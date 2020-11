Bitcoin je vzácný, chamtivých investorů je hodně, říká Dejčmar | E15.cz

Před dvěma lety jste na konferenci deníku E15 řekl, že v budoucnu bude z osmdesáti procent cena jednoho bitcoinu v řádu stovek tisíc dolarů, z dvaceti procent pod jedním tisícem dolarů. Co byste se znalostí nynější situace řekl k odhadu ceny teď?

Pravděpodobnost druhé varianty se snížila. Nahrávalo by jí to, kdyby došlo k významějším sporům v komunitě ohledně celkového nastavení trhu. Bitcoin přitom úspěšně ustál několik sporů v komunitě, které vedly k jeho štěpení a tedy prakticky ke vzniku několika nových měn. Kdo si bitcoin koupil před pěti lety a neudělal s ním od té doby nic, vlastní dnes v principu kromě původních bitcoinů ještě několik dalších coinů s příponami jako Cash nebo SV. Dominance původního bitcoinu se však tento vývoj nijak nedotkl. A měny založené na odštěpených blockchainech mají ve srovnání se „starým“ bitcoinem jen mizivou kapitalizaci.

Pokud by mělo něco cenu kryptoměn brzdit nyní, co by to typově bylo? Pořád nejednota komunity?

Dnes by to spíše byly koordinované zásahy států vůči kryptoměnám, respektive vůči směnárnám a burzám, které tuto decentralizovanou ekonomiku propojují s reálným světem. Záminkou může být třeba stále živé téma boje proti terorismu. Takové riziko je a bude velmi reálné.

Komunita investorů do kryptoměn čeká, že bitcoin brzy překoná své dosavadní cenové maximum z konce roku 2017. Co vidíte jako hlavní důvody tlaku na růst ceny této hlavní kryptoměny?

Je to především jeden prostý fakt, na který kryptokomunita upozorňuje od vzniku bitcoinu před téměř dvanácti lety. Konvenční peníze označované jako fiat jsou inflační a ztrácí svou hodnotu v čase. Jen za tento rok centrální banka USA podpořila své covidem zasažené finanční trhy několika biliony nových dolarů. Byly dny, kdy Fed kupoval dluhopisy tempem 125 miliard dolarů denně. Číslo do té doby zcela absurdní a neuvěřitelné. Pokud si chcete uchovat bohatství v takové době, je třeba vlastnit majetek jako reality nebo akcie. Bitcoin sice nemá hmotnou reprezentaci, ale existuje stejně jako existuje třeba Google nebo Facebook. A dolarová cena bitcoinu je založena na přílivu nových chamtivých investorů stejně, jako je na něm založena například cena zlata. Ještě víc ji však ovlivňuje sociální konsensus. Očekávání, víra a důvěra.

Je asi zbytečné ptát se, zda tento setup bude pokračovat.

Zatímco sociální sítě globálním způsobem řeší silnou touhu lidí po vzájemné interakci, odtud cena akcií vítězů typu Facebook, bitcoin řeší odvěkou touhu lidí po co nejlikvidnějším a na nikom závislém prostředku, díky kterému lze bezpečně skladovat a převádět hodnotu. Podle Global Wealth Report, který pravidelně vydává banka Credit Suisse, máme aktuálně ve světové populaci 0,9 procenta dolarových milionářů, kteří dohromady vlastní téměř půlku planety. A teď si představte, že by se v dnešní nejisté době rozhodl každý z těchto lidí pro jistotu vlastnit jeden bitcoin. Tolik bitcoinů není, ani nikdy existovat nebude. Čili si každý umí představit, co to udělá s cenou.

Dává smysl, že na finančních trzích roste řada jindy víceméně protichůdných aktiv? Sledujete korelaci bitcoinu a akcií, bitcoinu a komodit, konkrétních fiat měn a podobně?

V roce 2008 Zimbabwe vydalo stomilionovou bankovku, krátce nato půlmiliardovou, stomiliardovou a v roce 2009 už stobilionovou. Jenže i sto bilionů zimbabwských dolarů bylo prakticky bezcenných. Nechci s tímto kuriózním příběhem přímo porovnávat západní svět, ale pokud roste zásoba ničím nekrytých peněz, logicky zároveň roste cena prakticky každého majetku nebo vzácného aktiva.

V posledních dnech roste cena i mnoha dalších altcoinů. Jaký se dá čekat vývoj v tomto segmentu? Vidíte nějaké lídry trhu a zajímavé altcoiny, které stojí za zmínku?

Říká se, že vítěz bere vše. A to se potvrdilo i v případě kryptoměn. Bitcoin přišel první, má dlouhodobě nejlepší marketing a tedy se jako uchovatel hodnoty hodí nejlépe. Některé jiné kryptoměny umí v rámci svého protokolu mnohem víc věcí, a tedy jsou občas také úspěšné, avšak většina bohatých investorů, kteří tvoří hlavní stranu poptávky, nezná a nepotřebuje znát nic jiného než bitcoin.

Jste známý podporovatel kryptoměn, blockchainu. Jak vypadá vaše portfolio?

I mě jako investora zajímá prakticky jen bitcoin. S ním přišla opravdová inovace. O ostatní kryptoměny se zajímám spíš jen z hlediska technologie.

Pracujete nějak se skladbou portfolia s ohledem na krátkodobé výkyvy cen? Nebo jde spíš o investici hodnotovou?

Nepracuji, jsem hodnotový investor a kryptoměny vnímám výhradně jako prostředek diverzifikace.

Princip bitcoinu a dalších kryptoměn se postupně rozšiřuje a rozvíjí i v jiných oblastech. Kde vidíte potenciál blockchainu?

V případě kryptoměn se díky blockchainu poprvé podařilo vytvořit vzácné a nekopírovatelné digitální aktivum. Blockchain má určitě ambici změnit mnoho věcí. Ale zrovna revoluci bych nečekal, spíš alternativu nebo upgrade. Je dobré chápat, že u mnoha aplikací nasazení blockchainu ve srovnání s běžnou databází vůbec ničemu nepomůže. Toto moderně znějící „buzzword“ už mnoho let slouží hlavně jako návnada na důvěřivé investory.