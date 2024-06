Událost zahájilo poměrně adrenalinové video, ve kterém všichni hlavní představitelé Applu skákali z letícího letadla nad Apple Parkem. Samozřejmě s padákem a bez Tima Cooka, tedy CEO společnosti, který událost otevřel přímo ze střechy kampusu zmiňovaného parku chválou platformy Apple TV+. Ta totiž nově obsahuje nejkvalitnější obsah napříč všemi VOD, tedy alespoň podle hodnocení diváků a kritiků, a to už tři roky po sobě. Celá událost byla samozřejmě předtočená.

visionOS 2

Z výčtu operačních systému se jako první dostalo na visionOS. Překvapení to není, protože Apple o něm potřebuje informovat v první řadě proto, aby všem ukázal, co umí a co se do něho chystá. A v neposlední řadě představil strategii, jak oslovit potenciální zákazníky. Hlavní novinkou ale je, že App Store obsahuje již 2000 aplikací, které jsou pro visionOS plně odladěné (a další 1,5 milionu těch, které jsou převedeny z iPadu).

Virtuální obrazovky s Vision OS 2|Apple

Vylepšují se Fotky, které dokážou lépe rozpoznat hloubku scény, přibylo gesto otočení dlaně pro lepší přístup k vybraným funkcím a novinky jsou i u cestovního režimu. Spatial Video již nemusí nahrávat jen iPhony 15 Pro, nýbrž i specializovaná foto technika. Samozřejmostí je zde i řada nástrojů pro vývojáře, aby mohli lépe a snadněji tvořit nový software pro tento první prostorový počítač Applu.

To nejzajímavější a dost možná nejdůležitější je však to, že Apple pustí Vision Pro už i mimo domácí trh, kterým jsou Spojené státy. Zákazníci v pevninské Číně, Hongkongu, Japonsku a Singapuru si budou moci Apple Vision Pro předobjednat 13. června a zákazníci v Austrálii, Kanadě, Francii, Německu a Spojeném království 28. června.

Apple Vision Pro|Apple

iOS 18

Domácí obrazovka iPhonů byla po léta stejná a poněkud nudná, změnit ji mohly snad jen widgety. Nyní už lze libovolně skládat ikony podle potřeby uživatele, a nejen podle jasně daného schématu. Ikony nabízejí i tmavý režim, dokonce jim lze snadno změnit barvu podle toho, jak uznáte za vhodné. Variant může být skutečně hodně a vypadá to jako Material You Googlu v Androidu.

Nový iOS 18|Apple

Mění se i Ovládací centrum, které vypadá především o něco využitelněji. Nabízí několik stran. Je také více upravitelné podle toho, jak se to uživateli hodí. Lze měnit i velikost jednotlivých prvků. Přístup k němu mají taktéž vývojáři, takže se nabízí další jeho využití skrze další aplikace. Jak pak uniklo o víkendu, aplikace lze zamknout biometrickými daty nehledě na zabezpečení telefonu. Aplikace půjde ale i skrývat (což umí i Android).

Zprávy přidávají další možnosti gesta Tapback, tedy reakcí na zprávy za pomoci emotikon. O trochu zajímavější ale je, že mohou uživatelé naplánovat odeslání zprávy. Jsou zde i nové efekty, a to dokonce pro jednotlivá slova textu. Mohou se rozsypat, třást, zvýraznit a podobě. Pro iPhony 14 a novější jsou navíc k dispozici satelitní zprávy, které lze odeslat bez signálu. Ačkoliv na konferenci řečníci zmínili i podporu RCS, bylo to jen letmo a mezi řečí, aby se vyhli zbytečné reklamě pro Google.

Nový iOS 18|Apple

Aplikace Fotky dostává v iOS 18 kompletní redesign zaměřený na organizaci. Je možné lépe filtrovat to, co si zobrazit nebo naopak skrýt. Apple se pak snaží více do popředí tlačit vzpomínky – z dneška, včerejška, z výletu, zážitky s přáteli. Je zde i možnost připnout si vybrané události a rychleji se k nim vracet. Mail hodně mění prostředí, kdy přidává především kategorie. V Mapách budete navíc možné platit třeba za vstupné, když budete u stadionu, divadla a podobně.

