Ženy ve start-upech: uLékaře.cz, Medevio, HealthBase | E15.cz

Lucie Cvachová, Medevio

Misí Medevio je změnit způsob, jakým lidé pečují o své zdraví. Navíc chce lékařům a sestrám šetřit čas a automatizovat rutinní administrativní úkony. Pacientům pak usnadňuje komunikaci s lékařem a pomáhá správně vést nastavený léčebný plán.

Lucii se v roce 2018 naskytla příležitost stát u zrodu softwarového start-upu, kde během několika let zastupovala role v marketingu, HR, projektovém managementu a zakotvila u zaškolování nových zaměstnanců a jednání s klienty. Letos se přidala k týmu Medevio, kde má na starosti zákaznickou podporu. Studovala kulturní antropologii, ráda prozkoumává svět, hladí cizí psy a účastní se neziskových projektů.

Lucie Cvachová Autor: Vlastní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem start-upu Medevio?

Pandemie COVID-19 zafungovala na zakladatele Medevio jako impulz k tomu, aby konečně realizovali projekt, který jim už delší dobu ležel v hlavách. Tým Medevio těží ze silného technologického a medicínského pozadí a znalosti systému nejen českého zdravotnictví. Koronavirus odhalil aktuální problém lékařů – přetížené telefony a posun k distanční péči. A Medevio přineslo řešení. Jsme teprve na začátku, takže je předčasné nyní mluvit o úspěchu, nicméně první desítky lékařů a první tisíce pacientů nám dávají na Medevio velmi pozitivní zpětnou vazbu. To nám dodává energii posouvat platformu rychlým tempem dopředu. Máme skvělý tým, který se neustále rozrůstá, a produkt, na kterém děláme, má smysl.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Baví mě stát u zrodu něčeho, čemu věřím. Hledat, co funguje, a vědět, že nic není nemožné. Každý nápad, který z jakéhokoliv důvodu není možné realizovat, se může uložit do krabičky, z níž se časem může vyndat a uskutečnit. Nezavádíme procesy „protože se to tak dělá“ – máme tu výsadu ptát se „Proč?“, měnit věci za pochodu, rychle reagovat na okolnosti. Ve start-upu v podstatě neexistuje rutina. Nebo jinak: jedinou naší rutinou je změna.

Nejradši mám na start-upech prostředí a náladu. Jsem silně orientovaná na mezilidské vztahy a ve start-upu jsme si všichni tak nějak blíž, často si pomáháme i mimo vlastní specializace. Ta sounáležitost je zde signifikantní.

Jak může scéně pomoci více žen ve start-upech?

Nemyslím si, že je nutné někam dosazovat ženy jen proto, že jsou ženy. Diverzita v týmu (nejenom genderová) přináší lepší výsledky a více kreativity. Když je v týmu zastoupena jen jedna strana, chybí v něm určitý pohled na věc. Ženy mají většinou trochu jiné životní zkušenosti, které formují jejich názory, proto mohou do týmů přinášet další nápady.

Nejednou jsem byla jediná žena v týmu a spolupráce byla perfektní a vážně zábavná. Často ale slýchám, že mě to hodně ovlivnilo. Určitě se ženy ve start-upu naučí, že se nemusí bát jít si za svým, a muži je rádi podpoří. Startupové prostředí bývá svou kulturou hodně otevřené a příležitosti jsou, troufám si tvrdit, rovné. Čím více žen ve start-upech bude, tím více budou mít příležitostí, a to může změnit celkový pohled společnosti na jejich práci.

Nina Formánek Jaganjacová, HealthBase

HealthBase vytváří digitální zdravotní kartu, kam lze napojit i chytré hodinky a kterou má zcela v rukou sám pacient. Může ji pak bezpečně sdílet se svým lékařem.

