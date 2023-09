Apple Keynote 2023: Zářijový event představí revoluční iPhone 15 | e15.cz

Nadcházející Apple Keynote proběhne v úterý 12. září v 19 hodin středoevropského času, kdy společnost bude celou událost streamovat i na svých stránkách a na YouTube kanálu. Je ale na co se těšit? I když možná Apple Watch nenadchnou, od iPhonů 15 se očekává mnohé. Díky četným únikům informací z dodavatelského řetězce také už víme co.

Apple ignoruje změnu trendu světových událostí, a i když většina přechází na živé akce (Google, Samsung), americká společnost opět půjde hybridní cestou. I když si do svého kampusu Apple Park v kalifornském Cupertinu pozve novináře, celou událost jim podá jako zbytku světa pouze a jen formou předtočeného videa. Jejich výhoda bude pouze v tom, že si po skončení akce budou moci novinky hned patřičně osahat.

Protože je událost naplánována na úterý 12. září, dá se předpokládat, že novinky půjdou do předprodeje od pátku 15. září. Do ostrého prodeje by se mohly následně dostat 22. nebo 29. září. Není ale vyloučeno, že zde budou mít určité modely problémy, protože se čile spekulovalo nad tím, jak Apple nestíhá. Nejdříve se měl opozdit iPhone 15 Pro, poté i iPhone 15 Pro Max. Dle posledních zpráv by ale mohlo vše jet podle předem nastaveného harmonogramu.

Za poslední roky bylo iPhonům vyčítáno zejména to, že novinky, které přinášejí, jsou příliš malé. S ohledem na základní řadu to byla jistě pravda, protože změny mezi iPhonem 13 a 14 byste spočítali na prstech jedné ruky. Modely Pro se snažily trochu více, kdy jsme loni dostali prvek Dynamic Island, který vzbudil poměrně zasloužený ohlas a Apple po skutečně mnoha letech zvedl i rozlišení hlavního širokoúhlého fotoaparátu z 12 na 48 MPx. Letos by to měla být trochu jiná, a to zejména silnější káva.

iPhone 15 ve víru velkých změn

Opět tedy očekáváme čtveřici modelů, kdy zde budeme mít základní 6,1" iPhone 15 a 6,7" iPhone Plus spolu s profesionálnějšími modely, konkrétně 6,1" iPhonem 15 Pro a 6,7" iPhonem 15 Pro Max. Zejména o posledním zmíněném se hodně mluvilo v souvislosti s jeho přejmenováním na iPhone Ultra. Tohoto „výročního“ iPhonu bychom se však měli podle posledních zpráv dočkat nejdříve za rok.

Základní modely ničím příliš nepřekvapí. Zůstane hliníkové šasi, zbytek hardwaru bude aktualizován jen evolučně. Použitý čip by měl být ten z loňských iPhonů 14 Pro, tedy A16 Bionic. Jistě se ale předpokládá posun v kvalitě displeje, kdy i základní modely přijmou Dynamic Island a snad také adaptivní obnovovací frekvenci displeje sahající až na hranici 120 Hz. Právě aktuálních a poměrně mrzkých 60 Hz sráží zážitek z používání základní řady nejvíce, protože více umějí i zařízení za třetinu ceny. Jistě se evolučně posunou i fotoaparáty.

Apple nicméně dovršil tříletý cyklus použitého designu. Nedá se doufat, že zde vymyslí zcela nový tvar (nebo snad ten ohebný), ale na první pohled by mělo být jasné, že je před vámi něco nového. Rovné strany a ostře řezané hrany by měly být opět mírně zaobleny po vzoru modelů X, XS a 11. To u vyšší řady Pro umocní ještě nový materiál, ke kterému se má Apple uchýlit a kterým je titan.

iPhony 15 Pro a 15 Pro Max by tak měly mít ještě odolnější titanové šasi, které nahradí to ocelové a budou více korespondovat s profesionálními Apple Watch Ultra, které Apple představil loni a dal jim titan také. Titan je jako materiál lehčí a odolnější, bohužel je ale také dražší. Navíc je otázkou, zda má jeho použití smysl, když je na poškození nejnáchylnější displej a skleněná záda umožňující bezdrátové nabíjení, které v tomto ohledu titan vlastně stejně nijak neochrání. Snadno to tak může vypadat jen jako rozmar společnosti, která chce přinést inovaci za každou cenu (a to dost vysokou cenu).

Nicméně svět se toho chytil, protože už se rozjely i čilé spekulace o tom, jak titan poskytne i vrcholná řada Samsungu. Ten by měl Galaxy S24 představit v únoru příštího roku a také s titanovým šasi.

Druhou zásadní novinkou bude použitý čip. iPhony 15 Pro a 15 Pro Max by měly dostat A17 Bionic, který bude jako první mobilní čipset vyrobený 3nm technologií (i když si Apple čip designuje sám, vyrábí mu jej TSMC – pozn. red.). Menší výrobní proces znamená menší vzdálenosti mezi tranzistory, kdy se jich tak na desku vejde o to více. To samozřejmě zajistí vyšší výkon, ale také nižší nároky na energii, takže vyšší energetickou účinnost. Aniž by se nám tak měnila velikost baterie, měla by zvládnou zařízení napájet déle, protože veškerá práce bude trvat ještě kratší čas.