Kompatibilita pro iOS 18 je od iPhonu XR, XS a SE 2. generace výš.

Nový iOS 18|Apple

Audio & Home

AirPody dostanou izolaci zvuku pro tu nejlepší možnou kvalitu při hovoru. Prostorový zvuk pak přichází do her, kdy jej mohou používat i vývojáři. Operační systém pro Apple TV, tedy tvOS 18, dostává funkci InSight, která dává bližší informace o hercích, režisérech, producentech u jednotlivých pořadů. Obsah v projektorech bude nově dostupný i v poměru stran 21:9. Spořiče obrazovky jsou pak plně personalizovatelné.

InSight zobrazuje aktuální informace o hercích, postavách a hudbě z filmů a pořadů Apple TV+.|Apple

watchOS 11

Hlavní novinkou sytému pro Apple Watch je tréninkový režim, který měří intenzity a doby cvičení s tím, jaký to všechno má vliv na vaše tělo. Spolu s tím přichází přehlednější zobrazení důležitých metrik. Stejně jako Garmin předělal Apple aplikaci Connect, abys měli uživatelé to nejdůležitější ihned na očích. To samé nakonec udělal Apple i v aplikaci Kondice. Aplikace Vitals napoví, jestli jste přetrénováni nebo na vás nejde nemoc. I tady je vidět inspirace Garminem u jeho měření VST.

Apple Watch 3 s operačním systémem watchOS 11|Apple

Check In pak může informovat vaši rodinu a přátele, že jste dokončili cvičení (třeba náročný běh), aby o vás neměli starost (je to obdoba funkce Doprovod na iOS). Chytré sady automaticky přidávají widgety, přibyla také podpora živých aktivit a další možnosti vlastní tvorby ciferníku.

watchOS 11 je určeno pro Apple Watch Series 6, Apple Watch SE 1. generace a Apple Watch Ultra 1. generace a novější.

iPadOS 18

Samozřejmě došlo na rekapitulaci minulé Keynote s představením iPadů řady Pro a Air. Veškeré zásadní novinky z iOS 18 přicházejí i na iPadOS 18. Napříč ekosystémem aplikace Apple přibývá nová možnost personalizace zobrazeného a navrhovaného obsahu. Jde tedy o jistou přizpůsobitelnou plovoucí lištu.

Nový iPadOS 18|Apple

Nativní Kalkulačka se konečně po tolika letech dostává i na iPadOS, jako kdyby snad Apple už neměl co přidávat za novinky. Nicméně tato Kalkulačka podporuje i Apple Pencil a nabízí pokročilé matematické výpočty (Math Notes), které můžete klidně psát v ruce a ona to pochopí. Jsou zde převody jednotek, podpora proměnných, grafů, historie a podobně. Tyto novinky zároveň fungují i v aplikaci Poznámky.

Nový iPadOS 18|Apple

Kompatibilní iPady jsou iPad 7. generace, iPad mini 5. generace, iPad Air 3. generace a iPady Pro od roku 2018 a novější.

macOS 15 Sequoia

Nový operační systém pro počítače Mac z logiky věci také kopíruje hlavní novinky iOS a iPadOS, aby byl uživatel v ekosystému produktů jako doma a našel to stejné na všech platformách. Největší novinkou tak je iPhone Mirroring, což je funkce, která na ploše Macu zrcadlí iPhone. Díky němu mohou telefon uživatelé v Macu ovládat bez toho, aby se na něm ale cokoli dělo. Dokonce i zvuky přehrává Mac a iPhone zůstává stále zamčený. Vše jede skrze Wi-Fi.

macOS Sequoia hero|Apple

Spolu s macOS Apple představil i novou aplikaci Hesla, která ale bude dostupná i pro iOS a iPadOS. Spolupracuje s Klíčenkou na iCloudu a má uživatelům poskytnout lepší přehled v heslech a přihlášeních. Safari nově nabídne Highlights, které ukazují důležité informace v závislosti na poloze a zájmům. Viewer se naopak soustředí na video, protože nabídne i PiP s AirPlay.

