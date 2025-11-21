Po Warner Bros Discovery pokukuje hned několik amerických mediálních gigantů
Americká mediální společnost Warner Bros Discovery dostala podle agentury Reuters předběžné nabídky hned tří konkurentů, kterými je Paramount Skydance, Comcast a Netflix. Zájem investorů přichází ve chvíli, kdy se skupina chystá rozdělit na dva samostatné podniky, což otevírá cestu k jedné z největších transakcí v zábavním průmyslu posledních let.
Skupina Warner Bros Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia Warner Bros také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.
Podle agentury Reuters se předpokládá, že Paramount Skydance bude mít zájem o celou skupinu Warner Bros Discovery včetně kabelových televizních sítí. Comcast se údajně zajímá o filmová a televizní studia skupiny a kanál HBO.
O filmové studio Warner Bros má zájem rovněž firma Netflix, která by tak chtěla získat přístup k jeho rozsáhlé filmové knihovně a zavedeným franšízám, jako jsou Harry Potter a Pán prstenů. Netflix má zájem také o streamovací aktivity skupiny Warner Bros Discovery, píše Reuters.
Společnost Warner Bros Discovery v loňském roce uvedla, že se hodlá rozdělit na dva samostatné podniky, z nichž jeden by se zaměřil na kabelové televizní sítě a druhý na filmová a televizní studia a streamovací služby.