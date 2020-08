Ženy ve startupech: Mutumutu, Socialbakers, Digitoo | E15.cz

Lenka Rigerová, Mutumutu

Mutumutu je takzvaný insurtech, tedy start-up v oblasti pojišťovnictví a technologií, který mění způsob praxe kolem životního pojištění. Vrací se k jeho podstatě, zjednodušuje ho a motivuje své zákazníky ke zdravému životnímu stylu. Těm, kteří se o sebe starají, pravidelně sportují, nekouří a chodí na preventivní lékařské prohlídky, vrací až 30 procent z ceny pojištění zpátky přes vlastní mobilní aplikaci. V letošním roce Mutumutu dostalo investici od Société Générale a intenzivně připravuje vstup na francouzský trh, kam by se mělo rozšířit v první polovině příštího roku.

Lenka vystudovala ekonomiku a management na ČZU. Už během studií se zaměřila na marketing a nová média. Po studijním pobytu v Dánsku objevila radost z mezinárodních projektů a mladým lidem v Bulharsku, Rumunsku a ve Španělsku pomáhala najít talent a uplatnění na trhu práce. Poté rok pracovala pro univerzitu, dva roky pro korporaci, tři roky pro firemní nadaci a poslední dva roky je ve start-upu Mutumutu, kde se stará o marketing.

Co stojí za dosavadním úspěchem projektu Mutumutu?

Určitě je to odvaha a vůle dělat věci jinak. Když se vám nezdá, jak něco funguje, nejlepší způsob je udělat si to po svém. Což je ostatně princip asi každého start-upu. Zrovna v pojišťovnictví, které podléhá silné regulaci, to není vždy jednoduché. Myslím, že i přesto se to Mutumutu daří. Jde o samotný produkt, který jsme postavili na co největší jednoduchosti. Máte jen to ze životního pojištění, co skutečně potřebujete, a tak neplatíte za zbytečnosti. Navíc má pojištění minimum výluk a vše je sepsané normálně velkým písmem na osmi stránkách podmínek. Navíc vše zařídíte on-line.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Protože je to pestrá práce, kde se vše hýbe hodně rychle. Na začátku jsme například řešili výzkum trhu, vymýšleli brand a koncepty kampaní, prošli si mnoha návrhy a jejich testy. Teď zase řešíme, jak zlepšit náš performance marketing a expanzi do Francie. Zkrátka jeden den tvoříte strategii, druhý den najímáte přes Google Meet nového CMO (marketingového ředitele) do Francie, třetí den se hrabete v Google Analytics a zkoumáte, co vám nefunguje, anebo proč to zrovna funguje moc dobře. Dostanu se tedy k tématům a práci, kterou by například v korporaci dělali různí specialisté. Sice je to za cenu, že každý dělá někdy tak trochu všechno, ale ta různorodost práce za to stojí. Mám teď i mnohem jasnější představu o tom, jak je náročné rozjet a rozvíjet nový byznys. Hlavně mě ale baví spousta zajímavých lidí, které potkávám. Ať už v rámci našeho týmu, nebo mezi jinými projekty.

Jak může scéně pomoci více žen ve start-upech?

K větší diverzitě. Každý pracovní kolektiv by měl být různorodý. Znáte to – když jsou v kanceláři pouze muži nebo ženy, není to ono. Pokud bude ve start-upech více žen, může to generovat různorodější a zajímavější nápady i řešení, už proto, že některé věci vidí ženy jinou optikou a mají jiné zkušenosti. Pokud budeme ve start-upech vídat alespoň trochu více žen, věřím, že budou inspirovat ještě další a dodají jim svým příkladem odvahu. Ať už aby zkusily rozjet vlastní start-up a uvést svoje nápady v život, nebo aby se nebály vkročit do prostředí, které se na první pohled může zdát trochu nejisté a mimo komfortní zónu.

Socialbakers patří s 500 zaměstnanci a velkými globálními klienty mezi nejúspěšnější české technologické firmy. Jejich SaaS (software as a service, pozn. red.) platformu využívající principy umělé inteligence používá na správu svých aktivit na sociálních sítích a v digitálním marketingu více než 2500 klientů ve 100 zemích a každá pátá firma z žebříčku Fortune Global 500. Přestože má firma pobočky po celém světě, sídlo i vývoj drží v Česku. Firmu spoluzaložil v roce 2009 a do roku 2015 vedl Jan Řežáb, od roku 2017 je v jejím čele Yuval Ben-Itzhak.

Alžběta, původně vystudovaná učitelka prvního stupně a speciální pedagožka, před deseti lety přesídlila do světa technologií a už v něm zůstala. Během řízení studentského stážového programu v české pobočce IBM vystudovala ekonomiku a management na ČVUT. Poté rok žila a studovala v Americe a po návratu už natrvalo zakotvila ve světě českých start-upů. Po angažmá ve firmách, jako je STRV a Kiwi.com, v současné době působí v Socialbakers.

Co stojí za dosavadním úspěchem Socialbakers?

