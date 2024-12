V českých kinech má na silvestra předpremiéru erotický thriller Babygirl , za který si Nicole Kidman odnesla ocenění za nejlepší ženský herecký výkon z filmového festivalu v Benátkách. Příběh vysoce postavené manažerky, která má aféru s výrazně mladším stážistou, produkovalo nezávislé filmové studio A24, známé díky unikátnímu rukopisu i virálnímu marketingu. Zatímco ostatní filmová studia bojují o přežití, A24 přitahuje investory i diváky a produkuje stále dražší snímky. Newyorská firma, která mladším generacím přiblížila artovový film, navíc funguje jen 13 let. Jaké je její tajemství?

Babygirl nizozemské režisérky Haliny Reijn vstoupí do českých kin 23. ledna 2025. Diváci ve vybraných městech však budou mít možnost zhlédnout ho už na silvestra. V zahraničí si film odbyl premiéru během Vánoc a dočkal se nadšených recenzí. I díky hereckému výkonu Kidman se pravděpodobně zapíše na rozrůstající se seznam kultovních snímků studia, které drží prst na tepu doby a udává trendy v současné kinematografii.

Společnosti se v posledních letech podařilo natočit jedny z nejvýraznějších a nejzajímavějších filmů a seriálů. Získala si pověst tvůrce, který slibuje přinejmenším originální a většinou i kvalitní podívanou. A24 se kromě toho transformovalo v lovebrand, který na sobě hrdě nosí hipsteři od západního po východní pobřeží Spojených států. Také se mu daří lákat diváky do kin i sbírat prestižní ocenění. Na rozdíl od studií, jako jsou Universal nebo Paramount, která fungují už přes sto let, je na trhu jen od roku 2012. Jak se tento nezávislý filmový distributor za tak krátkou dobu proměnil ve významného hráče v zábavním průmyslu?

Neony, Tinder i memes

Důvod, proč stále více lidí rozpoznává jméno A24, souvisí se strategií, která společnost provází už od jejího začátku. Spoluzakladatelé David Fenkel a Daniel Katz, kteří firmu pojmenovali podle dálnice spojující Řím s Teramem, několik prvních let jen vyhledávali potenciálně zajímavé filmy a distribuovali je. Ukázalo se, že to je mnohem levnější a jednodušší způsob, jak si vybudovat stálý katalog filmů, které pomohly definovat jedinečný styl A24.

Podivný a ujetý hororový vizuál, absurdní dějové zvraty a bláznivě barevná paleta se rychle staly rozpoznávacími znaky filmů od A24. Protože se jednalo o nezávislé snímky, jejich autoři měli absolutní kreativní svobodu, což je luxus, které jim studio dopřálo i poté, co samo začalo produkovat filmy. Zároveň firma upustila od tradičních marketingových metod a místo toho se soustředila na levnou a virální reklamu na sociálních sítích nebo dokonce prostřednictvím online seznamek. Když v roce 2015 promovala film Ex Machina, udělala na Tinderu profil hlavní postavě a muže, kteří se s ní propojili, na sci-fi zvala do kina.

Prvním hitem A24 byl film Spring Breakers. Neonový thriller, kde se do té doby nevinné hvězdičky z Disney Channelu oddávají divoké jízdě plné drog, je kultovní záležitostí. Film má originální vizuální styl, ze kterého studio dodnes čerpá, a je plný virálních scén. Společnost proto jako marketingovou kampaň použila gify a memes, které šířila na Facebooku. V roce 2012 byl přitom marketing na sociálních sítích ještě v plenkách.

Následovaly další filmy pro mladé: svižná kriminálka Sofie Coppoly Bling Ring: Jako VIPky a něžná středoškolská romance Jamese Ponsoldta Kouzlo přítomného okamžiku. Díky titulům, jako bylo hypnotické sci-fi Pod kůží Jonathana Glazera, pak studio zasáhlo i starší a náročnější diváky. Brzy poté přišly první ocenění. Snímek Ex Machina v roce 2016 získal Oscara za nejlepší vizuální efekty, Brie Larson si odnesla zlatou sošku za nejlepší herecký výkon v drama Room. Rychlý vzestup společnosti připravil půdu pro to, aby začala produkovat vlastní filmy podobného kalibru. Studio hledalo vzrušující scénář od vycházejícího talentu a nakonec mu padl do oka Barry Jenkins s filmem Moonlight, který hned následující rok zvítězil na Oscarech jako nejlepší film.

