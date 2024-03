AI služeb už jsou tisíce. Katalog, pomůže najít tu pravou

Všemožných chatbotů, sumarizátorů a syntetizátorů úplně čehokoli je prostě už tolik, že se v nich nikdo nevyzná. Na scéně se proto objevují první katalogy a rozcestníky, které vám v orientaci pomohou.

There’s an AI for that Fanoušci placeného robota ChatGPT Plus se letos v lednu dočkali katalogu GPT Store, no a všichni ostatní mohou sáhnout třeba po službě There’s an AI for that (theresanaiforthat.com), která svým názvem parafrázuje slavný slogan Applu There’s an app for that.

Firma si na něj už před lety nechala zaregistrovat ochrannou známku a není divu, App Store pro iPhone totiž opravdu způsobil revoluci v tom, jakým způsobem dnes hledáme a instalujeme obsah do svých mobilů.

Hledám generátor filmových plakátů TAAFT se pokouší o něco podobného a zkraje nového roku čítal už více než 11 tisíc webových služeb, přičemž další přibývají každý den. Webu proto vévodí velký vyhledávací pruh, kam začnete psát, co potřebujete pomocí generativní AI vyřešit, načež našeptávač začne okamžitě servírovat různé štítky, které tomu odpovídají.