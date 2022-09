České firmy umí analyzovat ekonomiku z orbity i zkoumat podzemí Měsíce | E15.cz

Česko a vesmír. Na první pohled možná trochu netradiční spojení, v posledních letech se ovšem potvrzuje, že se Česko stává ve vesmírném průmyslu stále silnějším hráčem. Důkazem toho jsou firmy, jejichž ambice sahají až k podzemí Měsíce, nebo nový studijní obor na brněnské univerzitě. Není to přitom tak dávno, kdy financování vesmírného průmyslu bylo předmětem politického sporu a bylo označeno za „zbytečné“.

Máme za sebou dekády žehrání na to, že český průmysl zrovna neoplývá velkou přidanou hodnotou. Nebýt montovnou, ale mozkovnou, toto heslo použila snad každá politická strana v Česku. Jeden z oborů budoucnosti, který by to mohl změnit, je vesmírný průmysl. Tomu se už dnes v Česku překvapivě daří.

O tom svědčí i fakt, že letos otevře na brněnském Vysokém učení technickém nový studijní obor Space Applications. České školství reaguje na poptávku trhu, v tuzemsku působí stále více firem, které buď využívají vesmírné technologie, nebo mají přímo ambice působit za hranicí zemské atmosféry.

Právě vesmírné startupy byly dlouhou dobu jediným segmentem, který stát systematicky podporuje. Několik let totiž v Česku, konkrétně v Praze a v Brně, působí startupové inkubátory ESA BIC, které fungují ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou. A sázka na tento segment se může postupně vyplácet.

Mezi nejzajímavější české firmy, které využívají vesmírné technologie, patří Spaceknow. Ta se zaměřuje na tvorbu ekonomických analýz na základě snímků ze satelitů na oběžné dráze. Díky tomu dokáže například rozklíčovat, jak se vyvíjí čínský průmysl, v jaké formě je lodní doprava nebo kolik aut vyprodukují továrny. Jerry Javornický Spaceknow založil před osmi lety a je tak jedním z průkopníků vesmírného průmyslu v Česku.

V podobném segmentu působí také startup Zaitra, který prošel zmíněným inkubátorem ESA BIC. Zaitra umí pomocí umělé inteligence už na oběžné dráze identifikovat použitelné snímky a ušetřit tak zákazníkům peníze za posílání dat na Zemi.

Ale jsou tu i firmy, které mají ještě ambicióznější plány. Příkladem je brněnská TRL Space Systems, která má v plánu pomocí snímání z oběžné dráhy zmapovat do roku 2030 podzemní jeskyně na Měsíci. „Zaměřujeme se na popsání lávových chodeb, jelikož materiál, který je tam ukryt, je ochráněn před řadou vlivů, jako je třeba radiace, solární vítr, mikrometeority nebo změna teploty. Proto věříme, že tam je spoustu vody a dalších surovin,“ popsal nedávno pro deník E15 Petr Boháček, který ve firmě působí. A nemusí se zastavit jen u Měsíce. Pokud bude česká firma při svém zkoumání úspěšná, může své schopnosti využít i při průzkumu dalších vesmírných těles.

V Česku se tak pomalu rodí know-how, které bude čím dál důležitější. Není to přitom tak dávno, kdy tehdy ještě opoziční ODS navrhovala, aby se objem peněz, který stát posílá do evropské vemírné agentury ESA, výrazně snížil. Přitom finance se z ESA vracejí do místního průmyslu a firmy, které díky těmto penězům fungují, mohou do budoucna přinášet velkou přidanou hodnotu pro Česko. Pokud politická podpora vydrží, mohou zde vznikat další zajímavé projekty, které směřují za horizont událostí.

Výběr z internetu 🌍

15 miliard dolarů. Tolik letos investuje Amazon do výroby nového televizního obsahu. Strategie Amazonu se značně liší od ostatních hráčů na streamovacím trhu. Společnost, která začínala v e-commerce segmentu, chce prostřednictvím nabídky filmů a seriálů zejména udržet zákazníky u svých služeb. Není to jediný zdroj jejích příjmů, jako tomu je například u Netflixu.

Autonomní dovážka jídel. Další pokus propašovat technologii autonomního řízení do všedního světa se blíží. Nyní bude služba Uber Eats spolupracovat s firmou Nuro, díky čemuž budou objednaná jídla v Kalifornii a v Texasu dovážet autonomní vozy. Jedná se o testovací provoz.

Čína kontra Artemis. Spojené státy nejsou jediné, které se v následující dekádě pokusí přistát na Měsíci. Čínský vesmírný program se ke stejnému cíli postupně propracovává; podle aktuálních plánů by se čínští astronauti měli na Měsíc dostat do konce roku 2030.

Facebook a data. Největší sociální síť Facebook sbírá data o nás všech. Problém ovšem je, že nikdo vlastně netuší, jaká všechna data sbírá a kde je ukládá. To nyní potvrdili i bývalí zaměstnanci Facebooku, kteří byli vyslýcháni komisí amerického Senátu.