iPhone 12 Apple podle posledních úniků nepředstaví, chystá se ale řada novinek. | E15.cz

V úterý 15.září v 10:00 pacifického času (tedy v 19:00 toho našeho) se v Divadle Steva Jobse uskuteční podzimní konference Applu, s názvem Time Flies, v překladu čas letí.

Původně se očekávalo uvedení nových iPhonů 12, poslední úniky informací z příprav akce však uvádí, že bychom se jich kvůli pandemii koronaviru měli dočkat až o pár týdnů později na další konferenci. Nutno dodat, že zástupci Apple zatím nic z toho oficiálně nepotvrdili.

Na jaře představil Apple dostupný a kompaktní iPhone SE. V malém těle se ukrývá nejvýkonnější procesor A13 Bionic, kterým je osazen také zatím nejlepší iPhone 11 Pro.

„iPhone 12 by po designové stránce měl vycházet z dnes již legendárního iPhonu 4. Podobně jako iPad Pro by měl mít kulaté rohy. Očekává se také podpora 5G sítě, vylepšený fotoaparát s LiDAR senzorem či lepší obnovovací frekvence pro přední displej,“ uvedl Filip Brož, šéfredaktor Apple magazínu iPure.

V souvislosti s hodinkami Watch se hovoři o vylepšeném EKG a nové funkci měření kyslíku v těle. Apple by se tak posunul více do health-tech sektoru, což je do budoucna pro mnohé technologické firmy velmi perspektivní oblast.

Další spekulace se týkají také představení sluchátek AirPods Studio či balíčku Apple One, tedy předplacení si několika služeb jako Music, Apple TV+ či Arcade současně. Zajímavostí mohou být AirTags, tedy štítky s čipem, které pomohou najít ztracené věci, podobně jako funguje například již na trhu dostupný produkt Tile.

Apple nedávno dosáhl tržní kapitalizace přes dva biliony dolarů. Připomeňme, že v roce 2011, kdy zemřel Steve Jobs, byla hodnota firmy kolem 230 miliard dolarů. Gigant z kalifornského Cupertina se tak stal nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností na světě. Je to podle odborníků zásluha jak stávajícího šéfa Tima Cooka a jeho týmu, tak i nedávného růstu technologických akcií v důsledku vývoje na finačních trzích v reakci na situaci kolem pandemie Covid-19.