Libra od Facebooku se blíží. Ovšem jiná, než se čekalo | E15.cz

Dlouho očekávaný projekt prezentovaný v původní fázi jako kryptoměna od Facebooku má začít fungovat už začátkem roku. Uvedl to list Financial Times s odvoláním na tři zdroje. Facebook ohlásil plán vytvoření nové digitální měny loni v červnu, od té doby svůj projekt ale výrazně upravil, aby pro něj zajistil souhlas regulačních orgánů. Vývoji nepomohlo ani to, že k projektu postupně přibývali a pak se z něj zase odhlašovali další partneři.