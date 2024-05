Americká vládní agentura DARPA (Agentura ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty) dokončila testy podvodního bezpilotního plavidla sestaveného společností Northrop Grumman s názvem Manta Ray, neboli Manta obrovská. Jde o unikátní nízkoenergetický kluzák připomínající rejnoka, který by měl do budoucna samostatně podnikat podmořské mise s delším trváním a na dlouhou vzdálenost.

Testy, které společnost prováděla u pobřeží jižní Kalifornie, prokázaly hydrodynamické vlastnosti stroje na moři, a to včetně ponoření pod hladinu s využitím všech způsobů pohonu a řízení vozidla: vztlaku, vrtulí a řídících ploch. Podle Kylea Woernera, programového manažera DARPA pro Mantu Ray, jde o první takto velké podvodní vozidlo bez posádky, které se podařilo modulárně přepravit přes celou zemi a následně smontovat přímo v terénu.

Bezpilotní plavidlo Manta Ray • Northrop Grumman

„Přeprava vozidla přímo do oblasti, kde má být provozováno, šetří energii, kterou by jinak spotřebovalo během přepravy,“ vysvětluje, proč společnost Northrop Grumman převezla prototyp v modulárních částech z Marylandu na testovací místo v Kalifornii. Kromě efektivní logistiky a montáže Woerner vyzdvihuje potenciál rychlého nasazení v celosvětovém měřítku, a to bez potřeby využívání rozsáhlých prostor v námořních přístavech a dalších zařízeních.

„Jakmile je plavidlo nasazeno do vody, využívá k pohybu efektivní vztlakové klouzání. Současně je navrženo s několika úložnými prostory různých velikostí a typů, které umožňují plnění nejrůznějších námořních úkolů,“ dodává Woerner.

Podvodní dron nové generace

Podle agentury DARPA je cílem projektu Manta Ray vyvinout a uvést do provozu novou třídu podvodních vozidel bez posádky s dlouhou životností, schopností zvládnout cesty na dlouhou vzdálenost a dostatečnou nosností pro náklad. Díky tomu by do budoucna mohlo vozidlo využívat americké námořnictvo pro trvalé operace v často dynamickém námořním prostředí.

Podle kapitána Scota Searlese, programového manažera pro bezpilotní námořní systémy, je diesel-elektrická ponorka těžká 85 tun a téměř 26 metrů dlouhá. Americká armáda kromě různých typů podvodních dronů využívá pro zpravodajské a průzkumné mise také bezpilotní povrchové vozy nebo bezpilotní vzdušné prostředky.

Na projektu Manta Ray spolupracuje kromě amerického námořnictva ještě společnost PacMar Technologies, která bude letos pokračovat v testování svého systému pro sběr energie. Tu by mělo být vozidlo schopné získávat z podmořských zdrojů.