Čína bude postupně odstraňovat z vládních počítačů čipy od amerických společností AMD a Intel. Také operační systém Windows od společnosti Microsoft a databázový software zahraniční výroby mají nahradit domácí alternativy. O zaváděných čínských směrnicích píše britský deník The Financial Times .

Vládní agentury nad úrovní městských úřadů dostaly pokyn, aby při nákupech zohlednily kritéria, která vyžadují „bezpečné a spolehlivé“ procesory a operační systémy. Čínské státní podniky by podle zdrojů The Financial Times měly nahradit americké dodavatele klíčových technologií těmi domácími nejpozději do roku 2027.

Čínské ministerstvo průmyslu koncem loňského prosince zveřejnilo tři samostatné seznamy procesorů, operačních systémů a centralizovaných databází považovaných za bezpečné a spolehlivé. Všechny vyrábějí čínské firmy, uvedla agentura Reuters.

Americké firmy kroky Pekingu nekomentovaly. List dále připomíná, že Čína byla v minulém roce pro Intel nejdůležitějším trhem. Pocházelo z něj 27 procent z jeho veškerých tržeb ve výši 54 miliard dolarů (asi 1,3 bilionu korun). Konkurenční AMD loni dosáhla na tržby v hodnotě 23 miliard dolarů, z toho 15 procent připadlo na čínský trh.

Napětí mezi Čínou a Spojenými státy se v poslední době stupňuje. Washington už dříve zavedl sankce namířené proti některým čínským technologickým společnostem, což zdůvodňuje obavami o národní bezpečnost.

Spojené státy se snaží zvýšit domácí výrobu polovodičů a snížit závislost na jejich dodávkách z Číny a Tchaj-wanu. Vláda prezidenta Joea Bidena za tímto účelem schválila v roce 2022 zákon, jehož cílem je posílit výrobu polovodičů v USA prostřednictvím finanční pomoci a dotací na výrobu pokročilých čipů.