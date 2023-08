Disney dál krvácí, společnosti uškodil odliv předplatitelů | e15.cz

Disney dlouhodobě čelí odlivu předplatitelů, platforma Disney+ zaznamenala čtvrtletní pokles platících zákazníků o 7,4 procenta na 146,1 milionu lidí, což je víc, než předpokládala Wall Street. Může za to především prohraný souboj o práva na kriketovou Indian Premier League. Na indickém trhu kvůli tomu ztratil Disney 24 procent předplatitelů. Disney zaznamenal kvartální čistou ztrátu 460 milionů dolarů. Celkové příjmy stouply o čtyři procenta na 22,3 miliardy dolarů.

Společnost už ve středu oznámila, že bude na odliv zákazníků reagovat zdražením předplatného Disney+. Od října letošního roku by tak tarif bez reklam měl přijít na 13,99 dolarů, což je nárůst o více než čtvrtinu. Podobně jako Netflix chce také Disney+ bojovat proti sdílení hesel mezi lidmi. Netflixu se tento krok vyplatil: od zavedení omezení přibylo službě bezmála šest milionů předplatitelů. Akcie Disney po zveřejnění plánů na omezení sdílení hesel ve středu vyrostly o čtyři procenta.

Streaming ale není to jediné, co musí současný šéf Disney Bob Iger řešit. Legendární CEO, který se do čela společnosti vrátil po jedenácti měsících, pro Financial Times řekl, že je „množstvím výzev uvnitř společnosti překvapen“. Na kondici amerického konglomerátu se výrazně podepisuje třeba všeobecný úpadek televizního byznysu a s ním spojený pokles výnosů z reklamy. Iger už v minulosti veřejně přemítal, jestli mají být tradiční lineární televize dál natolik výraznou součástí Disney.

Kdo koupí lineární televizi

Televizního kanálu ABC, jejž Disney vlastní, by se Iger prý byl ochoten zbavit. Jeden z akcionářů, který promluvil pro článek ve Financial Times, se ale ptá, jestli by v dnešní době byl vůbec někdo ochoten televizi koupit. „Televize je velký problém. Zatím ještě vydělává, ale tahle oblast je v úpadku a Iger má před sebou velké rozhodování,“ řekl zmíněný akcionář.

Výdělky z televize byly v minulosti pro Disney klíčové a během prvních patnácti let vlády Boba Igera pomohly financovat nákupy velkých studií jako Pixar nebo Marvel. Teď jsou ale podle něj spíš zátěží. Výjimkou by mohla být síť sportovních kanálů ESPN. Iger najal dva bývalé exekutivce Disney, aby mu pomohli ESPN oživit. Mimo jiné se chce znovu pokusit zaútočit na indický trh.

Podívejte se na trailer letošního filmu Indiana Jones a nástroj osudu:

Video se připravuje ...

Z kvartálních výsledků vyplývá, že Disney má problémy i s filmovým byznysem. Dvojice snímků Avatar: The Way of Water a Guardians of Galay: Vol. 3 sice globálně vydělala tři miliardy dolarů, ostatní filmy vyrobené disneyovskými studii ale výsledkově zklamaly. Pixarovský Elemental stál 200 milionů dolarů a vynesl jen 423 milionů a nejnovější Indiana Jones a nástroj osudu vydělal celosvětově jen 369 milionů dolarů, přičemž jeho výroba vyšla na 300 milionů.

„Výkony našich filmů byly v poslední době zklamáním a rozhodně to nebereme na lehkou váhu,“ řekl Iger. Disney se teď podle něj zaměří spíše na kvalitu a sníží počet produkovaných snímků.

Marvel zakládá odbory

Kromě neuspokojivých výsledků teď navíc bude Iger muset myslet i na nespokojené zaměstnance. Pracovníci speciálních efektů ve studiu Marvel, které Disney vlastní od roku 2009, totiž nově založili odbory. „Více než půl století byli pracovníci v našem oboru přehlížení a neměli stejná práva jako kolegové z jiných odvětví filmové produkce. Založení odborů je pro nás historický krok,“ řekl odborář Mark Patch.

Bob Iger je přitom svým negativním postojem k odborům proslulý: požadavky hollywoodských scenáristů a herců, jejichž protest stále pokračuje, nedávno označil za „nerealistické“.

Jediným sektorem, který může Igerovi a akcionářům dělat radost, jsou zábavní parky. Tržby v nich se během kvartálu zvýšily o 13 procent na 8,3 miliardy dolarů. Pomáhají v tom ale především parky mimo USA, domácí zábavní centra, mimo jiné třeba i Disneyland na Floridě, v kvartálu ztrácely.

Problémy Disney každopádně dosáhly takové úrovně, že se začíná mluvit o dříve nepředstavitelném kroku. Podle zdroje časopisu The Hollywood Reporter je možné, že se Iger prodáváním jednotlivých sekcí Disney postupně chystá na prodej celého konglomerátu. Zájem by údajně mohl mít Apple. Většina insiderů ale tento krok dlouhodobě vylučuje.