pod jehož střechou vznikly projekty jako vizuální vyhledávání nebo Biano Button, což je funkcionalita, kterou si e-shopy umístí na vlastní stránky a zobrazí uživatelům další podobné produkty podle jejich původního výběru. Hlavním cílem Biana je ukázat lidem nový způsob zařizování jejich domovů. V tuto chvíli firma působí na šesti evropských trzích a v Brazílii.

Katka si v Bianu prošla cestu od copywriterky přes obsahovou specialistku, ale už za tři měsíce vedla celý obsahový tým, který se postupně ze dvou zemí rozšířil do dalších pěti. Spolu s vývojovým týmem začala utvářet novou podobu oddělení plného technologií, analýzy dat a automatizace. Aktuálně spoludefinuje produktovou tvář firmy a projektově propojuje jednotlivá oddělení.

Kateřina Václavková Autor: Osobní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem start-upu Biano?

Na prvním místě jsou to jednoznačně lidé, jejich nadšení do práce a neustálá chuť věci zlepšovat. V Bianu vznikl kolektiv, který každý den posouvá firmu o kus dál. Dalším stavebním kamenem je určitě slovníček, ze kterého tak nějak samovolně zmizelo slovo nejde. Vždy hledáme cestu, jak i neotřelé nápady dostat do provozu. To nás vede k tomu zkoušet nové možnosti, stále se vzdělávat a hledat inspiraci u těch nejlepších.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Ve start-upu máte možnost okamžitě vidět výsledek vlastní práce, což posouvá firmu mílovými kroky vpřed a ve výsledku i vás. Vždy jsem si přála pracovat v inovativním, kreativním a rychle se měnícím prostředí, ve kterém nejste jen jedním z mnoha, ale opravdu na vaší práci záleží.

Jak může scéně pomoci více žen ve start-upech?

Startupové scéně nejvíc pomůže více šikovných a tvrdě pracujících lidí, kteří chtějí dělat něco smysluplného a nebojí se mít velké sny. Pak vůbec nezáleží na tom, jakého pohlaví jste. Pokud mám být upřímná, v Bianu tohle nikdy ani téma nebylo. Důvod je prostý – v našem kolektivu najdete zhruba na polovinu zastoupená obě pohlaví, a to nejen v rámci celé firmy, ale i v managementu. Chybí nám už jen první vývojářka v týmu, ačkoli nepochybuji o tom, že s měnící se situací na trhu brzy vyrovnáme i to. Věřím, že budování firmy od samého začátku je trochu jako puzzle. Hledáte dílky, které k sobě zapadnou a budou dávat smysl. Jen ze samých rohů puzzle také nedostavíte.

Monika Protivová, CleverFarm

CleverFarm je součástí globálního přechodu do světa udržitelného zemědělství. Kombinací satelitních dat a inteligentních senzorů interpretuje farmářům data, která slouží k lepšímu využití vody, hnojiva nebo pesticidů. Kromě zemědělství lze řešení CleverFarm využít také na golfových a fotbalových hřištích a v městských parcích.

Monika před třinácti lety ještě při studiu nastoupila na pozici juniorní testerky ve velké mezinárodní společnosti. Postupem času se specializovala zejména na automatizované testování. Později se rozhodla zkusit startupové prostředí. V poslední době se věnuje hlavně vývoji, stále se ale soustředí na kvalitu a principy správného testování. Stabilně pracuje pro společnost CleverFarm, jako freelancer však občas pomáhá i dalším společnostem s nastartováním a vylepšováním testování. Svoje zkušenosti s testováním se snaží předávat dál i prostřednictvím kurzů pod hlavičkou Czechitas.

Monika Protivová Autor: Osobní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem CleverFarm?

Nadšení lidé kteří chtějí změnit svět k lepšímu. My opravdu chceme přinést do zemědělství něco nového, co pomůže farmářům pěstovat efektivněji a udržitelněji. Příležitostí mají dnes vývojáři opravdu hodně, je o nás všude obrovský zájem. Mnoho z nás ale raději volí projekt, kterému věří, pod který se mohou podepsat a být na něj hrdí. Věřím, že takoví lidé se sešli právě v CleverFarm – jsme srdcaři.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Mám možnost přímo ovlivnit směr vývoje společnosti a produktu, na kterém pracuji. Vždy mi velmi záleželo nejen na tom, abych se věnovala správné věci, ale také abych ji správně dělala.

Čím větší společnost, tím těžší je toho docílit, protože tím méně na to mohu mít vliv. Start-up neposkytuje takovou jistotu a zázemí jako větší společnosti, vyžaduje vyšší míru osobní odpovědnosti, ale to je přesně to, co mně osobně vyhovuje. Odměnou je mi pak velká míra svobody.

Také jako pravý „geek“ ráda zkouším nové postupy a technologie. Startupové prostředí mi v tomto ohledu klade menší bariéry.

Jak může scéně pomoci více žen ve start-upech?

