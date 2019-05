Amazon hodlá číst lidské emoce. Připravuje speciální náramek | E15.cz

Umět rozpoznat aktuální psychický stav člověka a doporučit, jak svému uživateli pomoci s jeho problémem či problémy. Taková by měla být hlavní funkce nově vyvíjeného zařízení od společnosti Amazon. Přístroj s pracovním názvem Dylan je na začátku svého vývoje. Měl by být spárován s mobilní aplikací a ovládán pomocí hlasu. Podle informací agentury Bloomberg by se mělo jednat o „zdravotní“ náramek.