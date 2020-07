Další pokus. Muskův Starship by mohl svůj první vzlet uskutečnit už příští týden | E15.cz

Další mise Elona Muska a jeho vesmírné společnost SpaceX je zase o krok blíže svému cíli. Prototyp kosmické lodi Starship by měl uskutečnit vůbec první testovací let a navázat tak na „skok“ svého předchůdce Starhoppera.

Dosud byly veškeré prototypy Starshipu zničeny při testování, takže se ke vzletu nedostaly. Tentokrát je však Musk optimistou. V polovině týdne na twitteru oznámil, že Starship by mohl vzlétnout už ke konci tohoto týdne. Mezitím ovšem došlo k posunutí zkoušky statického zážehu motoru na pondělí. Když proběhne bez problému, mohl by testovací let proběhnout příští týden.

Současná verze nese označení SN5 a podle informací o plánovaných uzavírkách silnic, které byly zveřejněny začátkem tohoto měsíce, by měla „vyskočit“ do 150 metrů. Jedná se o stejnou výšku, jaké loni v srpnu dosáhl už zmíněný prototyp Starhopper. SN5 je ovšem podstatně větší a daleko blíže skutečnému designu plánované kosmické lodi.

Will attempt to fly later this week — Elon Musk (@elonmusk) July 21, 2020

Na konci května explodoval poslední Starship s označením SN4, a to právě při zážehovém testu. Podle serveru Business Insider zřejmě vybuchlo unikající okysličovadlo po zažehnutí motoru.

Kosmické lodě Starship by v budoucnu měly být schopny vyslat lidskou posádku a 100 tun nákladu na Měsíc a později také na Mars. Jde o opakovaně použitelnou loď nové generace.