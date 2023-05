Fenomén jménem revenge travelling. Turisté berou útokem Thajsko | e15.cz

Když před třemi lety propukla pandemie, firmy jako Kiwi nebo Daytrip na tom nebyly nejlépe. Situace se nyní obrací, právě podniky z turistického sektoru dokážou i v horších ekonomických podmínkách výrazně růst, hlad lidí po cestování po letech útlumu přetrvává. Startupy to mohou využít na přilákání investorů.

„V roce 2022 došlo k obrovskému nárůstu počtu rezervací. Po dvou letech výluk a omezení lidem cestování chybělo, takže s návratem do normálu chtěli co nejvíce dohnat. Letos, kdy byla omezení zrušena již téměř ve všech zemích, je nárůst zájmu o cestování ještě vyšší,“ potvrzuje mluvčí Kiwi.com Daniela Chovancová. Česká firma, která funguje jako agregátor a prodejce letenek, zaznamenala nárůst počtu rezervací meziročně o 68 procent, a oproti roku 2019 dokonce o 140 procent.

„Sledujeme důsledky fenoménu revenge travelling, kdy se lidé snaží kompenzovat si ztracený čas a s tím spojené nepohodlí prostřednictvím cestování. V takových případech si často rezervují dlouhodobé dovolené, upřednostňují luxusnější ubytování nebo se rozhodují pro netradiční destinace, které by za normálních okolností pokládali za nedostupné,“ popisuje Pavel Přibiš ze startupu Boataround, která zprostředkovává pronájem jachet a lodí.

Podobně to vidí i Markéta Bláhová z českého startupu Daytrip, který turistům po celém světě umožňuje osobní dopravu s lokálními průvodci. „Vývoj jasně ukazuje, že letošní sezona bude silná. Vidíme to na rostoucích číslech objednávek na naší platformě i na číslech z trhu. Proto očekáváme, že se letos počty turistů budou přibližovat předcovidovým číslům,“ říká provozní ředitelka firmy.

Kromě tradičních evropských destinací, jako jsou Paříž nebo Řím, si cestovatelé oblíbili zejména jihovýchodní Asii. „Zaznamenáváme rostoucí zájem o jihovýchodní Asii. První místo zatím drží Bangkok, třetí Kuala Lumpur, zatímco Singapur, Phuket a Denpansar se dostaly do první dvacítky globálně nejčastěji rezervovaných měst,“ přibližuje Chovancová.

Turistickému sektoru pomohl zejména návrat stability a předvídatelnosti podmínek pro cestování, což byl v době pandemie největší problém. Důvěru turistů odráží také prodloužená doba předstihu rezervace, která se průměrně zvedla z 28 na 32 dní, nicméně stále ještě 20 procent cestujících nechává nákup letenek na poslední chvíli. Podobný trend pozoruje i německý agregátor jízdenek Omio, který má v Česku vývojové centrum.

Ukazuje se ovšem také, že část turistů už se nespokojí s tradiční podobou dovolené, což potvrzuje úspěch české platformy Campiri, která uživatelům zprostředkovává vypůjčení obytných vozů. „Pozorujeme změnu v tom, že se lidé více učí jezdit mimo hlavní sezonu, kdy využívají nižších cen a nezaplněných kempů,“ uvádí za Campiri Adam Blišťan. „Urychlily se trendy, které nastoupily před pandemií, například větší individualizace nebo preference méně známých destinací, které nenavštěvuje velké množství lidí,“ souhlasí Bláhová.

Podobné tendence pociťuje i Přibiš z Boataround: „Zaznamenáváme rostoucí zájem o netradiční destinace nebo o charterové společnosti, které zákazníkům umožňují objevit méně známá místa. Výběr je široký, od neznámých ostrovů v Tichomoří až po malebné přístavy v severní Evropě,“ říká.

Aktuálně příznivé výsledky turistického sektoru by mohlo využít Campiri, které se poohlíží po další investici. „Daří se nám rychle zlepšovat efektivitu firmy, takže příští rok se již překlopíme do zisku. To z nás dělá atraktivní startup pro investory, kteří se nám také začali ve zvýšené míře ozývat. Momentálně jsme ve spojení s některými z nich a zvažujeme, že bychom udělali menší investiční kolo,“ říká Blišťan. Stejné plány má startup Boataround.