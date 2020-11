Bitcoin je teď v jiné situaci než v roce 2017, míní experti | E15.cz

Během roku 2017 nárůst na dvacetinásobek – prosincových 20 tisíc dolarů za virtuální minci – a pak už tvrdý pád o více než padesát procent během ani ne dvou měsíců. Přesně takový obrázek se mnohým kryptonadšencům vybaví při sledování aktuální rally, během které cena nejrozšířenější digitální měny posílila za poslední měsíc o více než polovinu.

Aktuálně je totiž cena bitcoinu podle některých krátkodobých ukazatelů značně přepálená. Například populární index Strachu & chamtivosti, který bere v potaz nejen cenové pohyby, ale i sentiment spekulantů na sociálních sítí, se poslední dny pohybuje v pásmu „extrémní chamtivosti“ kolem devadesáti bodů ze sta možných. Ze strukturálního, a tedy i dlouhodobého hlediska, se ale nynější situace s tou před třemi roky nedá srovnávat, míní odborníci.

Jakou zvolit strategii pro co nejvýhodnější prodej kryptoměny? Napoví video v investiční poradně E15 Premium: Kicom: Jak načasovat prodej bitcoinu? Tady je ideální strategie pro dlouhodobé držitele

Cena dosud rostla stabilně, navíc jsme svědky velmi malého zapojení retailových investorů. Zároveň jsou trhy mnohem přístupnější velkým institucionálním investorům. Stále se ale rozhodně nedá mluvit o bezpečné investici, digitální měny jsou pořád velmi rizikové,“ uvedl pro agenturu Reuters Larry Cermak z analytické společnosti The Block.

„Nyní cenu neženou nahoru spekulanti, ale institucionální investoři ze Spojených států, kteří vnímají bitcoin jako digitální zlato, respektive Ethereum jako vývojářskou platformu,“ uvádí partner investičního fondu Rockaway Blockchain Viktor Fischer. Kdo vnímá kryptoměnu coby obdobu zlata, ten ji obvykle bere jako pojistku proti hrozbě inflace, a tudíž plánuje digitální mince držet dlouhodobě.

#Bitcoin: All-Time Highs in Sight, This Time Without the Hype. Public interest, as measured by mentions of bitcoin in media articles, is at a low despite rally. Another big bull run could have far further to run if/when public reaches euphoric #FOMO stage. https://t.co/dB3YAkhucT pic.twitter.com/PcDWYIyT4Z