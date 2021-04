Clubhouse dosáhl valuace čtyř miliard dolarů | E15.cz

Zatímco Andreessen Horowitz do Clubhousu již investoval v minulosti, další z investorů jako Tiger Global Management nebo DST Global vsadili na aplikaci vůbec poprvé, napsal server The Information. Představitelé Clubhousu později doplnili, že kola C financování se zúčastnil i startupový investor Elad Gil.

Clubhouse uvedl, že investice mu umožní mimo jiné významně rozšířit tým, který bude podporovat mezinárodní růst aplikace, investice do lokalizací a vylepší dostupnost platformy, která nyní běží pouze na telefonech Apple iPhone.

Částky, které hodlá investovat, Clubhouse neupřesnil. Uvedl ale, že půjde pravděpodobně o větší sumu než 100 milionů dolarů, které aplikace získala během lednového investičního kola. To firmu ocenilo na přibližně miliardu dolarů.

Clubhouse, do nějž může nováček vstoupit pouze na pozvání dalšího uživatele, zahájil provoz v březnu 2020. Nyní má podle provozovatele aplikace přes 14 milionů uživatelů. Před několika týdny Clubhouse navázal partnerství s finanční službou Stripe a umožnil účastníkům diskusí, aby posílali tvůrcům obsahu finanční odměny.

S růstem Clubhousu se objevila konkurence. Aplikaci se pokoušejí napodobit sociální sítě Facebook, Twitter a další, druhá jmenovaná dokonce podle agentury Bloomberg usilovala o převzetí Clubhousu za čtyři miliardy dolarů.

Růst ale aplikaci přináší i potíže. Část uživatelů volá po výraznějším moderování diskusí ze strany správců. Na internet také unikla data 1,3 milionu uživatelů služby. Clubhouse nyní také vyšetřují francouzské úřady kvůli stížnostem týkajícím se soukromí uživatelů.

Podle některých odborníků také už dřívější vlna nadšení kolem aplikace oslabuje. „Problémy s kvalitou obsahu se budou jen stupňovat, protože jak bude přibývat uživatelů, kvalitní obsah se naředí. Clubhouse je plný spamu, scamu a obchodníků s teplou vodou,“ řekl televizní stanici CNBC analytik sociálních médií Matt Navarra.

Timothy Armoo, šéf marketingové firmy Fanbytes zaměřené na sociální média, upozornil, že elitní spíkři, kvůli kterým lidé začali Clubhouse navštěvovat, už platformu opustili. I spoluzakladatel investora Andreessen Horowitz, Marc Andreessen, už na Clubhousu nevystupuje. „Přitažlivost Clubhousu spočívala v tom, že jste mohli prakticky odposlouchávat zajímavé konverzace zajímavých lidí. A pokud zajímaví lidé odešli, proč dále setrvávat?“ ptá se.