Praha na mapě světového jezdectví. Hostí vrchol sezony arabských plnokrevníků
Pražská Chuchle Arena se stala dějištěm evropsko-blízkovýchodního finále Global Champions Arabians Tour, nejbohatší série pro arabské plnokrevníky na světě. Do neděle zde více než stovka koní soupeří o rekordní výhry v hodnotě 5,475 milionu eur (zhruba 133 milionů korun) a pořadatelé věří, že akce posune české jezdectví na světovou mapu.
Celkově se v Praze rozdělí 1,41 milionu eur v rámci šampionátu samotného a dalších 4,065 milionu eur připadne na celkové vyhlášení nejlepších koní a klisen celé sezony. Majitel nejlepšího koně celého ročníku si navíc odnese bonus 50 tisíc eur.
Finálová zastávka navazuje na předchozí stadiony v Londýně, Cannes či Rijádu a uzavírá evropsko-blízkovýchodní část letošního seriálu. Návštěvníci se mohou těšit nejen na sportovní klání, ale také na doprovodný program, stánky s lokálními i mezinárodními značkami či kulturní vystoupení. Vstup na akci je zdarma a pořadatelé počítají s velkou návštěvností.
Finále Global Champions Arabians Tour v pražské Chuchle Areně, září 2025. |
|Místo konání
|Chuchle Arena Praha
|Termín
|4.–6. září 2025
|Účast
|více než 100 čistokrevných arabských koní
|Prize money
|
celkem 5,475 milionu eur
|Bonus
|50 tisíc eur pro nejlepšího koně celé tour
|Vstupné
|zdarma, k dispozici bude tribuna i doprovodný program
Organizátoři zdůrazňují, že Global Champions Arabians Tour má být nejen sportovní událostí, ale i oslavou kulturní výměny. Součástí doprovodného programu je i „vesnička“, kde se představí lokální výrobci i světové značky. Inspirací se stala i česká tradice – ceny pro vítěze pražské etapy nesou barvy národní trikolóry a prvky odkazující na historickou identitu hlavního města.
GCAT byl poprvé spuštěn v roce 2024 a rychle si získal pověst nejprestižnější série pro arabské plnokrevníky na světě. V roce 2025 zavítal do čtrnácti destinací, od Ománu přes Francii až po Brazílii. Praha je jedním z vrcholů celé sezony a událostí, která má ambici dostat Českou republiku do mapy světového jezdeckého sportu.