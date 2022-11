S hrou Bulánci chtějí tvůrci prorazit v e-sportu a vyvézt ji za hranice | E15.cz

Herní vývojáři kolem SleepTeamu, kteří v minulosti vytvořili také první díl adventury Polda, loni spustili na crowdfundingové platformě Startovač kampaň, ve které původně chtěli vybrat na novou verzi Bulánků 500 tisíc korun. To se ovšem povedlo už v úvodních hodinách, vybraná částka se nakonec zastavila na 7,3 milionu korun.

„Je to pro nás obrovský úspěch, celý tým si toho cení, je to také důkaz velikosti naší fanouškovské základny,“ říká pro deník E15 Jan Zmeškal, který ve SleepTeamu vede vývoj hry. Jako odměny pro podporovatele nabízeli vývojáři například polštáře, trička, karetní hru, figurky nebo párty s autory.

Princip hry je jednoduchý, soupeří proti sobě polštáře vyzbrojené nejrůznějšími zbraněmi. Vývojáři je popisují jako „vysoce agresivní polštáře, které si uvědomily samy sebe a rozhodly se získat nezávislost a bojovat za ni“. Po roce 2002, kdy vyšla první verze Bulánků, se kolem nich vytvořila komunita. Hra se šířila například ve školních počítačových učebnách, a to zejména kvůli nízkému nároku na paměť počítače. Hrát proti sobě mohli na jednom počítači až tři soupeři.

Původní ambice Bulánků 2.0 vypadaly mnohem skromněji. Díky kampani na Startovači, která byla a i po roce stále je nejúspěšnější crowdfundingovou kampaní v historii Česka, mohli vývojáři pomýšlet na mnohem rozmanitější a rozvinutější herní svět. Nyní vyjde verze v módu předběžného přístupu a plnohodnotná hra se objeví až ve druhé polovině příštího roku. Vývoj se dostal do skluzu právě kvůli tomu, jak velký rozsah hra nabrala.

„Zdržení nastalo hlavně kvůli tomu, že díky veleúspěchu na Startovači jsme se rozrostli během velice krátké doby z pěti lidí na tým až o dvaceti lidech. S tím jsou spojené i další věci, jako například odesílání několika tisíc balíčků,“ přibližuje Zmeškal. Největší výzvou podle něj při vývoji byl takzvaný crossplatform multiplayer umožňující soupeření hráčů na různých platformách, jako jsou počítače, konzole nebo mobilní telefony.

Nicméně ani rekordní suma ze Startovače na vývoj nestačila. „Jedna polovina šla do odměn, zbytek zůstal a šel na vývoj, ale tím, že se tým nafoukl do mnohem větších rozměrů, musíme brát peníze i jinde. Kolik bude stát celý vývoj, zatím nevíme, protože jsme ještě neskončili,“ říká Zmeškal ze SleepTeamu.

Hra se tentokrát dočká samostatné kampaně, ve které by se hráči měli dozvědět, „jací Bulánci jsou a zjistit více o jejich historii“. Gros celé hry by i v případě nové verze mělo spočívat v módu pro více hráčů. „Rádi bychom Bulánky vypustili do ciziny. S tím je spojené i to, že bychom z nich chtěli udělat e-sportovou záležitost, a tím pádem bychom přilákali více fanoušků, protože si všichni pamatujeme školní turnaje, které byly emočně velice silné a lidé je měli rádi. Chceme to nabídnout celému světu,“ netají se ambicemi Zmeškal.

Pokud by se SleepTeamu podařilo vzbudit s novou verzí Bulánků zájem veřejnosti, nemuselo by to být poslední dílo, které skupina vyšle do světa. „V šuplíku máme další hry, které bychom rádi oživili, ale bude záležet na úspěchu Bulánků,“ uzavírá Zmeškal.