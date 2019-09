Blockchain zkoušejí využít i basketbalisté NBA | E15.cz

Spencer Dinwiddie, hráč Brooklyn Nets, měl v plánu přeměnit svůlj lukrativní kontrakt na digitální podíly, do kterých lze investovat podobně jako do akcií. Podle vedení NBA ale takový záměr odporuje regulím soutěže.

Technologie blockchainu, která pohání většinu nejrozšířenějších kryptoměn, umožňuje investovat do nového druhu aktiv. Mezi průkopníky finančního světa se chystal zařadit i Dinwiddie, který chtěl za pomoci vlastní firmy prodat tokeny (digitalizované podíly, pozn. red.), které by byly kryty hodnotou jeho tříletého kontraktu na 34,4 milionu dolarů.



Pro své záměry chtěl využít blockchain druhé nejrozšířenější digitální měny ether a získat tím od investorů až 13,5 milionu dolarů. Sliboval jim několikaprocentní úrok, přičemž minimální výši investice stanovil na 150 tisíc dolarů.

Především by ale dal spekulantům možnost sázet na to, že si sportovec svými výkony vyslouží v budoucnu ještě mnohem lukrativnější smlouvu – přičemž stávající „akcionáři“ by měli na podíl z ní nárok. Právě podmínky vyplácení odměn lze na blockchainu naprogramovat předem. Proti je však sama NBA. „Žádný hráč nemůže přiznat třetím stranám své právo na odměnu od týmu, se kterým podepsal smlouvu,“ uvedla podle listu New York Times. Hráč se však přesto podle svých slov pokusí vedení soutěže přesvědčit ke změně názoru, mimo jiné pomocí detailnějšího vysvětlování konceptu tokenů.

„Ty se v konečném důsledku tolik neliší od investičního crowdfundingu. Rozdíl je jen ve správě údajů (přes blockchain, pozn. red.). A tam je kámen úrazu. Decentralizovaná správa snižuje systémové riziko – nemůže se tak stát, že někdo z venku do registru zasáhne – ale zároveň zvyšuje individuální odpovědnost. Lidé si kupříkladu musí hlídat své tokeny, protože když o ně přijdou, nikdo jim je nemá jak vrátit. To je blockchain, nemáte komu zavolat, pokud uděláte chybu,“ vysvětlil už dříve pro E15 hlavní ekonom skupiny Roklen Dominik Stroukal.