Nina Formánek Jaganjacová je zakladatelkou a šéfkou HealthBase, kde momentálně buduje aplikaci, která vrátí pacientům přehled o jejich zdraví do vlastních rukou. Dále je zakladatelkou zdravotní organizace Sifty, která vzdělává v oblasti zdraví a zdravotnictví, autorkou kampaně #příběhyo a letos vycházející knihy #Příběhyorakovině. Je maminkou dvou kluků, absolventkou prestižní London School of Economics and Political Science a jejím cílem je nejen naučit společnost zajímat se o vlastní zdraví a převzít za něj zodpovědnost, ale také jim k tomu dát jednoduchý a přehledný nástroj.

Nina Formánek Jaganjacová Autor: Vlastní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem firmy?

V tuto chvíli je to jistě kvalita nápadu a potřeba lidí mít přehled o zdravotních informacích, stejně tak jako touha lékařů vědět o svých pacientech dlouhodobější informace, než které se dozví během několika minut v ordinaci. Máme skvělé partnery ve zdravotnictví a momentálně jsme ve fázi dokončeného validovaného produktu, kde ladíme poslední mouchy, než aplikaci převedeme do mobilní verze a oficiálně ji pustíme do světa běžných uživatelů.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Jsem máma dvou malých dětí, na startupové scéně se objevím tu a tam, většinu času totiž trávím doma. Baví mě ale entuziasmus nejen nových zakladatelů, ale s radostí sleduji, kolik zkušených lidí rádo poradí a pomůže nově začínajícím podnikatelům. Na druhou stranu mi přijde, že je navenek kolem této scény až zbytečně moc stresu a očekávání, které na sebe lidé kladou. Když pak ale v té partě jste, zjistíte, že jsme na tom všichni podobně a jen se snažíme převést do reality něco, čemu pevně věříme.

Jak může scéně pomoci více žen ve start-upech?

Myslím, že dnes už nás ve start-upech není tak málo jako dříve. Já jsem vyrostla s bandou klučičích kamarádů, v manželovi mám nejlepšího parťáka, a jestli jsem si z těchto vztahů něco odnesla, je to prostý fakt, že muži a ženy se skvěle doplňují, ať už jde o práci či cokoli jiného. Mám kolem sebe mnoho úspěšných a inspirativních žen a jsem ráda, že se o tomto tématu v poslední době často mluví a že se jako společnost konečně postupně dostáváme ze starých zažitých stereotypů. Já osobně jsem nikdy neměla pocit, že nemám volbu v tom, jak chci žít, pracovat či podnikat. A velmi doufám, že tento druh sebevědomí, který mám převážně díky láskyplné výchově rodičů, bude brzy samozřejmostí pro všechny ženy a dívky.

Barbora Korandová, uLékaře.cz

Služba uLékaře.cz existuje už 14 let a za tu dobu lidem pomohla ve více než 360 tisících případů, tedy nejčastěji dotazů či požadavků na pomoc s objednáním. Spolupracují s 350 praktickými lékaři, pediatry i specialisty napříč obory. Jsou průvodcem pro každého, kdo chce pomoci v otázce zdraví svého nebo někoho z rodiny, ať už jde o druhý lékařský názor, vysvětlení lékařské zprávy, radu, jak se rozhodovat v konkrétním případě, nebo potřebuje jen vysvětlit a upokojit v situaci, kdy cítí člověk obavu. Zdraví jako hodnotu za svou rychle přijaly i firmy. Proto dnes namísto vybavení kanceláří nebo ovocných bedýnek do svých portfolií péče o zaměstnance zařazují uLékaře.cz, díky kterému má už na 100 tisíc zaměstnanců svého doktora doslova v kapse prostřednictvím mobilní aplikace.

Významnou část tvoří i odborné hodnocení a supervize, které umožňují lékařům, sestrám i zákaznické péči dostávat pravidelnou zpětnou vazbu a učit se z ní. Bára se pohybuje v telemedicíně téměř osm let. Zkušenosti získávala v Irsku, kde se podílela na budování národních distančních programů pro astmatiky. Během čtyř let se jí podařilo profesionalizovat služby doručované zdravotním týmem, vybudovat oddělení zákaznické péče, a postavit okolo sebe profesionály, kteří dnes tvoří on-line kliniku uLékaře.cz – srdce celého projektu.

