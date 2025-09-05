Předplatné

Praha na mapě světového jezdectví. Hostí vrchol sezony arabských plnokrevníků

Finále Global Champions Arabians Tour v pražské Chuchle Areně, září 2025.

Finále Global Champions Arabians Tour v pražské Chuchle Areně, září 2025. Zdroj: GCAT

Finále Global Champions Arabians Tour v pražské Chuchle Areně, září 2025.
Finále Global Champions Arabians Tour v pražské Chuchle Areně, září 2025.
Finále Global Champions Arabians Tour v pražské Chuchle Areně, září 2025.
Pražská Chuchle Arena se stala dějištěm evropsko-blízkovýchodního finále Global Champions Arabians Tour, nejbohatší série pro arabské plnokrevníky na světě. Do neděle zde více než stovka koní soupeří o rekordní výhry v hodnotě 5,475 milionu eur (zhruba 133 milionů korun) a pořadatelé věří, že akce posune české jezdectví na světovou mapu.

Celkově se v Praze rozdělí 1,41 milionu eur v rámci šampionátu samotného a dalších 4,065 milionu eur připadne na celkové vyhlášení nejlepších koní a klisen celé sezony. Majitel nejlepšího koně celého ročníku si navíc odnese bonus 50 tisíc eur.

Finálová zastávka navazuje na předchozí stadiony v Londýně, Cannes či Rijádu a uzavírá evropsko-blízkovýchodní část letošního seriálu. Návštěvníci se mohou těšit nejen na sportovní klání, ale také na doprovodný program, stánky s lokálními i mezinárodními značkami či kulturní vystoupení. Vstup na akci je zdarma a pořadatelé počítají s velkou návštěvností.

Finále Global Champions Arabians Tour v pražské Chuchle Areně, září 2025. | Zdroj: GCAT

GCAT Prague 2025 – základní fakta
Místo konáníChuchle Arena Praha
Termín4.–6. září 2025
Účastvíce než 100 čistokrevných arabských koní
Prize money celkem 5,475 milionu eur
  • 1,41 mil. eur pro pražskou etapu
  • 4,065 mil. eur pro celkové šampiony série
Bonus50 tisíc eur pro nejlepšího koně celé tour
Vstupnézdarma, k dispozici bude tribuna i doprovodný program

Organizátoři zdůrazňují, že Global Champions Arabians Tour má být nejen sportovní událostí, ale i oslavou kulturní výměny. Součástí doprovodného programu je i „vesnička“, kde se představí lokální výrobci i světové značky. Inspirací se stala i česká tradice – ceny pro vítěze pražské etapy nesou barvy národní trikolóry a prvky odkazující na historickou identitu hlavního města.

GCAT byl poprvé spuštěn v roce 2024 a rychle si získal pověst nejprestižnější série pro arabské plnokrevníky na světě. V roce 2025 zavítal do čtrnácti destinací, od Ománu přes Francii až po Brazílii. Praha je jedním z vrcholů celé sezony a událostí, která má ambici dostat Českou republiku do mapy světového jezdeckého sportu.