Jen a pouze model iPhonu 15 Pro Max by pak měl dostat periskopický teleobjektiv, který již v mnohých svých modelech používá konkurence. Má jej Samsung, Google, Xiaomi, Sony a další. Jeho předností je dlouhé ohnisko, tedy velké přiblížení. I když má třeba Galaxy S23 Ultra Samsungu 10× přiblížení, od iPhonu se očekává „jen“ 5× nebo 6×. I tak by to mělo být jasným přínosem, protože více možností dává uživateli větší kreativitu v pořizování vizuálního záznamu. Kdo držel a zkoušel zmíněný Samsung, to jasně ví, protože takové focení prostě baví.

Novinek má být ale ještě více a tím nemyslíme jen barvy. Modely s přídomkem Pro by se měly poprvé od představení prvního iPhonu v roce 2007 zbavit svého ikonického přepínače hlasitosti. Ten by mělo nahradit uživatelsky nastavitelné tlačítko podobné tomu, které najdete na Apple Watch Ultra. Bude umět mnoho funkcí a jen na vás bude záležet, které mu přidružíte. Pak je zde čip U2. Jeho první generace zajišťuje přesnější komunikaci mezi produkty funkcemi Handoff a AirDrop, kdy by měla druhá generace přinést znatelné vylepšení, a to i s ohledem na komunikaci s prvním headsetem společnosti Apple Vision Pro. Vyráběn by měl být 7nm technologií namísto té 16nm, takže bude i o něco úspornější.

Celá řada pak dostane místo Lightningu USB-C konektor. Apple jej používá v počítačích i iPadech, ale u iPhonů si držel svůj vlastní Lightning zuby nehty. Plynou mu z toho totiž nemalé finance, a to díky certifikaci MFi, tedy Made For iPhone. Jenže Evropská unie nechce kumulovat elektroodpad a chce mít všude jednotný konektor. Volba tedy logicky padla na USB-C. I když by jej Apple reálně musel přinést až v iPhonu 17, podle všech úniků konektorů a kabelů nebude čekat. Základní modely nicméně budou šizeny na rychlosti a možnostech, protože USB-C není jako USB-C, a to v modelech Pro bude nabízet i specifikaci Thunderbolt 4.

Apple Watch tak, jak je známe

Apple Watch Series 9 mají mít prakticky jen jedinou novinku, kterou bude nový čip. I když to ale vypadá nudně, ve finále to má být velká věc. Apple se sice s každou novou generací svých hodinek chlubí novým čipem, je to ale vlastně jen přeznačený ten předchozí. Apple Watch Series 8 a Apple Watch Ultra mají čip S8, který je ale jen přejmenovaným čipem S6, který debutoval s Apple Watch Series 6 a pod označením S7 jej měly i Series 7.

Čip S9 však bude vycházet z čipu A15 Bionic, kdy by měl posunout nejen výkon, ale i energetickou účinnost, takže bychom mohli i zde doufat v prodloužení životnosti baterie, která je největším neduhem chytrých hodinek americké společnosti. Designově by se na hodinkách nic měnit nemělo, tedy možná až na řemeny. O Apple Watch Ultra 2. generace se příliš nehovoří, ale pokud přijdou, budou totožné s prvním modelem a opět jen vylepšeny o nový čip. Apple Watch SE by přijít neměly, protože je společnost představila loni a prakticky nemá kde dál krátit, aby to mělo nějaký smysl.

One More Thing

Nečeká se nic víc než představení nové řady iPhonů a Apple Watch. Pokud tedy doufáte v nějaké překvapení, můžete být zklamaní. Jediným bonusem by mohl být fakt, že Apple by mohl přijít z aktualizací AirPodů a popřípadě svých periferií, které ještě používají Lightning. Znamenalo by to ale jen prostou výměnu konektorů bez přidaných funkcí.

Ještě jen jedna smutná zpráva na závěr. Očekává se zdražení. Apple ve své domovině nepohnul cenou od představení iPhonů XS, což se tak má letos změnit. Může za to nejen titan, ale i periskop u iPhonu 15 Pro Max. iPhone 15 Pro by tak měl podražit o 100 dolarů, a vrcholný model dokonce o 200 dolarů. Co to bude v reálu znamenat pro nás, je těžké soudit, protože u nás se zdražovalo vzhledem k ekonomické situaci už loni, je ale klidně možné, že nás základ nejvybavenějšího iPhonu může stát i přes 40 tisíc korun.

Apple Keynote 2023: Datum, čas a kde ji sledovat

Vše se nicméně dozvíme 12. září od 19.00. Přenos můžete sledovat na stránkách Applu https://www.apple.com/apple-events/.