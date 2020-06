Basketbalista LeBron James investuje sto milionů dolarů do médií | E15.cz

Na rozjezd mediálního domu SpringHill Jamese a Cartera přispěly podle magazínu Bloomberg Businessweek finanční společnost Guggenheim Partners, UC Investments, dodavatel obsahu Sister Elisabeth Murdochové (z klanu mediálního magnáta Ruperta Murdocha) a investiční fond SC.Holdings.

James je předsedou představenstva společnosti a Carter jejím výkonným ředitelem. Členy představenstva se stali Scott Minerd z Guggenheim Partners, tenisová hvězda Serena Williams, spoluzakladatel investiční skupiny Apollo Global Management Marc Rowan, výkonný ředitel Live Nation Entertainment Michael Rapino, šéf představenstva baseballového týmu Boston Red Sox Tom Werner a investiční bankéř z Los Angeles Paul Wachter.

SpringHill označují její zakladatelé za mediální společnost s nesmlouvavou agendou. Chtějí být výrobcem a distributorem všech druhů obsahu, který poskytne prostor dosud opomíjeným tvůrcům a spotřebitelům.

Skupina stojí za televizní show NBC The Wall, talk show The Shop Uninterrupted věnující se zvyšování finanční gramotnosti nebo filmem Space Jam: A New Legacy, kde hraje James. Mediální dům spolupracuje rovněž s výrobcem sportovní obuvi Nike a výrobcem mikin Pride Month. „Je to společnost, která má svůj názor, komunitu, které slouží a vyzařuje sílu,“ popsal pro Bloomberg Businessweek Wachter, jenž s projektem pomáhal. „Je to společnost založená pro to, aby posunula kulturu,“ dodává.

Podobně se vyjádřil James. „Naše příběhy dokážou oslovit domácnosti tak, že se cítí součástí těchto příběhů,“ prohlásila basketbalová ikona.