Ženy mívají dobrý smysl pro detail, pečlivost a odpovědnost i rozvinutější smysl pro empatii. V IT to z mojí zkušenosti většinou znamená, že jsou mezi vývojáři ženy schopnější v komunikaci, a to nejen ve vývojovém týmu, ale i například s partnery a zákazníky. Dobrá komunikace je velice důležitá pro kvalitu produktu.

Přítomnost žen v týmu, kde je tradičně více mužů, umí zásadně vylepšit celkovou dynamiku týmu.

Barbora Roubová, Roletik

Filmové prostředí je plné inovací a pokroku. Kde se však zastavil čas, to je filmový casting. Agentury bojují s nadbytkem administrativních úkonů, topí se ve spoustě tabulek a zdržují je zastaralé postupy. Zatímco se čeští občané v roce 2021 již konečně mohou sčítat on-line, tak některé castingové společnosti dodnes pouze obvolávají herce po telefonu a posílají jim zprávy SMS. Digitální platforma Roletik chce měnit zaběhlé postupy. Pomáhá castingovým agenturám a provozovatelům komparzních rejstříků bezpečně spravovat jejich hereckou databázi, pracovat s osobními údaji a organizovat celý proces castingu a obsazování rolí, což snižuje administrativní zátěž castingových a produkčních agentur. Ty se potom mohou více soustředit na výběr vhodných talentů a na komunikací mezi agenturami a herci, komparzisty a filmovou nebo televizní produkcí.

Dětství měla Barbora zpestřené mnoha aktivitami. Největší pozornost si zaslouží její dlouholeté působení ve sboru Bambini di Praga. Díky zpěvu a dobré znalosti cizích jazyků získala ještě v době studia na základní škole řadu profesních zkušeností: zpívala na televizní obrazovce, nahrávala v hudebních studiích, hrála v Divadle Na Fidlovačce. Zkušenosti získávala tvorbou nejrůznějších reklamních znělek včetně té pro McDonald’s až po nahrávky do zahraničních dětských filmů, jako byl Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Následovaly první pracovní zkušenosti s televizní produkcí, když začínala v České televizi. Krátce na to začala sbírat další zkušenosti na českých a zahraničních projektech. Z produkční práce Barbora plynule přešla na pozici osobní asistentky zahraničních filmových producentů. Z Hollywoodu, Bollywoodu, Paříže, New Yorku a dalších světových metropolí přilétali do Prahy za natáčením a Bára od nich získávala potřebné know-how.

Díky spolupráci se světovými studii a producenty Bára pronikla do fungování filmového průmyslu. Barbora začala postupně objevovat zákulisí světa zábavního průmyslu a budovat si vlastní síť kontaktů. Několik let se věnovala spolupráci s castingovou režisérkou Nancy Bishopovou, nominovanou na americkou cenu Emmy. Jedním z posledních projektů, na kterém se Barbora podílela před založením společnosti Roletik, byl Oscarem oceněný filmový snímek Jojo Rabbit režiséra Taika Waititiho.

Barbora Roubová Autor: Osobní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem projektu Roletik?

Roletik není běžnou spotřebitelskou aplikací. Využívají jej převážně profesionálové, a proto musel být od samého začátku perfektní. Museli jsme si být zkrátka jistí, že Roletik plní hned od začátku všechny funkce, které klienti pro svou náročnou práci potřebují.

V relativně krátké době jsme dokázali obsadit většinu českého trhu. Roletik spolupracuje na projektech s několika zahraničními studii, jako jsou například Netflix, Lionsgate, Nordisk Film Production, Sky Film, Sony Pictures nebo Amazon Studios. V letošním roce se chceme zaměřit na získání vhodného strategického partnera, který by umožnil naší rostoucí společnosti expanzi na evropský a světový trh.

Naší vizí je, že se Roletik stane běžně dostupným a široce využívaným nástrojem všech filmových profesionálů po celém světě.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Je velmi těžké najít si své místo na trhu, když vytváříte úplně novou kategorii podnikání. Nejsme jen další castingová platforma nebo aplikace v mobilním telefonu, která by nabízela pouze správu databáze uchazečů o nabízené role. Představujeme digitální transformaci všech procesů v castingu, což je využití směřující především pro úzce vymezený okruh profesionálních zákazníků.

Startupová scéna pro mě znamená malý tým, který překonává své možnosti a posouvá naši vizi dál. Takže i když kolem mě nejsou desítky spolupracovníků, přesto dokážeme společně opravdu velké věci. Neméně důležitá je pro mě i svoboda a flexibilita, kterou startupové prostředí nabízí.

Jak může scéně pomoci více žen ve start-upech?

Velmi mě těší, že se v posledních letech dostávají ženy více do popředí. Mají stejné možnosti ve společnosti i v profesním uplatnění. Téma problematiky nerovných pracovních příležitostí nebo rozdílů v odměňování mezi různými pohlavími již není tabu. Myslím si, že my ženy bychom se neměly ve všem snažit vyrovnat mužům. Spíše bychom měly používat nástroje, které nám byly přirozeně dané – intuici, empatii a mezilidskou diplomacii. Tím můžeme obohatit každý pracovní tým, a pomoci tak firmě stát se skutečně efektivní nebo lépe naplňující očekávání svých zákazníků.