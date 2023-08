Apple Event představí iPhone 15. Kde a kdy sledovat konferenci | e15.cz

Podtitul „Wonderlust“ (touha po zázracích) napovídá, že se letos asi očekávají velké změny. Samotný design pozvánky je letos výjimečně v podobě animace s třpytkovým logem nakousnutého jablka.

To může napovídat, že se letos dočkáme prvního iPhonu vyrobeného z titanu, což je materiál, o kterém se v souvislosti s telefony od Applu spekuluje dlouhé roky. Modro-šedá grafika pak zřejmě láká na barevné varianty novinek.

Co přesně Apple na konferenci představí, není zatím jisté. Technologický gigant tuto informaci nikdy dopředu neuvádí, vše se veřejnost dozví až na konferenci. Nicméně tradičně kolují zvěsti, co Apple letos představí, a mělo by se jednat o následující produkty:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max/Ultra

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra 2

AirPods 3

a AirPods Pro s novým USB-C nabíjecím pouzdrem

Apple Event se bude vysílat formou předtočeného videa, které se ale bude promítat živě. Na místo pak přijdou vybraní novináři, kterým bude nový iPhone představen i fyzicky. Informovat o něm budeme i na stránkách e15.cz.

Kde sledovat Apple Event?

Letošní konferenci bude možné sledovat online. Stream bude probíhat na webu Applu a pravděpodobně i na jeho YouTube kanálu, jako v předchozích letech.

Kdy se dá iPhone 15 koupit?

Do prodeje nové produkty Applu zamíří nejspíš zhruba o dva týdny později od představení. Přesné datum ale není jisté. Je však pravděpodobné, že se iPhony rychle vyprodají, jako tomu bylo již několikrát v minulosti.

Jak dopadne přechod na USB-C?

Velkou změnou nejspíš bude dlouho diskutovaný přechod na USB-C. Už teď je téměř jisté, že iPhony o klasický lightning konektor skutečně přijdou. Nová směrnice EU, která přikazuje postupný přechod na USB-C, však platí až na nové produkty, kdy firmy musejí na změnu přistoupit do konce roku 2024. Apple by tak zatím na nový konektor přecházet nemusel.