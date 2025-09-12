Super Mario slaví čtyřicetiny. Byl na olympiádě, zázračně vydělává a chystá novinku
Ikona popkultury, motor úspěchu společnosti Nintendo. Videohra Super Mario Bros. slaví 13. září 2025 čtyřicet let a neztrácí dech. Do března 2025 se podle webu statista.com prodalo po celém světě přes 900 milionů her z franšízy Mario. Jen ve fiskálním roce 2024 pak výdělek společnosti Nintendo z mobilních her a licencí a vizuálního obsahu vzrostl o 81,6 procenta na zhruba 600 milionů dolarů. Nintendo přičítá část tohoto boomu úspěchu filmu The Super Mario Bros. Movie a fanoušci v době výročí začali spekulovat o jméně příštího trháku.
Před 40. výročím Maria se objevily spekulace, že NBCUniversal zaregistrovala několik internetových domén spojených s názvem Super Mario Galaxy Movie. To vyvolalo dohady o možné podobě příštího filmu i o návratu herní série Super Mario Galaxy. Zatím ale nebylo nic oficiálně potvrzeno a část fanoušků se dokonce domnívá, že může jít jen o snahu odvést pozornost.
Další spekulace podpořil únik, který letos naznačoval existenci loga filmu The Super Mario Galaxy Movie. Už dříve se přitom na webu NBCUniversal krátce objevila zmínka o tom, že další Mario film plánovaný na duben 2026 ponese název Super Mario World. Nintendo zatím potvrdilo pouze to, že nový film bude vycházet ze světa série Super Mario Bros.
Z arkád na Nintendo Switch 2. Super Mario baví 40 let
Baculatý instalatér s knírem a červenou čepicí se poprvé objevil už v roce 1981, hrál ale jen vedlejší roli v arkádovém titulu Donkey Kong. Tehdy se mu ještě říkalo Jumpman. V roce 1983 dostal své dnešní jméno Mario a jeho skutečný průlom přišel až v roce 1985 s vydáním Super Mario Bros. na konzoli Famicom/NES, kdy se zrodila legenda s více než 40 miliony prodaných kopií.
Autorem Maria je Šigeru Mijamoto, který stojí i za sériemi Zelda a Donkey Kong. Super Mario Bros bylo přelomové v tom, že se stalo jednou z prvních videoher, které hráčům umožnila pohybovat se horizontálně po neustále se vyvíjejícím herním světě. Tento koncept se stal základem i dalších platforem a položil základ úspěchu Nintenda na desítky let dopředu.
Mario se pak stal ústřední postavou značky Nintendo a klíčovým prvkem při uvádění nových konzolí. Stejně tak je tomu i dnes, kdy je novinka Mario Kart World vlajkovou hrou pro konzoli Switch 2. Postava instalatéra se postupně objevila v celé řadě žánrů – od klasických plošinovek až po závodní, sportovní nebo bojové hry – a v Japonsku se těší takové popularitě, že se v kostýmu Maria představil i tehdejší premiér Šinzó Abe na závěrečném ceremoniálu olympiády v Riu 2016.
Nintendo Direct: Oznámení nové hry a filmu v rámci online konference?
Oznámení nové hry a filmu na motivy značky Super Mario by mohlo proběhnout již v pátek. V 15:00 SELČ totiž Nintendo naplánuje hodinu dlouhý stream, v rámci kterého chce představit připravované novinky na své konzole Switch a Switch 2. Společnost na akci v minulosti prezentovala i první trailer k filmu Super Mario Bros. ve filmu, který utržil v kinech celosvětově přes miliardu dolarů. Mezi očekávané letošní hry od Nintenda patří i dlouho očekávaný titul Metroid Prime 4.
Super Mario: Fakta a zajímavosti
Super Mario poprvé nehrál ve své vlastní hře
Oficiálně herní sérii odstartoval titul Super Mario Bros, ale postavička Maria se objevila už dříve. Poprvé ji hráči mohli vidět v roce 1981 v legendární arkádové hře Donkey Kong, kde vystupovala jako hrdina, který zachraňuje oběť z rukou obří gorily. Tehdy byl známý pod jménem Jumpman, ale jeho původní označení znělo Mr. Video. Tvůrce hry, Šigeru Mijamoto, chtěl totiž tuto postavičku používat napříč svými hrami – což se nakonec skutečně stalo.
Super Mario není jen instalatér
Když se Mario poprvé objevil ve hře Donkey Kong, byl popisován jako tesař, protože se pohyboval na staveništi. O dva roky později, ve hře Mario Bros, mu Mijamoto přisoudil profesi instalatéra, protože se děj odehrával převážně v podzemí. Od té doby je Mario spojen především s touto rolí. Není to ale jeho jediné povolání – během let se představil také jako závodník, lékař, basketbalista, fotbalista, bojovník a v mnoha dalších rolích.
Proč má Super Mario svůj slavný knírek
Mario je dnes ikonický díky svým montérkám, červené čepici a samozřejmě knírku. Tento vzhled ale nevznikl jen pro styl – měl i praktický důvod. V 80. letech byly postavičky tvořeny pouze malým počtem pixelů, což znesnadňovalo animaci detailů, jako je pohyb úst nebo vlasů. Proto dostal Mario knír, aby tvůrci nemuseli řešit ústa, a čepici, která zakryla složité animování vlasů.
Super Mario a filmové plátno
Možná znáte animovaný film The Super Mario Bros. Movie z roku 2023, ale ten rozhodně nebyl Mariovým prvním filmovým dobrodružstvím. Už v roce 1993 vznikl hraný film Super Mario Bros. Ten sice propadl u kritiků i v kinech, ale postupem času se stal kultovní klasikou a dodnes má mezi fanoušky své místo.