Určitě silný produkt a skvělý tým. V produktu se nám povedlo integrovat řadu menších nástrojů pro marketing na sociálních sítích do jedné platformy. V ní si můžete naplánovat tvorbu kampaní od A až do Z. Od prvotního nápadu přes samotnou realizaci až po závěrečnou analýzu, porovnání s konkurencí a vyhodnocení celkové úspěšnosti. To všechno můžete jednoduše spravovat z jednoho místa. Výrazně to usnadňuje celý proces plánování kampaní a nabízí jednoduchou a plynulou spolupráci mezi různými týmy, které na marketingu pracují.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Líbí se mi možnosti, které startupové prostředí nabízí. Vnímám ho jako prostor k růstu a objevování, ve kterém neexistují žádné limity. Je pro mě důležité, že se můžu otevřeně bavit o všem, přinášet nové nápady a měnit zaběhlé stereotypy – alespoň u nás tohle velmi dobře funguje. Máš vylepšení produktu? Dává to smysl? Pojďme do toho. To platí i u nás, i když už úplně nespadáme s 500 zaměstnanci a deseti lety na trhu do kategorie start-up.

Za velkou výhodu také považuji stále se měnící prostředí. Nutí mě to na sobě neustále pracovat, vzdělávat se a být ve střehu. Nebaví mě stereotypní práce – ale ta mi tady naštěstí moc nehrozí.

Jak může scéně pomoci více žen ve start-upech?

Myslím že české scéně by obecně pomohla existence nějaké širší vzdělávací platformy, která by byla zaměřena na výuku takzvaného podnikatelského myšlení (entrepreneurial mindset). A to pro všechny bez ohledu na gender, původ nebo sociální status. Předat to, že kreativita je v každém z nás a inovace nejsou dovedností několika vyvolených. Pomoci lidem vystoupit ze své komfortní zóny, podporovat je v realizaci vlastních projektů a v podnikání. Věřím, že ve chvíli, kdy lidé budou podnikatelské myšlení brát jako základ, stejně jako psaní nebo čtení, nebudeme muset řešit to, jak mohou ženy určitému odvětví pomoci. Protože nastavení způsobu uvažování na inovace a podnikání s sebou diverzitu přináší automaticky.

Digitoo propojuje nejlepší aplikace na trhu s vaším účetním systémem, tak abyste byli schopni digitalizovat celý účetní proces na tři kliky. Vznikla v září 2019 jako reakce na chybějící integrační partnery se znalostí účetních procesů a moderních nástrojů.

Karin pracovala v oblasti účetnictví 13 let, z toho celkově sedm let jako vedoucí týmu pro mezinárodní společnosti. Poslední roky se začala zajímat o automatizaci procesů, aby tak ulevila svému týmu od rutinních záležitostí. To ji dovedlo až na pozici Chief of AI Dataset ve společnosti Rossum, kde vedla 30členný anotační tým a pomáhala nastavit metodiku učení neuronové sítě.

Co stojí za dosavadním úspěchem start-upu Digitoo?

Digitoo by bez podpory našich prvních klientů a nasbíraných zkušeností v Rossum nikdy nemohla vzniknout. Umožnilo mi to propojit dva světy – velmi konzervativní papírový svět účetnictví a startupové prostředí technologických firem. Dostat se k nejmodernějším technologiím a umožnit i účetním modernizaci jejich nástrojů. První klienti jako Kodap nebo BDO s námi prošli všemi porodními bolestmi, vkládali do nás důvěru a pomáhají nám naše řešení vylepšovat.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Protože denně potkávám inspirativní lidi, kteří se nebojí vedle sebe nechat růst ostatní. Dalo by se to přirovnat k rodině, která vám dává konstruktivní feedback, když je potřeba, a neustále vás podporuje. Získáváte nejnovější informace o produktech, které můžete využívat při vedení firmy, a mentory. A mentor nemusí být zkušený podnikatel, ale prostě kluk, který si prošel stejnými potížemi při budování svého start-upu.

Jak může scéně pomoci více žen ve start-upech?

Upřímně tento dopad nedokážu vyhodnotit. Myslím si, že by se lidé měli brát především individuálně, nikoliv jako muž nebo žena. Ženy, které se dostanou na vrchol, a měla jsem možnost se s nimi setkat, nemají typicky ženské rysy – pokud bychom nějaké obecně známé definovali.

Čímž chci říct, že se de facto ženské a mužské rysy na těchto pozicích stírají a danou osobu berete spíše jako člověka a posuzujete ho individuálně. A jakákoliv forma řízení je náročná, není to procházka růžovým sadem. Proto si myslím, že pro lídra je důležitá houževnatost a výdrž víc než pohlaví. Ženy jsou velmi citlivé a potřebujete vyvinout daleko větší úsilí v komunikaci s nimi, proto se mně osobně lépe pracuje s muži. Co ale mohu povědět, je, že ženy ve start-upech budou inspirovat další ženy, které si prostě jenom nevěří nebo nevědí, jak na to. Poslední rok začínám vnímat, že ženám chybí sebedůvěra, a věřím, že naše příběhy je mohou povzbudit.