Díky A24 roste nová generace režisérů

Nízkorozpočtová charakterová studie o dospívání černošského gaye ukázala, že A24 umí víc než jen prvotřídní akvizice, a naplno otevřela brány produkci. Studio, které vyhledává začínající filmaře s velkým potenciálem, od té doby pomohlo nastartovat kariéru režisérů jako Ari Aster (Děsivé dědictví, Slunovrat a On se bojí) nebo Robert Eggers (Čarodějnice, Maják, Seveřan a Nosferatu), oceňovaných za svůj vliv na moderní horor a částečný přerod a redefinici žánru. Díky společnosti si kdysi odbyla svůj sólový režijní debut také Greta Gerwig, která loni s Barbie utržila přes miliardu dolarů, nebo dvojice Daniel Kwan a Daniel Scheinhert s oscarovým hitem Všechno, všude, najednou.

„Značka A24 je provázaná s identitou umělců, s nimiž spolupracuje, a je známá tím, že prosazuje jedinečné hlasy. Zároveň mají opravdu neuvěřitelnou schopnost rozpoznat ducha doby dříve než všichni ostatní. Určují trendy,” popsala to deníku The Guardian režisérka Lulu Wang, jejíž hořkosladké čínsky mluvené rodinné drama Malá lež společnost v roce 2019 uvedla. Společnost pracuje téměř výhradně s režiséry, kteří jsou zároveň scénáristé, a osobitost tónu a vyprávění je červenou liniíí, která spojuje její stále různorodější projekty.

Stejně jako jiná studia i A24 někdy vyprodukuje špatný film. Lidé si toho ale většinou nevšimnou. Společnost každý rok do světa vypustí kolem 20 filmů, čímž převyšuje například Paramount, Searchlight Pictures, Focus Feature nebo Neon. Zároveň má propracovanou strategii, jak propadáky rychle zamést pod koberec. Snímky prodá rovnou na streamovací platformy a neuvádí je do kin.

Na rozdíl od ostatních studíí A24 také příliš nezasáhla stávka, která v roce 2023 ochromila Hollywood. Společnost rychle vyhověla hercům i scénáristům a zatímco ostatní stáli na místě, pokračovala v natáčení filmů a seriálů. V době, kdy konkurenti přemýšlejí o škrtech, navíc stále roste. Firma letos do kin uvedla svůj dosud nejnákladnější film, akční epos Alexe Garlanda Občanská válka, což svědčí o jejím zájmu produkovat i blockbustery pro masovější publikum. A24 se zároveň soustředí i na televizní tvorbu, je podepsaná pod seriály jako je Euforie, Ve při nebo The Curse.

Studio přitahuje i investory

Snahu A24 stát se větším hollywoodským hráčem podpořila v roce 2022 finanční injekce 225 milionů dolarů od konsorcia investorů vedeného společností Stripes, kterou založil newyorský investor Ken Fox. Společnost A24 také angažovala svého vůbec prvního finančního ředitele - J. B. Lockharta, aby jí pomohl vymyslet způsob organického růstu. Letos byla hodnota společnosti oceněna na 3,5 miliardy dolarů po investici od společnosti Thrive Entertainment Joshe Kushnera. Podle listu Financial Times (FT) Kushnerova společnost Thrive Capital v minulosti investovala do úspěšných společností, jako je SpaceX, Instagram a Spotify.

Otázka, které čelí každá zábavní společnost při přechodu do mainstreamovější fáze, je stejná jako ta, s níž se úspěšné nezávislé rockové kapely potýkají už desítky let: Udrží si svou podstatu, díky které se proslavila, a zároveň dosáhne většího komerčního vlivu? Ukáže to jen čas. Roli v dalším příběhu A24 bude nepochybně hrát návštěvnost kin, které se stále snaží zotavit z pandemie covidu-19.

V roce 2025 diváky od A24 čeká například Brutalista, výpravné historické drama líčící osud maďarského architekta židovského původu László Tótha (Adrien Brody), který se po holokaustu přestěhuje do Spojených států. Film, rozdělený do tří částí, zkoumá Tóthovu cestu, během níž znovu buduje svůj život a kariéru. Film měl na podzim premiéru na filmovém festivalu v Benátkách, kde režisér Brady Corbet získal Stříbrného lva za nejlepší režii.

Další filmy od A24 v roce 2025: