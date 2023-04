ChatGPT a pět věcí, kterými vám usnadní život | e15.cz

K ChatuGPT se dostanete jednoduše tak, že navštívíte stránky OpenAI a vytvoříte si účet.

Pomůže zadarmo

Společnost OpenAI vytvořila výkonný systém umělé inteligence (AI) s názvem GPT-3 k tomu, aby porozuměl lidskému projevu a vytvářel na něj odpovědi. Využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP). Pomocí systému GPT-3 můžete ušetřit čas.

ChatGPT je zdarma, bez ohledu na to, k čemu jej používáte, včetně psaní a kódování. Pokud uživatel využije předplatné za 20 dolarů měsíčně, může získat některé výhody, například zaručený přístup k systému i při jeho plné kapacitě nebo rychlejší odezvu chatu.

Bezplatná verze je však stále solidním nástrojem, protože má většinou stejné technické schopnosti s výjimkou přístupu k nejnovější verzi AI, známé jako GPT-4, kterou model předplatného zaručuje.

ChatGPT není vyhledávač

ChatGPT je jazykový model vytvořený pro konverzaci s koncovým uživatelem. Není to vyhledávač, který na rozdíl od ChatuGTP indexuje webové stránky na internetu, aby pomohl uživateli najít informace, o které požádal. ChatGPT nemá schopnost vyhledávat informace na internetu. Využívá informace, které se naučil z tréninkových dat, a na základně nich generuje odpovědi, což ponechává prostor pro chyby.

Dalším velkým rozdílem je, že ChatGPT má přístup k informacím pouze do roku 2021, zatímco běžný vyhledávač jako Google má přístup k nejnovějším informacím. Pokud se tedy zeptáte ChatuGPT na to, kdo je prezidentem České republiky v roce 2023, nebude schopen odpovědět. Google ano.

Nemusíte být technickým mágem, abyste mohli využít sílu ChatuGPT ve svém každodenním životě. ChatGPT má aplikace, které mohou zlepšit vaši produktivitu a vyřešit skutečné problémy. Shromáždili jsme některé ChatGPT „life hacky“ a otestovali je pro vás.

1. Vytvořte si cvičební plán na míru

Schopnosti ChatGPT můžete využít ke zlepšení svého fyzického zdraví. Pokud hledáte cvičební plán přizpůsobený vašim konkrétním potřebám, ChatGPT vám to může splnit. Jediné, co musíte udělat, je říct robotu, co nejvíce podrobností o tom, jaké cvičení hledáte, a on plán vygeneruje.

Příkladem může být příprava na maraton s následujícími východisky: chcete trénovat pětkrát v týdnu maximálně hodinu, maraton se běží za měsíc a vaše fyzička vám aktuálně umožňuje uběhnout nejvýše deset kilometrů v kuse.

2. Návrhy e-mailů

Vypracování toho, co má být rychlým e-mailem, může být zdlouhavým a časově náročným úkolem. Seskupení všech správných slov, abyste vyjádřili své poselství, a přitom použili správný tón, je těžší, než jak to vypadá. ChatGPT je zde, aby vám pomohl.

Jako ukázkovou výzvu jsme zadali text: „Pomoz mi napsat e-mail pojišťovně, aby mi zrušila povinné ručení“. Během několika sekund chatbot vydal e-mailovou šablonu, která byla pro danou situaci dokonale vhodná. Vše, co musíte udělat, je zkopírovat ji a vložit do vašeho e-mailu, upravit jej podle vašich představ a stisknout „Odeslat“.

3. Tipy fajn míst na dovolené

ChatGPT může pomoci vybrat zajímavá místa, která můžete navštívit během vaší letní dovolené. Stačí zadat lokalitu, jak chcete cestovat, či co vás zajímá a jaký máte rozpočet.

Jako příklad jsme uvedli Algarve v Portugalsku, budeme bydlet ve městě Albufeira, k dispozici máme auto. Náš denní limit na benzin, vstupy a na jídlo je sto eur. Zajímají nás pěkné pláže, surfování, přírodní krásy a architektura. Celkově chceme v autě denně strávit maximálně dvě hodiny. Náš výlet bude trvat pět dní. ChatGPT nám vytvoří denní plán na míru s ohledem na požadavky.

4. Tvorba smluv

Pokud chcete vytvořit smlouvu například o prodeji vašeho ojetého vozu, ChatGPT může pomoci sestavit smlouvu na míru.

Jako příklad jsme uvedli vozidlo Škoda Octavia, vyrobené v roce 2012 s nájezdem 230 tisíc kilometrů. ChatGPT vytvoří smlouvu dle uvedených požadavků a upozorní vás na další informace, které musíte do vyznačených míst doplnit.

5. Shrnutí textů

V případě, že nejste fanoušci dlouhých textů či knih, které musíte přečíst, ChatGPT může s tímto problémem pomoci. Zvlášť maturanti ocení funkci, která shrne stručně celý obsah knihy, kterou mají uvedenou v seznamu četby. Stačí zadat název knihy, autora a napsat, že si přejete generovat literární rozbor.

Pro příklad jsme vybrali knihu Máj od Karla Hynka Máchy.

Nezapomínejte, robot není vševědoucí

Chatboti jako ChatGPT dělají to, že berou obrovské množství obsahu z celého internetu a poté se snaží tyto informace na základě komplikovaných algoritmů tvarovat do něčeho, co by mohlo odpovědět na otázku, na kterou se ptáte.

Tito roboti nemusejí nutně vědět, zda to, co produkují, je zcela přesné, a my máme jen omezenou možnost, jak zjistit, odkud informace pocházejí a jak byly zpracovány algoritmy pro generování obsahu. Existuje spousta příkladů, kdy tito roboti poskytují nesprávné informace nebo si je jednoduše vymýšlejí, aby zaplnili mezery.

Jak zajistit, aby ChatGPT poskytoval zdroje a citace

Jakmile položíte otázku a dostane od ChatGPT odpověď, musíte mít na paměti, že odpovědi umělé inteligence nemusejí být vždy přesné a pravdivé. Je proto dobré znát zdroje, ze kterých robot odpovědi vzal.

Žádejte zdroje pro předchozí odpověď

ChatGTP Často poskytuje offline zdroje, knihy, články atd. Problém s offline zdroji je, že nemůžete snadno zkontrolovat jejich pravdivost.

Žádejte URL zdroje

Řekněte ChatGPT, že chcete klikací odkazy na zdroje. Můžete to také vylepšit tím, že požádáte o konkrétní množství zdrojů.