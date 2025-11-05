Strnadova CSG zakládá dvě firmy zaměřené na umělou inteligenci
Holding Czechoslovak Group Michala Strnada rozšiřuje své působení v oblasti umělé inteligence. Pod hlavičkou nové subdivize CSG AI vznikly firmy JATISmro a Tendrio, které využívají pokročilé algoritmy pro údržbu letadel a analýzu dokumentace k tendrům. Cílem skupiny je nejen zlepšovat stávající nástroje, ale také investovat do akvizic technologických startupů. CSG, která působí hlavně ve zbrojním průmyslu, o tom ve středu ČTK informovala v tiskové zprávě.
Společnost CSG loni podle výroční zprávy meziročně ztrojnásobila čistý zisk na více než 526 milionu eur (přes 13 miliard korun).
Systémy JATISmro a Tendrio vyvíjela několik let společnost skupiny CSG - CS Soft. Firmy budou součástí subdivize CSG AI, která vznikla na jaře letošního roku. Povede je Tomáš Richtr, provozní ředitel společnosti CS Soft, jež stejně jako CSG AI patří do divize CSG Aerospace zastupující letecký průmysl. „Produkty mají zatím interní zákazníky v rámci CSG," řekl ČTK mluvčí skupiny CSG Andrej Čírtek.
Třeba systém JATISmro umí podle CSG předvídat časovou náročnost oprav. „Díky tomu dokáže systém s využitím pokročilých AI algoritmů stanovit sekvenci kroků údržby. Bere při tom v úvahu aktuální konfiguraci letadla, fázi projektu, dostupnost náhradních dílů, potřebných nástrojů, podstatně efektivnější řízení skladových zásob a mnoho dalších omezujících kritérií," uvedl Richtr.
Další akvizice v oblasti AI
Cílem subdivize se zaměřením na AI je podle skupiny CSG zlepšovat stávající nástroje umělé inteligence a vyvíjet nové, v plánu jsou ale také akvizice start-upů a společností, které se AI věnují. „Ke všem akvizicím, a to i v rámci subdivize CSG AI, platí, že je nekomunikujeme do jejich uzavření," sdělil Čírtek.
Z dalších systémů umělé inteligence CSG nabízí třeba Lumnio, což je software, který na dálku pomáhá se servisem a údržbou techniky. Loni pak skupina koupila poskytovatele softwaru s prvky rozšířené reality Smartoo.
Tržby společnosti CSG loni podle výroční zprávy meziročně vzrostly více než dvojnásobně na přibližně čtyři miliardy eur (100,5 miliardy Kč). Na tržbách se z 83,6 procenta podílel obranný sektor. Na divizi CSG Aerospace zastupující letecký průmysl připadlo 6,8 procenta tržeb.