Za jeden z největších úspěchů považuje nastavení systému pro hodnocení kvality napříč službami nejen z pohledu uživatelské spokojenosti, která se dlouhodobě pohybuje na vysoké úrovni 95 procent.

Barbora Korandová Autor: Vlastní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem projektu uLékaře.cz?

Ve středu každého rozhodnutí, které v uLékaře.cz děláme, jsou lidé, kterým jsme průvodci na cestě za zdravím. V týmu nám dává smysl to, co děláme, a dbáme o sebe navzájem. A to je cítit nejen v komunikaci zdravotního týmu a zákaznické péče vůči lidem, kteří naše služby využívají, ale i v celé firmě. Možná znáte pocit, kdy přijdete k lékaři, který před vámi ten den viděl 20 pacientů, a má na vás jen velmi omezený čas a některé věci ani nevyřídíte, protože na ně zapomenete nebo je nestihnete. Není to chyba lékařů, kteří jsou zavaleni administrativou. Problém je právě v systému, který oběma hlavním stranám nastavuje překážky v podobě papírů, žádanek a ztraceného času v čekárnách, které jsou zbytné.

My děláme věci jinak a všechny tyhle překážky a stereotypy boříme. Pracujeme se zpětnou vazbou od uživatelů služeb a ze zdravotního týmu a na jejím základě služby měníme, upravujeme a směřujeme k tomu, aby fungovaly lépe (jak z pohledu uživatele, tak z pohledu doručovatele služby). Velmi rychle a efektivně umíme provoz přizpůsobovat změnám, které jsou ve startupovém prostředí velmi časté a chtěné.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

My se dnes už za start-up ani nepovažujeme, protože za sebou máme 14 let zkušeností, během kterých jsme se z prvotního nápadu přerodili ve společnost, kde dnes mimo spolupracujících lékařů pracuje na 80 lidí. Žijeme v prostředí postaveném na svobodě a flexibilitě v rozhodování, díky kterým chceme být neustále lepší a ještě lepší. Naši zakladatelé a kolegové Ruda Ringelhán a Tomáš Šebek tenhle byznys s lidským rozměrem vnesli do DNA celé firmy a způsobili tím tak obrovskou motivaci a „feel good factor“, který provází vše, co děláme.

Považujeme se za průkopníky na poli digitalizace zdravotnictví. V uplynulých letech jsme zjistili, že lidé si cení vlastního zdraví natolik, že jsou ochotni za kvalitní službu zaplatit. Posunuli jsme se také obrovsky i technologicky, protože v Česku máme skvělé vývojáře.

Společně pak každý den hledáme nové cesty, jak řešit aspekty vzdáleného přístupu k lékaři. Ten s ohledem na nejvyšší standardy bezpečnosti dat dalece přesahuje obyčejný telefonát nebo výměnu mailů. Díky této zpětné vazbě od lidí víme, že každému jednomu člověku se věnujeme tak dlouho, dokud nemůžeme říct, že jsme mu skutečně pomohli a že to dobře dopadlo.

Jak může scéně pomoci více žen ve start-upech?

Budu mluvit z vlastní zkušenosti z uLékaře.cz, kde jsem už čtyři roky od návratu z Irska. V celém týmu je pro nás důležité, že spolu dokážeme skvěle fungovat. Otevřeně mluvíme o takzvaném ženském a mužském přístupu k věcem a fungujeme v naprosté rovnováze. Proto otázka pohlaví pro nás vyplývá přirozeně. V poměru mužů a žen jsme v rámci týmu primářů, jak úzkému managementu říkáme, v tomto směru vyvážení. To, co na konci dne vždy rozhoduje, jsou schopnosti, odbornost a osobnost daného člověka, který musí dobře zapadnout mezi ostatní.