Kompatibilita macOS 15 je následující: iMac 2019, iMac Pro 2017, Mac Studio 2022, MacBook Air 2020, Mac mini 2018, MacBook Pro 2018, Mac Pro 2019 a novější zařízení.

Apple Intelligence

Do umělé inteligence skáče i Apple. Ta je hluboce integrovaná do všech hlavních systémů, dokáže rozpoznávat řeč, akce, texty i fotografie a obrázky. Hlavní její přínos má být v šetření času. Prostě AI sdělíte, co chcete a ona to udělá. Třeba jako: „Přehraj mi podcast, který mi včera poslal kamarád.“ AI Applu funguje napříč aplikacemi, rozumí přirozené řeči a pracuje s vašimi daty. Ne vše probíhá v zařízení, která jedou na čipech A17 Pro a těch řady M. Spolu s tím tak Apple představil Private Cloud Compute, protože když AI potřebuje, sáhne si pro informace na cloud.

Siri už je zde s námi 13 let, ale pořádného vylepšení se dočkává až nyní (nejen kvůli nové ikoně a animacím). Je přirozenější, relevatnější a osobnější. Je plně integrována do systému. Tato hlasová asistentka se naučila funkci Type to Siri, kdy dvakrát klepnete na spodní lištu a komunikujete s ní textem. Rozumí také tomu, co děláte v aplikacích. Její hlavní síla by tedy měla být v osobním kontextu, kdy nabídne v ten správný čas informace, které také potřebujete.

Po vzoru „dalších známých AI“ bude umět Siri i tóny v konverzaci, třeba e-mail dokáže přizpůsovit formálnosti podle vaší potřeby a také tomu, s kým komunikujete. Nechybí ani sumarizace a chytré odpovědi. Jen klepnete na „ano“ a Siri vytvoří jednoduchou odpověď z vašeho prostého souhlasu. Genmoji je funkce, která unikla již dříve – podle vašeho popisu dokáže vytvořit specifický emotikon. To ale umí již například Google.

Image Playground je pak integrovaný editor obrázků, který během několika sekund dokáže pracovat se stylem, který si vybere sám uživatel. Tohle již umí třeba Samsung, zatím ale pouze s tapetami. U Apple je využití širší, třeba ve Zprávách, Keynote, Pages nebo Freeform. K nástroji budou mít přístup i vývojáři. Image Wand je pak kouzelná hůlka, která vaše skici dokáže převést v AI obrázky.

Funkce umělé inteligence dostávají i Fotky, např. v oblasti retuše nebo vyhledávání specifického segmentu ve videu. Umí také vytvořit video z vašich záznamů, kdy jí řeknete klíčová slova a ona poskládá výsledek i s hudebním podkresem.

Apple Intelligence dokáže vytvářet videa.|Apple

Poznámky dokáží do budoucna přepisovat audio a sumarizovat texte, což ale také známe od Samsungu. Apple Intelligence bude v nových systémech zdarma. To Samsung rovnou řekl, že bude chtít své Galaxy AI zpoplatnit.

Siri dostává podporu ChatGPT-4o. Jednoduše to znamená, že co by jinak uživatel zadal ChatGPT, řekne prostě Siri. Může jej využívat s přihlášením skrze účet u OpenAI, ale i bez něho. A bude také zdarma. V systémech ale zatím není, objeví se pravděpodobně později v tomto roce.

To samo o sobě není takový problém – podpora Apple Intelligence je ale velice omezená. V iPhonech bude jen v modelech 15 Pro a novějších, v iPadech a počítačích Mac pak jen v těch s čipem M1 (tedy iPadech Air a Pro, v Macích po říjnu 2020).

Událost opět ukončil Tim Cook, když zmínil, že jsou jeho systémy jasný gamechanger. Nadějně to sice vypadá, celá prezentace ale mohla působit trochu zmateně. Může za to především fakt, jak hluboce je vše integrované. Konkurenční Samsung při představení funkcí nezabíhal do takových detailů. Naopak Apple vsadil na velice komplexní provázanost. Cook tak do jisté míry může mít ve svém tvrzení pravdu, je ale otázka, jak k systému nakonec přistoupí sami uživatelé a jaká bude jazyková podpora. Na českou Siri totiž čekáme již 13 let.