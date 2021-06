Apple představil hlavně novinky, které se hodí v pandemii | E15.cz

Konferencí WWDC prováděl senior viceprezident pro softwarové inženýrství Craig Federighi, který sem tam přizval někoho na drobnou výpomoc. CEO společnosti Tim Cook celou událost prakticky jen uvedl a po hodině a třičtvrtě ji zase formálně ukončil. Na jednu stranu je to dobře, protože o softwaru asi nemá moc co říci, na tu druhou je škoda, že hlavní tvář společnosti hrála tak malou roli. Možná by bylo lepší, kdyby přítomen nebyl vůbec. Federighi je totiž tahoun, vtipálek, a to, co říká, mu věříte.

Komunikace v době pandemie Apple představil inovované operační systémy pro svá zařízení, významně se přitom inspiroval požadavky pandemické doby. Velké změny se týkají například komunikační aplikaci FaceTime. Ta byla dosud přístupná jen uživatelům zařízení od Applu, to bylo ale v konkurenci Zoomu, Microsoft Teams nebo Skypu neudržitelné. Nově tak funguje FaceTime i na webu a k hovoru se může připojit kdokoli, kdo má pozvánku. Tedy i uživatel zařízení s Androidem nebo počítače s Windows. Podmínkou je pouze prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge. Má to háček? Jistě, pozvánku lze zaslat jen ze zařízení Apple.

Služba pak dostala spoustu dílčích vylepšení, jakými jsou prostorový zvuk, portrétový režim, takzvaná hlasová izolace redukující šum na pozadí, jiné zobrazení mřížky volajících a funkce zvaná SharePlay. Funguje napříč systémy a má za cíl jediné – ještě více sblížit ty, kteří jsou od sebe kilometry daleko. Druhé straně tak nasdílíte, co právě děláte s telefonem nebo počítačem, ať už to je hudba nebo filmy na streamovací platformě.

Aktuální pandemií se inspiruje i nová funkce Focus, rozšiřující režim Nerušit, která má uživateli pomoci soustředit se. Vztaženo na práci – upozorní vás jen na oznámení od kolegů, ti se vám na druhou stranu po pracovní době už nedovolají, respektive na jejich volání nebude telefon upozorňovat.

Ať už si ale vezmete mobilní operační systém iOS 15, iPadOS 15 pro tablety nebo macOS 12 pro počítače, najdete sice hodně softwarových novinek, až na dvě výjimky ale žádná nikterak výrazně nevyniká. Buď jen dohánějí konkurenci, nebo je v Česku nedostaneme.

Neuvěřitelné univerzální ovládání Kde však nelze Applu upřít invenci, a kde má jednoduše nad ostatními navrch, je jeho ekosystém. Protože si firma vytváří nejen software, ale i hardware, může si dovolit takové funkce, jakou je například univerzální ovládání. Jedna klávesnice a myš nebo trackpad nyní fungují bez problémů jak pro Mac, tak pro iPad. A tyto periferie lze najednou připojit k více než jednomu Macu nebo iPadu. V praxi vedle sebe můžete mít notebook, „pevný“ počítač a tablet od Applu a myší plynule přejíždět mezi obrazovkami jednotlivých zařízení. Nejedná se o práci na více monitorech, ale o současnou práci na více zařízeních najednou. Mezi přístroji můžete podobně i přesouvat soubory a podobně.

Druhým prostorem, kde Apple kraluje, je ochrana soukromí a osobních údajů uživatelů. Nová funkce Mail Privacy Protection dokáže zablokovat neviditelné pixely v e-mailech a zamezí tak ve sběru dat o příjemci. Intelligent Tracking Prevention dokáže zabránit sledování ve webovém prohlížeči Safari a blokuje přístup k IP adrese uživatele. App Privacy Report ukáže, jak aplikace nakládají se soukromím uživatele a k čemu všemu přistupují.

Opět bez hardwaru Loni nám Apple představil své čipy M1 a s nimi operační systém macOS 11 Big Sur, což byla skutečně velká událost. Letošní aktualizace operačního systému zvaná Monterey tedy nemůže být revoluční a jen odlaďuje a vylepšuje. I iOS 15 a iPadOS 15 přidávají jen drobné novinky. Úspěch systémů přitom bude záviset především na spolehlivosti. Po té totiž poslední dobou volají uživatelé zařízení od Applu nejčastěji.

Hardwarových novinek se tentokrát vývojáři nedočkali. Očekávalo se přitom, že nějaké nové zařízení Apple ukáže. Nabízely by se MacBooky Pro a větší varianta iMacu. Společnost by jimi totiž dovršila svůj přechod z čipů Intel na vlastní procesory Apple Silicon. Nedočkali jsme se.

Pravděpodobně za to může situace na trhu, kdy se celý svět potýká s nedostatkem čipů i displejů. Pandemie zapříčinila nejen vyčerpání skladových komponent, ale i větší poptávku a problémy s logistikou, extrémní jarní počasí v Texasu zase odstávky fabrik hlavních dodavatelů. Kdyby tedy Apple nová zařízení představil, asi by ani nebyl schopen poptávku patřičně ukojit. Už nyní jsou přitom na jeho počítače iMac s čipem M1 měsíční čekací doby.

Nové operační systémy budou k dispozici na podzim letošního roku. Vývojářské beta verze již mezi vybranými uživateli kolují, ty veřejné vyjdou příští měsíc. Pozitivní jistě je, že například nový systém iOS 15 bude možné spustit i na iPhonu 6S, kterému je letos šest let, a macOS 12 dokonce i na strojích z roku 2014.